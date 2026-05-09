AC Milan Nomer 2: David Alaba Jatuh Terkena Peni Zahavi?

Rossoneri dikabarkan tertarik mendatangkan bek Real Madrid, David Alaba kurang lebih dengan pementasan agen bernama Pini Zahavi.

Bursa transfer musim panas menghadirkan kabar menarik bagi AC Milan. Rossoneri disebut mendapat tawaran untuk merekrut bek senior Real Madrid, David Alaba . Informasi tersebut muncul setelah agen ternama Pini Zahavi melakukan pertemuan dengan manajemen Milan beberapa waktu lalu.

Dalam agenda tersebut, bukan hanya nama Robert Lewandowski dan Christopher Nkunku yang dibahas, tetapi juga masa depan Alaba di Santiago Bernabeu. Milan dan Juventus menjadi dua klub Serie A yang masuk dalam daftar tujuan potensial sang pemain asal Austria tersebut. Situasi Alaba di Real Madrid memang mulai berubah dalam satu musim terakhir. Bek berusia 33 tahun itu kesulitan mendapatkan menit bermain reguler karena faktor cedera dan ketatnya persaingan di lini belakang Los Blancos.

Sepanjang musim ini, Alaba hanya tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi. Dari jumlah tersebut, sembilan laga dimainkan di ajang La Liga bersama Real Madrid. Masalah kebugaran menjadi salah satu penyebab utama menurunnya peran Alaba di skuad utama. Cedera betis yang beberapa kali kambuh membuat mantan pemain Bayern Munich itu harus lebih sering menepi sepanjang musim.

Walaupun begitu, kualitas dan pengalaman Alaba tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia dikenal sebagai salah satu bek paling komplet di Eropa karena mampu bermain di banyak posisi, mulai dari bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Karier Alaba di level tertinggi sepak bola Eropa juga terbilang luar biasa. Bersama Bayern Munich dan Real Madrid, ia berhasil mengoleksi total 39 trofi bergengsi sepanjang perjalanan profesionalnya.

Empat gelar Liga Champions menjadi salah satu pencapaian paling prestisius dalam karier sang pemain. Jika bergabung ke Milan, kehadiran Alaba tentu bisa memberikan dampak besar bagi lini pertahanan Rossoneri





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AC Milan David Alaba Transfer Pini Zahavi La Liga Liga Champions

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Juventus Ditawari David Alaba Gratis dari Real Madrid untuk Musim DepanJuventus dikabarkan mendapat tawaran merekrut David Alaba secara gratis dari Real Madrid. Bek Austria itu bisa pindah setelah kontraknya habis.

Read more »

David Alaba Ditawarkan ke Juventus, Riwayat Cedera dan Gaji Tinggi Menjadi PertimbanganAgen David Alaba, Pini Zahavi, menawarkan pemain asal Austria ke Juventus setelah kontraknya dengan Real Madrid berakhir. Juventus tertarik dengan kemampuan Alaba sebagai bek kaki kiri, tetapi riwayat cedera dan gaji tinggi menjadi pertimbangan. Selain Juventus, klub-klub lain juga tertarik untuk mendatangkan Alaba secara gratis.

Read more »

AC Milan mengincar transfer gratis yang sensasional untuk bek Real Madrid David Alaba, sementara agennya, Pini Zahavi, tengah melakukan pembicaraanAC Milan sedang menjajaki kemungkinan transfer gratis untuk bek Real Madrid, David Alaba, setelah melakukan pembicaraan dengan agennya, Pini Zahavi.

Read more »

AC Milan Manfaatkan Pertemuan Dengan Pini Zahavi Untuk Coba Rekrut Bek Serbabisa Real Madrid IniAC Milan dikabarkan membidik David Alaba dari Real Madrid setelah pembicaraan dengan agen top Pini Zahavi di Casa Milan.

Read more »