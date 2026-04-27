AC Milan vs Juventus Berakhir Imbang 0-0, Persaingan Liga Italia Semakin Memanas

Pertandingan AC Milan vs Juventus di pekan ke-34 Liga Italia 2025/2026 berakhir tanpa pemenang dengan skor 0-0. Hasil ini membuat persaingan di papan atas klasemen Serie A semakin ketat, dengan AC Milan di peringkat ketiga dan Juventus di posisi keempat. Luciano Spalletti menegaskan bahwa persaingan akan berlangsung hingga akhir musim, dan setiap pertandingan yang tersisa sangat penting untuk mengamankan tiket Liga Champions.

Massimiliano Allegri dan Luciano Spalletti saling berpelukan di laga AC Milan vs Juventus pada pekan ke-34 Liga Italia 2025/2026 di San Siro, Senin (27/04/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini berakhir tanpa pemenang dengan skor 0-0, meskipun kedua tim memiliki peluang emas untuk meraih kemenangan. Juventus sempat mencetak gol melalui Khephren Thuram pada menit ke-36, tetapi gol tersebut dibatalkan karena offside. Selain itu, Francisco Conceicao juga sempat mengancam gawang Milan, tetapi Mike Maignan berhasil menangkisnya. Sementara itu, AC Milan nyaris mencuri keunggulan lewat Alexis Saelemaekers di babak kedua, tetapi sepakannya hanya membentur mistar gawang.

Hasil imbang ini membuat persaingan di papan atas klasemen Serie A semakin ketat. AC Milan kini menempati peringkat ketiga dengan 67 poin, sementara Juventus berada di posisi keempat dengan 64 poin. Situasi semakin rumit bagi Juventus karena tekanan dari Como dan AS Roma yang hanya berjarak tiga poin di bawahnya. Dengan empat laga tersisa, peluang untuk mengamankan tiket Liga Champions masih terbuka, tetapi satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal.

Luciano Spalletti mengakui bahwa persaingan akan berlangsung hingga akhir musim. Ia menegaskan bahwa setiap pertandingan yang tersisa sangat penting, terutama karena Roma dan Como masih berpeluang untuk mengejar. Spalletti juga menyoroti kondisi timnya jelang akhir musim, di mana tekanan fisik dan mental akan semakin terasa. Ia menuntut setiap pemain untuk tampil konsisten dan menjaga fokus penuh di setiap pertandingan.

Juventus masih harus menghadapi Verona, Lecce, Fiorentina, dan Torino dalam empat laga terakhir. Rangkaian pertandingan ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi ambisi mereka menembus Liga Champions. Spalletti memberikan peringatan keras kepada anak asuhnya, menegaskan bahwa ini adalah saat untuk sprint terakhir. Ia juga menegaskan pentingnya disiplin diri, kerja keras, dan tekad dalam klub.

Pertandingan ini juga menjadi bukti bahwa gaya main AC Milan sudah dipelajari oleh Juventus, tetapi belum berhasil ditangani dengan baik. Meskipun begitu, kedua tim gagal mencetak gol dalam 90 menit sengit, yang berakhir tanpa pemenang. Selain itu, kontroversi juga muncul terkait wasit Serie A Gianluca Rocchi dan video di ruang VAR yang bocor, yang menambah drama dalam pertandingan ini. Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 juga mulai mempersiapkan Piala Asia U-17 2026 dengan intensif.

