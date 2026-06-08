Aceh Barat Targetkan Tingkatkan PAD lewat Pemasangan Videotron Bersama PT Hikmah Cakra Mulia

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan bekerja sama dengan PT Hikmah Cakra Mulia, anak usaha afiliasi Perum LKBN ANTARA, untuk memasang videotron di Meulaboh. Langkah ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus sebagai media promosi dan sosialisasi program pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sedang mempersiapkan kerja sama dengan PT Hikmah Cakra Mulia, anak usaha afiliasi Perum LKBN ANTARA , untuk pemasangan videotron di Kota Meulaboh.

Rencana inibertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus sebagai media promosi dan sosialisasi program pemerintahan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyatakan kedua pihak sedang mematangkan draft MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang hendak direalisasikan dalam beberapa bulan ke depan. Videotron yang dikelola secara profesional oleh tim perusahaan akan menampilkan konten edukatif, informasi governments, serta penyampaian instruksi pimpinan daerah. Selain fungsi promosi dan sosialisasi, proyek ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan untuk daerah.

Prasetyo Utomo, Direktur Utama PT Hikmah Cakra Mulia, menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen mendukung penyebaran informasi dari pemerintah pusat maupun Pemkab Aceh Barat ke masyarakat. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat berkembang ke titik-titik lain di Aceh





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Pendapatan Asli Daerah Videotron PT Hikmah Cakra Mulia LKBN ANTARA Kerja Sama

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