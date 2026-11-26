Menteri Abdul Mu'ti meminta Presiden Prabowo menambahkan hadiah bagi guru pemenang lomba di HGN 2026 di Bogor, yang dihadiri ribuan pendidik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti secara resmi mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan apresiasi tambahan kepada para guru yang meraih kemenangan dalam berbagai kompetisi pada peringatan Hari Guru Nasional 2026. Langkah ini disampaikan secara terbuka di tengah acara puncak peringatan yang diselenggarakan di Sentul International Circuit Centre atau SICC di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis sore, 26 November 2026.

Permohonan Apresiasi Tambahan di SICC Bogor

Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan hadiah kepada para guru yang menjadi juara dalam berbagai lomba yang diselenggarakan sebelumnya. Namun, ia menyadari bahwa hadiah tersebut masih bersifat simbolis dan tidak seberapa jika dibandingkan dengan dedikasi para pendidik. "Akan sangat berbahagia jika Bapak Presiden memberikan tambahan hadiah," ujar Abdul Mu'ti dengan nada sangat hormat dan mendesak, menambahkan bahwa wujud maupun nominal tambahan hadiah tersebut sepenuhnya terserah kepada Presiden Prabowo Subianto.

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Momentum Inspirasi dan Pencerahan Nasional

Menurut Abdul Mu'ti, peringatan Hari Guru Nasional merupakan momentum krusial untuk memberikan apresiasi dan inspirasi bagi para guru yang telah mendarmabaktikan hidupnya dalam mendidik serta mencerdaskan generasi bangsa. Selain itu, acara ini juga menjadi wadah pertemuan bagi para guru dari berbagai daerah untuk berinteraksi, bertukar pengalaman, dan mendapatkan pencerahan langsung dari Pimpinan Negara sebagai bekal mereka dalam mengabdi.

Kehadiran Presiden Prabowo dan Para Menteri

Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi acara sekitar pukul 15.40 WIB dan disambut langsung oleh Abdul Mu'ti selaku penyelenggara kegiatan. Dalam agenda bertema "Guru Hebat, Indonesia Kuat", Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah pejabat negara lainnya. Ribuan guru yang hadir menyambut kedatangan para pemimpin tersebut dengan tepuk tangan meriah dan seruan nama Presiden.

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Reaksi Guru dan Dukungan Pemerintah

Presiden Prabowo membalas sambutan hangat tersebut dengan memberikan salam hormat dan menyalami sejumlah guru yang duduk di barisan depan. Kehadiran ribuan tenaga pendidik di SICC menunjukkan antusiasme tinggi terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan apresiasi terhadap profesi guru. Langkah ini diharapkan dapat menjadi awal dari kebijakan-kebijakan konkret lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dampak Kebijakan dan Rencana Kedepannya

Permohonan Abdul Mu'ti ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya sekadar memberikan simbol, tetapi juga apresiasi material yang signifikan bagi para pendidik. Tindakan ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak guru untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan berkontribusi nyata dalam pembentukan karakter generasi muda Indonesia ke depannya.