AC Milan Terpuruk: Kekalahan dari Sassuolo Picu Kemarahan Suporter

AC Milan mengalami kekalahan memalukan dari Sassuolo di pekan ke-35 Liga Italia 2025/2026, memicu kemarahan dan kekecewaan dari para pendukung. Kekalahan ini memperburuk tren negatif tim dan memperumit perjuangan mereka untuk lolos ke Liga Champions.

Pertandingan antara Sassuolo dan AC Milan di pekan ke-35 Liga Italia 2025/2026 yang digelar di Mapei Stadium pada Minggu (03/05/2026) malam WIB, berakhir dengan kekalahan mengecewakan bagi Rossoneri.

Kekalahan ini bukan sekadar soal skor akhir, melainkan juga memicu gelombang kekecewaan dan kemarahan dari para pendukung setia AC Milan. Pertandingan tersebut memperlihatkan performa di bawah standar dari tim tamu, yang gagal menunjukkan respons yang meyakinkan setelah kebobolan lebih awal. Situasi semakin diperburuk dengan kartu merah yang diterima oleh salah seorang pemain Milan di menit ke-24, memaksa mereka bermain dengan sepuluh orang sepanjang sisa pertandingan.

Domenico Berardi membuka keunggulan bagi Sassuolo, dan Armand Lauriente menggandakan keunggulan tuan rumah, memastikan kemenangan yang cukup meyakinkan. AC Milan kesulitan untuk menciptakan peluang yang berarti sepanjang laga, dan gagal menunjukkan semangat juang yang diharapkan oleh para penggemar. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif yang dialami Milan dalam beberapa pertandingan terakhir, dengan hanya mampu mengumpulkan empat poin dari lima laga terakhir. Catatan ini jelas tidak ideal bagi tim yang bercita-cita untuk bersaing di papan atas klasemen.

Suasana di Mapei Stadium setelah peluit akhir berbunyi sangat tegang dan penuh dengan kekecewaan. Alih-alih menghampiri tribun untuk menunjukkan apresiasi kepada para pendukung, para pemain AC Milan memilih untuk tetap berada di tengah lapangan. Tindakan ini memicu reaksi negatif yang semakin keras dari para penggemar yang hadir, yang merasa diabaikan dan tidak dihargai.

Momen yang cukup canggung terjadi ketika kapten tim, Mike Maignan, mencoba untuk memimpin rekan-rekannya mendekati tribun, namun langkah tersebut terhenti karena cemoohan yang semakin intens dari arah suporter. Situasi ini menggambarkan adanya jarak emosional yang semakin besar antara tim dan para pendukungnya. Ketidakpuasan para penggemar tidak hanya ditujukan pada hasil pertandingan, tetapi juga pada sikap dan respons tim setelah kekalahan tersebut. Mereka merasa bahwa para pemain kurang menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap kekecewaan yang mereka rasakan.

Reaksi ini menjadi peringatan keras bagi manajemen dan pemain AC Milan untuk segera memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kepercayaan dengan para pendukung. Kekalahan dari Sassuolo semakin memperumit posisi AC Milan di klasemen sementara Liga Italia. Mereka kini berada dalam risiko untuk tergeser dari zona empat besar jika Juventus berhasil meraih kemenangan di pertandingan lainnya.

Tekanan semakin meningkat menjelang tiga pertandingan terakhir musim ini, di mana Rossoneri dituntut untuk segera bangkit dan meraih hasil positif jika tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bermain di Liga Champions musim depan. Pertandingan melawan Atalanta di San Siro akan menjadi ujian penting berikutnya bagi Milan. Setelah itu, mereka masih harus menghadapi Genoa dan Cagliari dalam upaya untuk menutup musim dengan lebih baik.

Namun, dengan performa yang belum stabil dan kepercayaan diri yang rendah, respons tim akan sangat menentukan arah akhir musim. Jika tidak ada perbaikan signifikan dalam permainan dan mentalitas, kekecewaan para penggemar berpotensi berubah menjadi krisis yang lebih besar, yang dapat berdampak negatif pada stabilitas klub secara keseluruhan. Manajemen AC Milan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa tim dapat kembali bersaing di level tertinggi





