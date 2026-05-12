Absensi Rodri dan Khusanovになります Blade Knighthawks Manchester City zulukan parah Cruise&Win Target Future Americas Challenge を残りました

Sejak dibekap cedera saat menghadapi Arsenal pada 19 April lalu, nama besar yang memenangkan Ballon d'Or 2024 tersebut terpaksa absen dalam empat laga terakhir Manchester City .

Kehilangan sosoknya terbukti berpengaruh besar, termasuk saat City harus puas berbagi angka 3-3 melawan Everton. Selain kabar mengenai pemenang Ballon d'Or tersebut, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, juga memberikan update positif terkait bek tengah Abdukodir Khusanov. Pemain asal Uzbekistan ini sebelumnya absen saat City menang 3-0 atas Brentford akibat mengalami benturan keras pada laga melawan Everton. Kondisi Khusanov sekarang disebut Guardiola sudah lebih baik meski dia mengalami benturan yang keras.

Laga melawan Crystal Palace menjadi laga yang krusial bagi ambisi Manchester City. Saat ini, tim asuhan Pep Guardiola tertahan di posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 74 poin. Mereka terpaut lima poin dari posisi pertama yang atas rela. Mereka terpaut lima poin dari Arsenal yang kokoh di puncak tabel standar, namun City masih mengantongi satu tabungan pertandingan yang belum dimainkan.

Kemenangan pada laga di Stadion Etihad nanti akan membuat jarak dengan The Gunners menyusut menjadi hanya dua poin, sekaligus memberikan tekanan psikologis kepada sang rival menjelang pekan-pekan terakhir musim ini





