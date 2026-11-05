AC Milan Tumbang dari Ferencvaros di Liga Europa 2026/2027

AC Milan kalah dari Ferencvaros di Liga Europa. Milan turun ke posisi 26 klasemen dengan 3 poin, sementara Ferencvaros naik ke posisi 2 dengan 12 poin.

AC Milan mengalami kekalahan telak dalam laga Liga Europa yang berlangsung di kandang mereka sendiri. Hasil ini semakin memperburuk posisi tim dari Italia tersebut di papan klasemen, yang kini anjlok ke posisi ke-26 dengan total tiga poin hanya dari satu kemenangan. Di sisi lain, Ferencvaros berhasil menanjak drastis ke posisi kedua klasemen besar Liga Europa 2026/2027 dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Kekalahan ini menjadi momen yang sangat pahit bagi para pemain dan manajemen AC Milan yang tengah mencari stabilitas.

Mekanisme Permainan dan Skor Pertandingan

Ferencvaros membuka peluang berbahaya terlebih dahulu di babak pertama melalui kombinasi serangan Lenny Joseph dan Kristoffer Zachariassen. Keduanya memaksa kiper AC Milan, Lorenzo Torriani, bekerja keras untuk menyelamatkan gawangnya dari ancaman gol. Lenny Joseph bahkan mendapat peluang kedua yang juga harus diselamatkan oleh Torriani dengan selamat.

Also read Link Live Streaming AC Milan vs Ferencvaros di Liga Europa, Main Jam 00.45 WIB

Babak pertama berakhir tanpa ada gol yang tercipta ke kedua gawang. Namun, di awal babak kedua, AC Milan mendapat kesempatan emas melalui aksi Omari Hutchinson. Sayangnya, tendangan pemain tersebut meleset tipis di sisi kanan gawang Ferencvaros. Peluang tersebut terasa sangat menyiksa bagi para pemain Milan yang terus menekan.

Titik balik pertandingan terjadi di menit ke-52 saat Ferencvaros akhirnya menembus pertahanan AC Milan. Lorenzo Torriani melakukan kesalahanFatal yang menyebabkan bola terlepas. Kristoffer Zachariassen memanfaatkan kelalaian tersebut untuk menyambar bola sebelum diberikan kembali kepada Lenny Joseph yang memantaunya.

Advertisement

Ferencvaros menambah gol kedua di menit ke-66. Lenny Joseph kembali menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan AC Milan. Pemain ini berdiri bebas dan dengan dingin menyambar umpan keras dari Kristoffer Zachariassen. Zachariassen sendiri sempat mendapat peluang gol tambahan beberapa menit kemudian, namun tendangannya berhasil digagalkan oleh Lorenzo Torriani.

Di menit ke-77, Ferencvaros harus bermain dengan 10 pemain setelah Yusuf Bamidele diusir oleh wasit karena melakukan kekerasan berupa sindiran siku kepada Mario Gila. Meskipun unggul jumlah pemain, AC Milan gagal memanfaatkan keunggulan ini dan kesulitan menciptakan peluang emas. Usaha terakhir Omari Hutchinson juga berhasil digagalkan oleh kiper Ferencvaros, Denes Dibusz.

Posisi Klase men dan Dampak bagi AC Milan

Kekalahan ini membuat AC Milan makin terpuruk di Liga Europa. Mereka berada di posisi 26 dengan tiga poin usai kalah tiga kali. Angka ini menunjukkan performa yang jauh dari ekspektasi klub bersejarah asal Italia tersebut. Di sisi lain, Ferencvaros sukses merangsek ke posisi dua klasemen besar Liga Europa 2026/2027 dengan raihan 12 poin dari empat laga.

Perbedaan poin dan posisi klasemen menjadi cerminan dari kualitas permainan kedua tim selama pertandingan berlangsung. AC Milan yang mendominasi possession kesulitan menerjemahkannya menjadi gol, sementara Ferencvaros bermain efisien dan memanfaatkan setiap celah pertahanan lawan.

Advertisement

Konteks Klub dan Tantangan Masa Depan

AC Milan adalah klub sepak bola Italia dengan sejarah panjang prestasi, namun saat ini menghadapi masa transisi dan tantangan di bursa transfer serta penentuan pelatih baru. Situasi internal yang tidak stabil tampaknya mempengaruhi performa tim di lapangan, terutama dalam momen-momen krusial seperti pertandingan Liga Europa ini.

Para penggiat sepak bola dan pendukung AC Milan kini menantikan langkah strategis manajemen untuk memperbaiki kondisi tim. Penentuan pelatih baru dan strategi bursa transfer menjadi kunci bagi klub untuk bangkit dari keterpurukan ini dan kembali bersaing di kancah Eropa. Kegagalan meraih poin penuh ini pasti akan menambah tekanan bagi seluruh elemen AC Milan ke pertandingan berikutnya.