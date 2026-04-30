AC Milan Konfirmasi Tur Pramusim ke Indonesia pada Agustus 2026

Pengumuman resmi dari AC Milan mengenai rencana tur pramusim ke Indonesia pada Agustus 2026 telah membangkitkan antusiasme luar biasa di kalangan penggemar Rossoneri di seluruh Tanah Air.

Setelah penantian panjang selama lebih dari tiga dekade, tim kebanggaan Italia ini akhirnya akan kembali menginjakkan kaki di Indonesia, menghadirkan kesempatan emas bagi para pendukung setia untuk menyaksikan langsung aksi para bintang lapangan hijau. Kunjungan ini bukan sekadar pertandingan sepak bola, melainkan sebuah perayaan kecintaan terhadap AC Milan yang telah mengakar kuat di hati jutaan penggemar Indonesia.

Jadwal yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa AC Milan akan menghadapi tantangan berat dari sebuah tim terkemuka asal London pada Sabtu, 8 Agustus 2026, pukul 19.00 WIB di Jakarta. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi tontonan yang mendebarkan, mempertemukan dua kekuatan sepak bola Eropa di hadapan publik Indonesia yang penuh semangat. Sebelum beraksi di Jakarta, tim asuhan pelatih terpilih akan terlebih dahulu melakoni pertandingan eksibisi bertajuk Derby della Madonnina melawan rival sekota, Inter Milan, di Perth, Australia, pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Pertandingan ini akan menjadi pemanasan yang ideal bagi para pemain sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar di Indonesia. Manajemen AC Milan menekankan bahwa kunjungan ini memiliki nilai strategis yang tinggi, tidak hanya bagi klub tetapi juga bagi perkembangan industri olahraga di Indonesia. Pertemuan antara dua klub elit Eropa di tanah air merupakan sebuah tonggak sejarah yang akan membuka peluang baru bagi peningkatan kualitas sepak bola Indonesia dan mempererat hubungan antara klub-klub Eropa dengan para penggemarnya di Asia Tenggara.

Indonesia sendiri merupakan rumah bagi sekitar 40 juta penggemar fanatik AC Milan, menjadikannya basis suporter terbesar ketiga di dunia setelah Italia dan Tiongkok. Angka yang fantastis ini menunjukkan betapa besar kecintaan masyarakat Indonesia terhadap klub berjuluk Rossoneri ini. AC Milan menyadari sepenuhnya dukungan luar biasa dari para penggemar Indonesia dan berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka.

Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat ikatan antara klub dan para pendukungnya, serta memperkuat citra AC Milan sebagai klub yang global dan dekat dengan para penggemarnya di seluruh dunia. Meskipun sebelumnya Indonesia sempat dikunjungi oleh skuad legenda Milan Glorie pada tahun 2011 dan 2013, serta tur trofi Scudetto pada tahun 2022, kehadiran tim utama tetap menjadi momen yang paling dinantikan oleh para penggemar.

Kenangan manis dari pertandingan-pertandingan di masa lalu, seperti kemenangan 4-1 atas tim seleksi Surabaya dan kemenangan telak 8-0 atas Maung Bandung di Senayan pada tahun 1994, masih terukir dalam ingatan para penggemar setia. Kini, mereka memiliki kesempatan untuk kembali menyaksikan kehebatan AC Milan secara langsung dan menciptakan kenangan baru yang tak terlupakan





