Abdul Mu'ti Uji Hafalan Siswa SMA 6 Palu Soal Tujuh Kebiasaan Anak Hebat

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan siswa SMA 6 Palu hafal tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat selama kunjungan kerja revitalize sekolah di Sulawesi Tengah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti melakukan kunjungan kerja resmi ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada hari Jumat tanggal 13 November 2026. Dalam rangka revitalisasi sejumlah satuan pendidikan di provinsi setempat, Abdul Mu'ti hadir langsung untuk menguji pemahaman para pelajar terhadap program nasional. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi kementerian untuk memastikan implementasi kurikulum karakter di tingkat daerah. Para siswa SMA 6 Kota Palu menyambut kedatangan menteri dengan antusias dan siap menjawab pertanyaan yang dilontarkan langsung di hadapan mereka.

Kompetisi Hafalan Tujuh Kebiasaan Anak Hebat

Mendikdasmen Abdul Mu'ti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada para siswa mengenai hafalan gerakan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program karakter tersebut telah diserap oleh generasi muda di wilayah Sulawesi Tengah. Salah seorang pelajar kelas XII, bernama Aira, tampil ke depan kelas untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh menteri. Sikap gugup terlihat jelas pada diri Aira saat berusaha mengingat kembali urutan dan isi dari setiap kebiasaan yang harus diterapkan sehari-hari.

Also read Pemakzulan Gagal, Abdul El-Sayed Desak Menhan AS Mundur

Sebelum masuk ke inti pertanyaan, Abdul Mu'ti sempat menanyakan pengalaman Aira setelah mengikuti Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Hal ini menunjukkan perhatian kementerian terhadap keseimbangan antara prestasi akademik dan pembentukan karakter siswa. Setelah Aira mulai menjawab, Menteri Abdul Mu'ti segera membantu dengan memberikan petunjuk tentang tujuh poin program tersebut. Bantuan ini diberikan agar siswa tidak merasa tertekan dan tetap dapat menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya dengan percaya diri.

Rincian Program Karakter dan Nasionalisme

Tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat yang menjadi fokus pengujian mencakup rutinitas harian yang sederhana namun berdampak besar bagi karakter. Urutan program tersebut dimulai dengan kebiasaan bangun pagi, dilanjutkan dengan beribadah, berolahraga, hingga makan sehat dan bergizi. Langkah selanjutnya adalah gemar belajar, bermasyarakat, serta memastikan waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan fisik dan mental siswa. Keseluruhan rangkaian kebiasaan ini dirancang untuk membentuk pribadi yang disiplin, sehat, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Advertisement

Selain menekankan pada kebiasaan harian, Abdul Mu'ti juga mengingatkan pentingnya mengamalkan rukun bersama teman sebaya dan menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Ikrar pelajar Indonesia memuat komitmen yang lebih luas berupa belajar dengan baik, menghormati orang tua, dan menghormati guru. Komitmen ini juga mencakup sikap rukun dengan sesama teman serta kecintaan yang mendalam terhadap tanah air. Penekanan pada aspek sosial dan nasionalisme bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki rasa kepedulian tinggi.

Target Revitalisasi Pendidikan Hingga 2027

Kunjungan kerja ke SMA 6 Kota Palu ini merupakan bagian dari rencana besar Kementerian Pendidikan untuk merevitalisasi infrastruktur dan program pendidikan. Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pemerintah menargetkan seratus ribu sekolah akan menjalani proses revitalisasi secara menyeluruh pada tahun 2027. Target ambisius ini menunjukkan komitmen kuat negara dalam meningkatkan kualitas fasilitas belajar di seluruh pelosok Indonesia. Proses revitalisasi tidak hanya fokus pada bangunan fisik, tetapi juga penguatan implementasi kurikulum dan pengembangan karakter siswa di dalam kelas.

Implementasi program tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat ini diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur sekolah di Sulawesi Tengah. Dengan adanya dukungan fasilitas yang lebih baik dan pengawasan program karakter yang ketat, kualitas pendidikan di Kota Palu diharapkan dapat meningkat signifikan. Langkah konkret ini memberikan kepastian bagi orang tua dan masyarakat tentang masa depan pendidikan anak-anak mereka. Evaluasi berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap sekolah mampu menerapkan standar karakter dan akademik yang telah ditetapkan oleh kementerian.