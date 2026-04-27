AC Milan Dituduh Tidak Berusaha Menang, Hanya Ingin Hasil Imbang Melawan Juventus

AC Milan dikritik karena tidak berusaha mencari kemenangan dan hanya puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Juventus di pekan ke-34 Liga Italia. Juventus tampak lebih dominan dengan 5 shot on target, tetapi kedua tim gagal mencetak gol. Hasil ini membuat Milan tetap aman di peringkat 3, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang motivasi mereka.

BOLASPORT. COM - AC Milan dituding tidak berniat mencari kemenangan dan hanya menginginkan hasil imbang saat menghadapi Juventus . Pertandingan yang berlangsung di San Siro pada pekan ke-34 Liga Italia , Minggu (26/4/2026), berakhir dengan hasil 0-0 yang membosankan.

Tim asuhan Massimiliano Allegri tampak tidak berambisi mengambil alih peringkat 2 dari Napoli dan lebih memilih menjaga posisi ketiga untuk menghindari disalip Juventus. Hasil 0-0 membuat Milan tetap aman di peringkat 3 dengan Juventus masih defisit 3 poin di bawah mereka. Dengan Como di peringkat 5 yang memiliki 61 poin, Il Diavolo Rosso secara matematis hanya membutuhkan 6 poin dari 4 pertandingan sisa untuk memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan.

Usai pertandingan, I Rossoneri dikecam karena hanya mengincar hasil seri. Francisco Conceicao, winger Juventus, menyatakan, Ini bukan hasil yang kami inginkan. Kami memiliki kesempatan untuk mencetak gol. Kami tampil lebih baik daripada Milan.

Kami adalah satu-satunya tim di atas lapangan yang ingin menang. Menurut data pertandingan, Milan hanya membuat 1 shot on target sepanjang pertandingan sementara Juventus mencatatkan 5. Hal ini menunjukkan bahwa Juventus lebih dominan dalam pertandingan tersebut. Namun, kedua tim gagal mencetak gol meskipun memiliki peluang.

Hasil ini membuat kedua tim tetap berada di posisi yang aman untuk lolos ke Liga Champions, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang motivasi Milan dalam pertandingan tersebut. Banyak pengamat sepak bola yang menilai bahwa Milan tidak berusaha keras untuk mencari kemenangan, dan hanya puas dengan hasil imbang. Hal ini juga menjadi bahan diskusi di kalangan para fans sepak bola, yang menuntut kedua tim untuk menunjukkan performa yang lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya





