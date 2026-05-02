ABP Kecam Keras Pernyataan Amien Rais, Siapkan Langkah Hukum

Arus Bawah Prabowo (ABP) menilai pernyataan Amien Rais mengenai hubungan Presiden Prabowo dan Teddy Indra Wijaya sebagai fitnah keji dan serangan personal. ABP tengah mempersiapkan langkah hukum karena menilai pernyataan tersebut menyesatkan dan melampaui batas.

Arus Bawah Prabowo (ABP) secara tegas menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Amien Rais mengenai hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya , di Jakarta.

ABP menilai bahwa narasi yang dibangun oleh Amien Rais merupakan sebuah fitnah yang sangat keji dan serangan personal yang sengaja dirancang untuk menyesatkan publik tanpa adanya landasan fakta yang kuat. Organisasi ini menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperlukan karena meyakini bahwa pernyataan tokoh senior tersebut telah melampaui batas-batas etika dan hukum, serta mengarah pada tindakan pencemaran nama baik yang serius.

Ketua DPP Arus Bawah Prabowo, Supriyanto, dengan tegas menyatakan bahwa narasi yang disebarkan oleh Amien Rais adalah serangan personal yang tidak didukung oleh data atau fakta yang valid. Ia menekankan bahwa ucapan tersebut sangat menyesatkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Supriyanto menjelaskan, 'Ucapan Amien Rais merupakan bentuk serangan personal yang serampangan dan tidak bertanggung jawab terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

' Ia menambahkan, 'Ini bukan lagi kritik yang membangun, melainkan tuduhan keji tanpa dasar yang dipaksakan seolah-olah merupakan kebenaran. Pernyataan ini jelas merupakan halusinasi dan tindakan yang sangat menyesatkan publik.

' ABP berpendapat bahwa Amien Rais telah menyeret isu-isu moralitas pribadi ke dalam ranah publik tanpa menyertakan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Supriyanto mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat, terdapat perbedaan yang jelas antara kritik konstruktif yang didasarkan pada data dan argumen yang kuat, dengan upaya pembunuhan karakter melalui penyebaran gosip dan fitnah.

'Kritik yang disampaikan dengan data dan argumen yang jelas adalah hal yang sehat dan wajar dalam demokrasi. Namun, jika yang disebarkan adalah asumsi liar, gosip yang tidak berdasar, dan insinuasi keji, maka itu bukan lagi demokrasi, melainkan tindakan pembunuhan karakter yang merusak citra seseorang,' jelas Supriyanto. Foto yang beredar menunjukkan Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 Maret 2025.

Hal ini semakin memperkuat keyakinan ABP bahwa pernyataan Amien Rais tidak memiliki dasar yang kuat. Lebih lanjut, ABP menyayangkan perubahan retorika yang dilakukan oleh Amien Rais, yang dinilai semakin ekstrem dan kehilangan rasionalitasnya. Supriyanto menyebut bahwa pernyataan tersebut sangat tidak pantas keluar dari seorang tokoh yang pernah menjadi bagian penting dari gerakan reformasi.

'Pernyataan seperti ini lebih mirip dengan opini yang tidak berdasar dan dipaksakan menjadi fakta. Sangat disayangkan jika pernyataan tersebut keluar dari seorang tokoh yang dulu dikenal sebagai bagian dari gerakan reformasi,' ujarnya dengan nada kecewa. Langkah hukum yang tengah dipersiapkan oleh ABP akan ditujukan pada dugaan tindak pencemaran nama baik serta penyebaran informasi bohong yang berpotensi merusak stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Akar permasalahan ini berawal dari beredarnya sebuah video yang berisi pernyataan Amien Rais yang menyinggung tentang kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Teddy Indra Wijaya. ABP berharap agar kasus ini dapat ditangani secara profesional dan transparan, sehingga kebenaran dapat terungkap dan pihak-pihak yang bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban. ABP juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, dan untuk selalu bersikap kritis terhadap berita-berita yang beredar.

Mereka menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah masyarakat. ABP berkomitmen untuk terus menjaga nama baik Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah, serta untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prabowo Subianto Amien Rais Teddy Indra Wijaya Arus Bawah Prabowo Pencemaran Nama Baik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daftar 11 Tuntutan Buruh yang Bakal Disampaikan Langsung ke Presiden Prabowo saat May Day di MonasPresiden Prabowo rayakan May Day 2026 dengan 50 ribu buruh di Monas, Jakarta. Simak 11 tuntutan buruh penting yang disampaikan langsung ke Presiden.

Read more »

KSPI Batal Demo di DPR, Pilih Gabung Aksi May Day di Monas Temui Presiden PrabowoKSPI batal demo di DPR dan gabung aksi May Day di Monas Jakarta. Ribuan buruh bertemu Presiden Prabowo untuk bahas isu ketenagakerjaan terbaru.

Read more »

KSPI Batal Demo di DPR, Pilih Gabung Aksi May Day di Monas Temui Presiden PrabowoKSPI batal demo di DPR dan gabung aksi May Day di Monas Jakarta. Ribuan buruh bertemu Presiden Prabowo untuk bahas isu ketenagakerjaan terbaru.

Read more »

Bawa Sejarah Kaum Nabi Luth, Amien Rais Desak Prabowo Jauhi dan Pecat Teddy Indra WijayaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Amien Rais Soroti Pengaruh Teddy Indra Wijaya di Pemerintahan PrabowoPolitisi senior Amien Rais menyoroti meningkatnya pengaruh Teddy Indra Wijaya di lingkaran Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya dapat menggerus kepercayaan publik dan mengancam stabilitas pemerintahan. Amien Rais menyayangkan pengaruh Teddy yang dianggap melampaui tokoh loyalis lama Prabowo seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Syafrie Sjamsoeddin.

Read more »

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab TeddySejumlah tokoh yang tergabung dalam Poros Profesional Terpadu untuk Indonesia Raya menyesalkan beredarnya video yang diduga berisi pernyataan Amien Rais

Read more »