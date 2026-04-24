AC Milan Bidik Sven Mijnans, 'Reijnders 2.0' untuk Perkuat Lini Tengah

AC Milan dilaporkan mengincar gelandang AZ Alkmaar, Sven Mijnans, sebagai alternatif dan pelengkap lini tengah mereka, terutama dalam persiapan menghadapi Liga Champions musim depan. Selain Mijnans, nama Leon Goretzka dan perpanjangan kontrak Luka Modric juga menjadi sorotan.

AC Milan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan ketat di musim depan, terutama dalam upaya mereka untuk kembali berlaga di Liga Champions . Manajemen klub dikabarkan tengah melakukan perencanaan matang untuk memperkuat berbagai lini, dengan fokus utama pada lini tengah yang dianggap krusial dalam menentukan performa tim secara keseluruhan.

Pelatih Massimiliano Allegri telah menyampaikan daftar pemain incaran untuk bursa transfer musim panas 2026, dan beberapa nama besar telah muncul dalam radar I Rossoneri. Salah satu yang paling menonjol adalah Leon Goretzka, gelandang tangguh yang dikenal dengan kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan memberikan kontribusi signifikan dalam fase menyerang maupun bertahan. Kabar mengenai ketertarikan Milan terhadap Goretzka semakin santer terdengar, dan negosiasi awal dilaporkan telah dilakukan.

Namun, Milan juga harus bersaing dengan klub-klub besar Eropa lainnya yang juga mengincar tanda tangan pemain asal Jerman tersebut. Selain Goretzka, AC Milan juga menunjukkan minat terhadap pemain veteran berpengalaman, Luka Modric. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Modric tetap menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia dengan visi bermain yang luar biasa dan kemampuan passing yang akurat.

Kabar baiknya, Modric dilaporkan telah sepakat untuk mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama satu tahun lagi, yang berarti ia akan tetap menjadi bagian dari skuad Milan untuk musim depan. Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi para penggemar Milan, mengingat kontribusi besar yang telah diberikan Modric selama ini. Namun, manajemen Milan tidak berhenti sampai di situ. Mereka menyadari bahwa memperkuat lini tengah dengan pemain-pemain berkualitas adalah kunci untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, mereka terus mencari opsi-opsi lain yang potensial untuk menambah kedalaman dan kualitas skuad. Dalam pencarian mereka, AC Milan dikabarkan telah menemukan sosok yang dianggap sebagai Tijjani Reijnders versi kedua, yaitu Sven Mijnans, gelandang muda milik AZ Alkmaar. Mijnans merupakan pemain yang menjanjikan dengan kemampuan teknis yang mumpuni, visi bermain yang baik, dan etos kerja yang tinggi. Ia memiliki gaya bermain yang mirip dengan Reijnders, yang telah menjadi pemain kunci bagi Milan sejak bergabung dengan klub.

Mijnans mampu bermain dalam berbagai posisi di lini tengah, baik sebagai gelandang bertahan, gelandang tengah, maupun gelandang serang. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah yang sangat dihargai oleh Allegri, yang menginginkan pemain yang mampu beradaptasi dengan berbagai taktik dan strategi. Selain itu, Mijnans juga memiliki kemampuan dribbling yang baik dan mampu melewati pemain lawan dengan mudah. Ia juga memiliki tendangan jarak jauh yang akurat dan mampu mencetak gol-gol penting bagi timnya.

Potensi besar yang dimiliki Mijnans membuat AC Milan sangat tertarik untuk merekrutnya. Manajemen klub dikabarkan telah melakukan pemantauan terhadap pemain asal Belanda tersebut selama beberapa waktu terakhir, dan mereka terkesan dengan performanya yang konsisten. Namun, untuk mendapatkan tanda tangan Mijnans, Milan harus bersaing dengan klub-klub lain yang juga mengincar pemain muda tersebut. AZ Alkmaar sendiri dikabarkan tidak akan melepas Mijnans dengan harga murah, mengingat potensi besar yang dimilikinya.

Upaya AC Milan untuk memperkuat lini tengah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan performa tim di Liga Italia, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di Liga Champions. Liga Champions merupakan ajang bergengsi yang diikuti oleh klub-klub terbaik dari seluruh Eropa. Untuk bisa bersaing di level tersebut, Milan membutuhkan skuad yang solid dan berkualitas di semua lini, terutama di lini tengah yang merupakan jantung dari permainan.

Dengan memperkuat lini tengah, Milan berharap dapat mengendalikan tempo permainan, menciptakan peluang-peluang serangan, dan mencegah serangan dari lawan. Selain itu, kehadiran pemain-pemain berkualitas di lini tengah juga akan memberikan opsi taktik yang lebih banyak bagi Allegri. Ia dapat memilih formasi dan strategi yang paling sesuai dengan lawan yang dihadapi. Dengan persiapan yang matang dan skuad yang solid, AC Milan optimis dapat kembali meraih kejayaan di Liga Champions.

Manajemen klub akan terus bekerja keras untuk mewujudkan ambisi tersebut, dengan merekrut pemain-pemain berkualitas dan memberikan dukungan penuh kepada para pemain dan pelatih. Fokus utama saat ini adalah memperkuat lini tengah dengan pemain-pemain seperti Goretzka, Modric, dan Mijnans, yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung tim di musim depan. Selain itu, Milan juga akan terus mencari opsi-opsi lain yang potensial untuk menambah kedalaman dan kualitas skuad.

Persaingan di bursa transfer musim panas 2026 diprediksi akan sangat ketat, namun AC Milan yakin dapat meraih hasil yang terbaik dan memperkuat skuad mereka untuk menghadapi tantangan di musim depan





Sven Mijnans langsung dihadapkan pada minat AC Milan setelah pertandingan AZSebelumnya pada hari ini, beredar kabar dari Italia bahwa Sven Mijnans diminati secara serius oleh AC Milan. Gelandang AZ tersebut ditanyai mengenai kabar menggembirakan tersebut pada Kamis malam, setelah pertandingan yang berakhir imbang melawan Go Ahead Eagles (0-0).

