AC Milan Mulai Gerak Cepat Susun Kekuatan Untuk Musim Depan, Meski Situasi Internal Klub Belum Stabil

AC Milan mulai bergerak cepat menyusun kekuatan untuk menghadapi musim depan, meski situasi internal klub belum stabil. Rossoneri tetap aktif di bursa transfer, meski tengah ketidakpastian soal pelatih dan nasib klub di Liga Champions musim depan.

Milan disebut sudah hampir merampungkan dua transfer penting, dengan nama-nama pemain sudah memasuki tahap sangat lanjut. Kondisi tersebut menarik karena Milan belum sepenuhnya memiliki arah yang jelas untuk musim depan, namun Rossoneri tampaknya tidak ingin kehilangan momentum di pasar transfer. Gelandang Bayern Munchen, Leon Goretzka, menjadi salah satu target yang paling serius diburu Milan sejak awal tahun, dinilai cocok dengan kebutuhan tim yang ingin menambah pengalaman serta kekuatan di lini tengah.

Selain Goretzka, Igli Tare, jurnalis Italia, menyebut AC Milan akan melakukan perubahan besar musim depan. Situasi kontrak Goretzka juga membuka peluang besar bagi Milan untuk bergerak lebih agresif, dengan pemain asal Jerman tersebut dipastikan akan meninggalkan Bayern Munchen secara gratis setelah kontraknya habis pada akhir musim nanti. Milan disebut menjadi klub yang paling serius dalam melakukan pendekatan, dengan Rossoneri bahkan sudah menyodorkan kontrak berdurasi tiga musim dengan nilai sekitar lima juta euro per tahun ditambah bonus performa.

Proposal tersebut kabarnya sesuai dengan ekspektasi pihak Goretzka.





