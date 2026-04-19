Abpednas Diharapkan Kawal Program Makan Bergizi Gizi, Hashim: Ini Strategis Tingkatkan Kecerdasan Anak Bangsa

Hashim meminta pengurus Abpednas di seluruh desa untuk membantu mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gizi (MBG). Program ini dianggap strategis untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan berawal dari keresahan Presiden Prabowo Subianto mengenai stunting. Ia juga menyoroti pentingnya aplikasi Jaga Desa untuk memantau mutu makanan dan mencegah penyelewengan.

Pada acara penghargaan Abpednas yang diselenggarakan di Jakarta pada Minggu malam, 19 April 2026, Hashim menyampaikan harapannya agar pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional ( Abpednas ) dapat berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gizi ( MBG ) di tingkat desa.

Beliau mengakui adanya beberapa kendala dalam implementasi program ini, seperti kasus keracunan makanan dan munculnya belatung, namun menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar mengingat MBG adalah program perdana yang mencakup begitu banyak penerima manfaat. Hashim menyadari bahwa program MBG telah menuai banyak kritik dari masyarakat, namun ia menekankan pentingnya menanggapi aspirasi tulus rakyat tersebut. Menurutnya, MBG merupakan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa. Gagasan program ini berawal dari keresahan Presiden Prabowo Subianto mengenai tingginya angka tengkes atau stunting pada anak-anak Indonesia yang tercatat mencapai 30 persen pada sekitar tahun 2006, berdasarkan data Kementerian Kesehatan saat itu. "Saya ingat, ini menurut Kementerian Kesehatan, waktu itu, 30 persen anak-anak Indonesia menderita stunting. Sewaktu itu, Pak Prabowo bilang ke saya, ‘Kalau ini tidak bisa ditanggulangi, kondisi yang berat ini, kita bisa bayangkan 20 tahun kemudian’,” ungkap Hashim, menggarisbawahi urgensi penanganan masalah stunting. Ia menambahkan bahwa pengurus Abpednas memiliki peran krusial dalam mendampingi jalannya program MBG. Kontribusi mereka diharapkan dapat mencegah penyelewengan dana dan memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga. Hashim juga menyoroti aplikasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang digagas oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). Ia menyebutkan bahwa aplikasi ini dapat segera dimanfaatkan oleh lebih dari 300 ribu anggota Abpednas yang tersebar di 73 ribu desa. Dengan adanya aplikasi ini, setiap anggota Abpednas, yang diharapkan berjumlah lima orang per desa, dapat memfoto dan memantau mutu makanan. Hal ini akan sangat membantu pemerintah dalam mensukseskan program MBG. “Ini salah satu tugas yang mulia, yang luar biasa, menjaga MBG,” ujar Hashim, menekankan pentingnya peran Abpednas dalam mendukung program nasional ini. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan komitmen lembaganya untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap program MBG. Ia menyatakan kesiapan BGN dalam memastikan setiap aspek program berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Perluasan partisipasi publik dan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi Jaga Desa menjadi kunci utama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi masyarakat seperti Abpednas diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan masa depan generasi penerus bangsa, terutama dalam upaya memerangi stunting yang menjadi prioritas nasional. Upaya perbaikan terus dilakukan seiring dengan masukan dan evaluasi yang diterima, demi tercapainya tujuan mulia program Makan Bergizi Gizi





