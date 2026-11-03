Aboukhlal Torino Terkena Hinaan Rasis Pasca Cedera Raimondo

Pemain Z Zakaria Aboukhlal menghadapi serangan digital berat dan ancaman rasis setelah tekel kerasnya menyebabkan cedera serius pada Raimondo Frosinone di Liga Italia.

Kampanye intimidasi digital yang masif telah menyasar pemain sepak bola internasional Maroko bernama Zakaria Aboukhlal. Pemain berusia dua puluh lima tahun yang saat ini membela Torino di Serie A Italia ini menjadi korban serangan siber berat, termasuk hinaan rasial dan ancaman fisik, menyusul insiden cedera yang menimpa lawannya.

Insiden bermula dari pertandingan Liga Italia yang mempertemukan Torino melawan Frosinone pada hari Minggu lalu. Dalam laga tersebut, Aboukhlal melakukan tekel keras yang mengakibatkan cedera serius pada pergelangan kaki kiri penyerang Italia, Antonio Raimondo. Cedera tersebut menghentikannya bermain secara tiba-tiba dan memicu reaksi keras dari publik.

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Skala Serangan Digital Terhadap Aboukhlal

Sejak pengumuman resmi mengenai kondisi medis Raimondo, akun media sosial Aboukhlal menjadi target serangan yang terorganisir dan menyakitkan. Postingan terakhirnya di platform Instagram, yang merupakan sosok yang bertanggung jawab atas tekel keras tersebut, dihujani dengan komentar kebencian yang ekstrem. Pengguna internet tidak lagi membatasi diri pada kritik taktik sepak bola, melainkan beralih ke ancaman pribadi.

Berbagai unggahan yang bermunculan berisi pesan-pesan kasar yang menyindir profesi keluarganya, seperti sindiran kepada tukang kayu, serta tuntutan agar pemain Maroko tersebut pensiun dari dunia sepak bola. Para penyerang siber juga menuduh Aboukhlal telah menghancurkan karier pemain lain secara sengaja, sebuah narasi yang sangat jauh dari realitas persaingan olahraga profesional.

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Posisi Klub dan Penolakan Terhadap Rasisme

Klub Torino sebagai tempat bermain Aboukhlal serta federasi sepak bola internasional telah menunjukkan sikap tegas dalam menanggapi gelombang rasisme ini. Insiden ini bukan sekadar masalah perselisihan di lapangan hijau, melainkan pelanggaran etika berat yang mengancam integritas dan keselamatan pemain. Seruan untuk menstoppel rasisme kini menjadi sorotan utama dalam komunitas sepak bola Italia.

Pihak berwenang liga dan organisasi anti-rasisme menuntut investigasi mendalam terhadap akun-akun yang bertanggung jawab atas ancaman tersebut. Mereka menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh menjustifikasi ujaran kebencian yang menyerang latar belakang etnis atau keluarga seseorang, regardless of the outcome of the match.

Penjelasan dan Penyesalan Resmi Pemain

Di tengah gelombang kemarahan publik, Zakaria Aboukhlal telah mengambil langkah langsung untuk menenangkan situasi. Sang pemain tersebut meminta maaf secara terbuka segera setelah pertandingan berakhir. Ia berupaya mengungkapkan penyesalannya secara tulus kepada Antonio Raimondo, korban dari tekel yang terjadi.

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Aboukhlal secara tegas menegaskan bahwa ia sama sekali tidak memiliki niatan untuk menyakiti lawan mainnya. Bagi pemain berusia dua puluh lima tahun ini, insiden tersebut adalah sebuah kecelakaan di lapangan, bukan tindakan kekerasan yang disengaja. Ia berharap permohonan maafnya dapat diterima dan menjadi titik awal pemulihan hubungan antar pemain.

Dampak Langsung dan Langkah Hukum Berikutnya

Kondisi medis Antonio Raimondo menjadi fokus perhatian utama dalam skema ini. Cedera pada pergelangan kaki kirinya memerlukan waktu pemulihan yang signifikan dan prosedur medis khusus. Tim medis Frosinone memantau kondisinya dengan ketat untuk menentukan durasi ketiadaan pemain tersebut dari skuat utama.

Untuk masyarakat dan penggemar sepak bola, peristiwa ini menjadi pengingat keras akan pentingnya sportivitas dan toleransi di luar lapangan. Langkah hukum mungkin akan diambil terhadap individu yang terbukti melakukan ancaman nyata, sementara Aboukhlal terus berfokus pada pemulihan mental dan persiapan untuk pertandingan berikutnya di ajang Liga Italia.