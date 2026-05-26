AC Milan's Rafael Leao Confesses to Struggling Season, Hints at Potential Departure

AC Milan's Rafael Leao has admitted that this season has been one of the most challenging periods of his career, citing the physical and mental pressure he faced. Despite the struggles, Leao has still managed to contribute significantly to the team, scoring 10 goals and providing three assists in 31 Serie A and Coppa Italia matches. Leao has also penned a heartfelt message on Instagram, expressing gratitude to those who supported him during the tough times and wishing AC Milan a successful future. The news of Leao's potential departure has sparked speculation, with some suggesting that he may leave the club in the upcoming transfer window.

Leao meninggalkan lapangan dengan berjalan sangat pelan setelah menjalani musim yang jauh dari harapan pada kompetisi 2025/2026. Pemain AC Milan itu mengakui musim ini menjadi salah satu periode paling berat dalam kariernya, merasa tekanan di dalam dan luar lapangan menguras kondisi fisik sekaligus mentalnya.

AC Milan tetap mendapat kontribusi penting dari Leao sepanjang musim ini, dengan pemain berusia 26 tahun tersebut mencatatkan 10 gol dan tiga assist dalam 31 pertandingan di Serie A serta Coppa Italia. Leao menulis pesan panjang melalui Instagram setelah musim berakhir, berterima kasih kepada orang-orang terdekat yang membantunya melewati masa sulit bersama AC Milan. Ia juga memberi doa untuk AC Milan pada musim depan, namun tidak memberi kepastian soal kelanjutan kariernya di San Siro.

Situasi tersebut memperkuat kabar bahwa Leao berpeluang hengkang pada bursa transfer musim panas, dengan Pemilik klub, Gerry Cardinale, juga dikabarkan membuka peluang penjualan sang pemain jika ada tawaran besar masuk. Leao masih memiliki kontrak dua tahun bersama AC Milan, dengan nilai kontraknya mencapai €7 juta per musim (sekitar Rp144 miliar). Beberapa klub Turki seperti Galatasaray dan Fenerbahce sempat mencoba mendekatinya, namun Leao dikabarkan menolak peluang itu karena masih ingin bermain di salah satu dari lima liga top Eropa.

AC Milan kini menghadapi situasi penting terkait masa depan salah satu pemain terbaiknya, dengan keputusan Leao pada musim panas nanti dapat memengaruhi arah proyek klub untuk beberapa tahun ke depan





