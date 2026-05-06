Abdullah Dukung Enam Rekomendasi Reformasi Polri untuk Memperkuat Independensi dan Akuntabilitas

Anggota DPR Abdullah menyatakan dukungannya terhadap enam rekomendasi reformasi Polri yang diserahkan kepada Presiden pada Selasa (5/5/2026). Rekomendasi ini mencakup penegasan kedudukan Polri di bawah Presiden, penguatan Kompolnas, mekanisme pengangkatan Kapolri, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, penguatan kelembagaan, serta urgensi revisi Undang-Undang Kepolisian. Abdullah menekankan pentingnya menjaga independensi Polri dan mendesak revisi UU Kepolisian untuk memberikan landasan hukum yang kuat.

Anggota DPR Abdullah menandatangani dukungan terhadap enam rekomendasi reformasi Polri yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi kepada Presiden pada Selasa (5/5/2026). Rekomendasi ini menegaskan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden untuk memastikan independensi dan stabilitas keamanan nasional secara efektif.

Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas institusi kepolisian. Enam poin rekomendasi tersebut meliputi penegasan kedudukan Polri di bawah Presiden, penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), mekanisme pengangkatan Kapolri, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, penguatan kelembagaan, serta urgensi revisi Undang-Undang Kepolisian. Abdullah secara khusus menekankan pentingnya poin mengenai posisi kelembagaan Polri. Ia menegaskan dukungannya agar Polri tidak ditempatkan di bawah kementerian mana pun untuk menjaga independensi.

Rekomendasi ini sudah tepat. Saya sejak awal konsisten menyuarakan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden, bukan ditempatkan di bawah kementerian. Posisi tersebut penting untuk menjaga efektivitas komando, independensi kelembagaan, dan stabilitas sistem keamanan nasional, ujar Abdullah kepada wartawan, Selasa (5/5/2026). Selain masalah posisi lembaga, Abdullah juga menaruh perhatian serius pada pengaturan personel Polri yang ditugaskan di kementerian atau lembaga lain.

Menurutnya, tanpa aturan yang ketat, hal ini berpotensi menimbulkan polemik dan tumpang tindih kewenangan. Ia mendesak agar revisi UU Kepolisian segera dilakukan untuk memberikan landasan hukum yang kuat terhadap praktik penugasan tersebut. Penugasan anggota Polri di luar institusi harus diatur secara jelas, transparan, dan akuntabel. Karena itu, saya sepakat bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian menjadi kebutuhan mendesak agar pengaturan tersebut memiliki kepastian hukum, tegasnya.

Abdullah berharap pemerintah dan parlemen dapat menjadikan hasil kerja tim yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie ini sebagai bahan pertimbangan strategis untuk mendorong reformasi Polri yang lebih komprehensif dan sesuai dengan tuntutan demokrasi. Penyerahan laporan akhir tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menko Otto Hasibuan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Penasihat Khusus Presiden Ahmad Dofiri, serta mantan pejabat negara seperti Mahfud MD dan Idham Azis





