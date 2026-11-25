Astra Credit Companies resmi mengembangkan Desa Sejahtera Astra Pasir Wetan di Banyumas melalui kick-off 20 November 2026 untuk memberdayakan masyarakat lokal.

Astra Credit Companies atau ACC, sebagai bagian dari grup Astra Financial, telah resmi memulai program pengembangan Desa Sejahtera Astra di Desa Pasir Wetan, Kabupaten Banyumas. Inisiatif berkelanjutan ini diluncurkan melalui acara kick-off yang berlangsung pada 20 November 2026 di Kecamatan Karanglewas. Langkah ini bertujuan menggali potensi lokal dan memberdayakan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Proses Pengembangan Desa Sejahtera Astra di Banyumas

Pembangunan desa yang berkelanjutan dimulai dengan upaya serius untuk menggali potensi dan memberdayakan masyarakat di lokasi tersebut. ACC berkomitmen penuh untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah operasional melalui program corporate social responsibility atau CSR mereka yang bernama Desa Sejahtera Astra. Program ini dirancang sebagai kontribusi sosial yang berkelanjutan dan berfokus pada pengembangan serta penguatan desa di empat bidang utama.

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Empat bidang fokus tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Program ini telah sukses menjangkau lebih dari 3.709 penerima manfaat melalui pelaksanaan di tiga Desa Sejahtera Astra yang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kini, perhatian ACC dialihkan untuk melanjutkan jejak kesuksesan tersebut ke wilayah Banyumas dengan harapan dampak positif dapat dirasakan secara lebih luas.

Pendapatan Pihak Terkait dan Dukungan Pemerintah Daerah

Kegiatan kick-off program pengembangan Desa Sejahtera Astra Pasir Wetan dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci dari pemerintahan daerah dan masyarakat. Peserta acara meliputi Camat Karanglewas Edy Purbowo, Kepala Desa Pasir Wetan Hj. Endriyani, serta Local Champion Desa Sejahtera Astra Pasir Wetan Aji Pramularso. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan kuat dari层级 pemerintah lokal dan tokoh masyarakat terhadap program ini.

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Desa Pasir Wetan merupakan desa yang terletak di kawasan dataran rendah dengan jumlah penduduk sekitar 4.500 jiwa. Desa ini memiliki beragam potensi lokal yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Berbagai sektor unggulan di desa tersebut mencakup pertanian, perkebunan, pengelolaan limbah dan lingkungan, hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang tumbuh di masyarakat.

Dampak Nyata dan Langkah Ke Depan Bagi Warga Pasir Wetan

Melalui program pengembangan ini, ACC berupaya keras untuk mendorong optimalisasi potensi yang ada di Pasir Wetan. Fokus utama perusahaan adalah meningkatkan kapasitas dan keterlibatan masyarakat desa secara langsung. Langkah strategis ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan keterampilan, serta pendampingan yang diberikan secara berkelanjutan kepada warga.

Program ini tidak hanya sekadar bantuan sementara, tetapi merupakan upaya jangka panjang untuk membangun kemandirian ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan tokoh lokal seperti Aji Pramularso sebagai Local Champion, ACC berharap masyarakat Pasir Wetan dapat memanfaatkan potensi pertanian dan lingkungan mereka secara maksimal. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan warga desa yang berjumlah 4.500 jiwa tersebut dalam waktu dekat.