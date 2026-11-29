Aceh Institute berkomitmen mendesak Pemkot Lhokseumawe memasukkan Rancangan Qanun Kawasan Tanpa Rokok ke dalam Program Legislasi Daerah prioritas tahun 2027 untuk penguatan hukum.

Badan Aceh Institute menyatakan komitmen kuat untuk memastikan pembentukan Qanun Kawasan Tanpa Rokok di Kota Lhokseumawe masuk dalam daftar Program Legislasi Daerah prioritas tahun 2027. Langkah strategis ini diambil untuk menciptakan landasan hukum yang lebih kokoh bagi pelaksanaan pengendalian tembakau di tingkat daerah, menggantikan aturan administratif yang ada sebelumnya.

Heru Syahputra sebagai Project Administrator Aceh Institute dan Amiratul Jannah Erhasy sebagai Project Lead Tobacco Control secara resmi menyampaikan posisi badan tersebut dalam konferensi pers di Banda Aceh pada Minggu, 29 November 2026. Keduanya menegaskan bahwa inisiatif pengalihan status regulasi dari peraturan wali kota menjadi qanun daerah merupakan langkah fundamental untuk meningkatkan efektivitas pengawasan area bebas rokok.

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Mekanisme Pembentukan Qanun Kawasan Tanpa Rokok

Proses transisi regulasi ini telah memasuki tahap koordinasi intensif antara Aceh Institute dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam pertemuan yang berlangsung, Bagian Hukum telah menerima draf Rancangan Qanun Kawasan Tanpa Rokok yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah pemrakarsa utama.

Amiratul Jannah Erhasy menjelaskan bahwa Bagian Hukum Pemkot Lhokseumawe secara prosedural telah meminta Dinas Kesehatan serta pihak-pihak terkait lainnya untuk segera menggelar diskusi bersama. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah membahas substansi draf secara mendetail sebelum akhirnya diusulkan secara formal ke dalam Program Legislasi Daerah tahun 2027.

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Heru Syahputra menambahkan bahwa masuknya Rancangan Qanun Kawasan Tanpa Rokok ke dalam daftar legislasi prioritas memberikan kepastian hukum yang jelas. Hal ini sekaligus menjadi dasar operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab teknis terkait pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Kota Lhokseumawe.

Posisi Pemangku Kepentingan dan Dukungan Wali Kota

Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada sinergi harmonis antara perangkat daerah pemrakarsa, Bagian Hukum pemerintah daerah, eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe. Dinas Kesehatan memegang peran sentral dalam menginisiasi ide, menyiapkan substansi teknis, dan mengawal proses pengusulan hingga tuntas ke tahap legislatif.

Perhatian dan dukungan aktif Wali Kota Lhokseumawe dinilai menjadi modal utama yang sangat penting untuk mendorong terciptanya konsensus politik di tingkat daerah. Selain dukungan eksekutif, keterlibatan aktif legislatif juga diperlukan untuk memastikan pembahasan regulasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan produk hukum yang komprehensif.

Amiratul Jannah Erhasy menekankan bahwa Kawasan Tanpa Rokok berfungsi sebagai payung hukum daerah yang bertujuan menetapkan ruang bebas asap rokok secara tegas. Regulasi ini juga dirancang untuk menekan risiko kesehatan masyarakat akibat paparan tembakau serta mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan aturan di lapangan secara terstruktur.

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Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya Regulasi

Regulasi Kawasan Tanpa Rokok bukan sekadar rekomendasi teknis, melainkan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh seluruh daerah sesuai amanat undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Aceh Institute mencatat bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki komitmen nyata untuk menaikkan status Kawasan Tanpa Rokok yang saat ini masih berupa peraturan wali kota menjadi qanun yang lebih mengikat.

Aceh Institute berharap pembahasan Rancangan Qanun Kawasan Tanpa Rokok dapat segera ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh semua elemen pemangku kepentingan. Realisasi pengusulan dalam Program Legislasi Daerah prioritas tahun 2027 diharapkan menjadi langkah konkret dan berkelanjutan untuk memperkuat pengendalian tembakau di Kota Lhokseumawe demi kesehatan publik.