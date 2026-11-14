AC Milan Target Angelo Stiller sebagai Penerus Luka Modric

AC Milan serius mengejar Angelo Stiller dari Stuttgart untuk menggantikan peran Luka Modric di lini tengah. Pemain berusia 25 tahun ini dinilai memiliki profil taktis yang sempurna untuk masa depan Rossoneri.

AC Milan telah meningkatkan upayanya secara signifikan untuk mendapatkan penerus jangka panjang bagi Luka Modric, dengan menyoroti gelandang Stuttgart, Angelo Stiller, sebagai target utama dalam strategi transfer mereka. Klub asal Milan ini ingin memperkuat lini tengah dan memandang pemain timnas Jerman tersebut sebagai sosok ideal untuk memimpin generasi berikutnya di San Siro. Sementara Modric terus menunjukkan performa tinggi melalui perpanjangan kontrak di musim panas, manajemen AC Milan menyadari bahwa persiapan untuk era pasca-Modric harus dimulai sekarang.

Strategi Penerusan Gengsi Luka Modric

Luka Modric terus membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang di San Siro, dengan pemain veteran asal Kroasia tersebut tetap tampil di level tinggi dan optimistis tentang masa depannya selama kondisi fisiknya terjaga. Namun, petinggi AC Milan sangat menyadari bahwa mereka harus bersiap menghadapi hari ketika pengatur permainan legendaris itu akhirnya gantung sepatu. Karena alasan strategis inilah, mereka mengintensifikasi pencarian penerus dengan gaya bermain serupa yang mampu mengatur permainan dari posisi lebih dalam, memastikan transisi yang mulus bagi skuad Rossoneri.

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Sebelumnya, tim pemandu bakat AC Milan mempertimbangkan Ardon Jashari sebagai calon solusi potensial untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, performa terbaru Jashari dan karakteristik taktisnya yang spesifik mendorong pihak manajemen untuk menjajaki opsi lain yang lebih sesuai dengan filosofi klub jangka panjang. Pencarian mereka kemudian dilaporkan meluas hingga mencakup Yasin Ayari dari Brighton dan gelandang Bournemouth Alex Scott, tetapi satu nama yang sudah dikenal mulai naik ke posisi teratas daftar kandidat.

Pengaruh Markus Krosche dan Pasar Jerman

Dengan kedatangan Markus Krosche yang akan segera mengambil peran sebagai Kepala Sepakbola baru di AC Milan, klub diperkirakan akan lebih mengandalkan pasar Jerman dalam strategi perekrutan mereka. Krosche memiliki pengetahuan yang luas tentang pasar tersebut serta rekam jejak yang terbukti dalam menemukan talenta elite untuk sepakbola modern, sehingga pendekatan ini dinilai akan efektif. Nama Angelo Stiller tidak asing bagi pengamat transfer Milan, sebab ia pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Italia menjelang akhir 2024, menunjukkan bahwa minat klub terhadapnya sudah berlangsung lama.

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Pemain berusia 25 tahun ini tampil mengesankan di Bundesliga dan dikenal karena kemampuannya mengatur permainan dari posisi dalam serta menyalurkan bola secara akurat dengan kaki kiri. Kemampuannya mengendalikan tempo pertandingan mencerminkan kualitas yang sangat dihargai oleh AC Milan dari gaya bermain Modric, sehingga ia dianggap cocok untuk mengisi peran kunci tersebut dalam formasi tim masa depan.

Analisis Finansial dan Fleksibilitas Taktis

Aspek finansial dari potensi transfer Angelo Stiller mulai terlihat jelas, dengan sang pemain saat ini terikat klausul pelepasan bernilai tetap yang dilaporkan bernilai €40 juta menurut kontraknya. Nilai tersebut merupakan investasi besar, tetapi manajemen AC Milan mungkin menganggapnya perlu demi memastikan transisi yang mulus pada era setelah Modric, meskipun ada dugaan Stuttgart mungkin terpaksa bernegosiasi jika sang pemain menyatakan keinginan kuat untuk bergabung. Milan bukan satu-satunya klub yang memantau situasi ini, dengan penampilan menarik Stiller juga menarik perhatian sejumlah klub besar Liga Primer yang mencari pemain dengan kemampuan khusus dalam bertahan.

Beberapa analis bahkan membandingkan pengaruhnya dengan mantan bintang Liverpool Fabinho, dan menilai Angelo Stiller bisa menjadi Fabinho berikutnya bagi Liverpool jika klub itu kembali mengejar sang pemain. Kecerdasan taktisnya memungkinkan ia bermain efektif sebagai gelandang bertahan tunggal maupun dalam duet gelandang bertahan, memberikan fleksibilitas yang sangat dihargai oleh staf pelatih Milan ketika membangun skuad kompetitif untuk kompetisi domestik dan Eropa.

Dampak Jangka Panjang bagi Skuad Rossoneri

Meski rencana transfer ini masih dalam tahap awal, terutama karena Markus Krosche belum resmi menjalankan peran barunya di klub, persiapan untuk menghadapi musim panas yang sibuk jelas sudah mulai dilakukan. Profil gelandang Jerman itu sangat sesuai dengan strategi perekrutan berbasis data yang diterapkan AC Milan dalam beberapa tahun terakhir, dengan fokus pada pemain yang memiliki potensi teknis tinggi dan masih bisa berkembang lebih jauh. Seiring berjalannya musim, penampilan Stiller di Jerman akan diamati secara saksama oleh pemandu bakat Milan, yang memandangnya sebagai sosok yang dibutuhkan untuk menjaga dominasi lini tengah klub selama bertahun-tahun mendatang.