AC Milan's Humiliation at Home in Liga Italia 2025-2026

AC Milan suffered a humiliating defeat to Atalanta at home in the 36th round of the 2025-2026 Italian Serie A season, losing 2-3.

AC Milan harus menahan malu di kandang usai dikalahkan Atalanta di pekan ke-36 Liga Italia 2025-2026. Bertanding di markasnya, San Siro, I Rossoneri dipaksa menyerah dengan skor 2-3, Senin (11/5/2026) dini hari WIB.

Pada pertandingan tersebut, AC Milan langsung memberikan ancaman sejak menit awal lewat peluang yang didapat Santiago Gimenez dan Adrien Rabiot. Nahas tembakan keduanya mampu diselamatkan kiper Atalanta, Marco Carnessecchi, dan membentur tiang gawang. Dua peluang di menit awal itu langsung ditanggapi oleh tim tamu yang sukses mencetak gol di menit ke-7 lewat Ederson. Ederson sukses membuka papan skor dengan tembakan terukur dari dalam kotak 16 usai menyambut bola rebound.

Skor menjadi 0-1. Tak sampai 10 menit kemudian, La Dea nyaris menambah golnya andai Mike Maignan tak sigap saat menepis tembakan Nicola Zalewski. Tepat di menit ke-30, Atalanta kembali membuat pendukung AC Milan terhenyak usai mencetak gol kedua di laga ini Adalah Davide Zappacosta yang mencatatkan namanya di papan skor berkat sontekan pelannya di muka gawang usai menerima bola sodoran Nikola Krstovic. Skor menjadi 0-2





