AC Milan Dan Napoli Lolos di Serie A 2026/2027 Minggu Lalu

AC Milan mengalahkan Genoa dan Napoli bertahan imbang dengan Lazio. Dua tim besar Italia ini menunjukkan performa solid di Seri A Italia 2026/2027.

Minggu (8/11/2026), dua klub sepak bola elit Italia, AC Milan dan Napoli, berhasil meraih poin penting dalam laga Seri A 2026/2027. AC Milan menang tipis melawan Genoa, sementara Napoli harus puas berbagi poin dengan Lazio di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli.

AC Milan Taklukkan Genoa di Stadio San Siro

AC Milan tampil superior sejak awal pertandingan melawan Genoa. Tim Rossoneri berhasil unggul cepat melalui gol Alphadjo Cisse serta Christian Pulisic. Mereka mampu menjaga keunggulan hingga laga berakhir dan tiga poin penuh berhasil diamankan.

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Genoa datang ke laga ini dengan tren yang sangat meyakinkan. Tim I Grifone memiliki tiga kemenangan beruntun dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu kemenangan tersebut adalah saat mereka menaklukkan Juventus dalam pertemuan sebelumnya.

Skuad Genoa juga hampir komplet dengan kondisi fisik pemain yang maksimal. Mereka sempat bangkit dan memberikan tekanan yang cukup besar kepada tuan rumah. Namun, upaya balik tersebut tidak cukup untuk membalikkan keadaan akhir pertandingan.

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Bagi AC Milan, hasil ini datang setelah mengalami periode performa yang naik-turun. Sebelumnya, mereka sempat tumbang dari Bologna dalam laga domestik. Kemudian, mereka bangkit kembali dengan menaklukkan Inter pada Derby della Madonnina yang penuh ketegangan.

Kesuksesan di derby tersebut diwarnai dengan kesalahan sebelumnya. AC Milan terpeleset dan kalah 0-2 dari Ferencvaros di Liga Europa pada Kamis (5/11/2026). Kemenangan ini menjadi pemulihan moral yang tepat bagi tim.

Napoli Bertahan Imbang Lawan Lazio di Maradona

Di laga lain yang sama penting, Napoli menahan Lazio imbang 1-1. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, pada Minggu (8/11/2026). Hasil ini secara resmi memutus rentetan lima kemenangan beruntun yang dimiliki tim tamu Lazio.

Lazio sempat memimpin lebih dulu dalam pertandingan ini. Gol tersebut dicetak oleh Davide Frattesi pada menit ke-28. Tim tamu tampak memiliki inisiatif dan kontrol permainan yang lebih baik di babak pertama.

Napoli baru menyamakan kedudukan tiga menit setelah jeda istirahat. Gol penyama kedudukan berasal dari bunuh diri pemain Alfonso Pedraza pada menit ke-48. Kejadian ini mengubah momentum permainan secara drastis.

Dengan hasil ini, Lazio belum tergeser dari puncak klasemen sementara. Mereka masih memiliki koleksi 29 poin yang cukup untuk memimpin sementara tabel kompetisi. Napoli masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen.

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Implikasi dan Tantangan Tim Besar Italia

Kedua hasil ini menunjukkan dinamika yang menarik di Serie A Italia 2026/2027. AC Milan membuktikan bahwa mereka mampu bangkit dari keterpurukan. Tim ini kembali menunjukkan kualitas untuk bersaing di posisi atas.

AC Milan adalah klub sepak bola Italia dengan sejarah panjang prestasi. Namun, saat ini mereka menghadapi masa transisi yang cukup rumit. Tantangan utama datang dari bursa transfer yang masih terus berlangsung hingga saat ini.

Penentuan pelatih baru juga menjadi fokus utama manajemen AC Milan. Keputusan strategis dalam perekrutan pemain dan pelatih akan menentukan arah tim di masa depan. Para suporter mengharapkan perubahan positif segera terwujud.

Sementara itu, Napoli menunjukkan pertahanan yang tangguh meski tidak bisa meraih kemenangan penuh. Lazio membuktikan konsistensinya sebagai juara sementara. Persaingan di posisi atas klasemen terlihat sangat ketat.

Kedua tim besar ini telah memastikan posisi yang aman untuk sementara waktu. Mereka harus tetap fokus dalam laga-laga berikutnya. Ketahanan mental dan fisik akan menjadi kunci keberhasilan di paruh kedua musim.