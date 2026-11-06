Abdul Kholik Dorong Kolaborasi BI dan Pemda untuk Swasembada Pangan Jateng Selatan

Abdul Kholik sepakat memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia Purwokerto untuk mengembangan kawasan swasembada pangan dan ekonomi agro di Jawa Tengah bagian selatan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Abdul Kholik menyampaikan dorongan kuat agar Bank Indonesia memperluas kerja sama dengan pemerintah daerah guna mempercepat transformasi ekonomi di kawasan Jawa Tengah bagian selatan. Langkah strategis ini dipandang krusial untuk mengintegrasikan sektor agro, maritim, pariwisata, dan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan wilayah tersebut.

Kolaborasi Strategis Dengan Kepala Kantor BI Purwokerto

Abdul Kholik menyatakan bahwa ia telah mencapai kesepakatan dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Aswin Gantina, untuk memperkuat kolaborasi di masa depan. Pernyataan optimistis ini disampaikan langsung setelah ia menghadiri Upacara Pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto yang dilaksanakan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Jumat, 6 November 2026.

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Acara pengukuhan tersebut resmi menetapkan Aswin Gantina sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto baru. Jabatan ini sebelumnya diemban oleh Christoveny yang kini mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Divisi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, Aswin Gantina juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

Penguatan Konsepsi Kawasan Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Sinergi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Bank Indonesia sebenarnya telah terjalin sejak tahun 2020 melalui berbagai kegiatan rutin. Salah satu bentuk nyata dari sinergi tersebut adalah penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpung atau fokus group discussion untuk memperkuat konsepsi pengembangan kawasan ekonomi Jawa Tengah bagian selatan secara lebih terarah.

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Inisiatif konkret yang sejalan dengan agenda tersebut adalah program Karya Kreatif Serayu. Program ini secara khusus mengangkat potensi kawasan Lembah Sungai Serayu serta pesisir selatan Jawa dengan fokus pada pengembangan sektor agro, maritim, dan pariwisata. Program ini juga memberikan perhatian khusus pada penguahan usaha mikro kecil dan menengah agar mampu bersaing secara lebih efektif di pasar.

Analisis Potensi Pertanian dan Ancaman di Jawa Tengah Utara

Bank Indonesia memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan sektor pangan yang merupakan komponen sangat sensitif terhadap inflasi. Abdul Kholik menilai bahwa cakupan pengembangan kawasan ekonomi Jawa Tengah selatan perlu diperluas karena wilayah kerja Bank Indonesia Purwokerto saat ini mencakup Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara.

Ia memberikan contoh nyata bahwa pengembangan yang ujungnya mencapai Wonosobo dalam Festival Serayu menunjukkan perlunya Wonosobo ditarik menjadi bagian integral dari pengembangan konsepsi kawasan yang dilembagakan melalui program Karya Kreatif Serayu oleh Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan ekonomi antarwilayah yang memiliki potensi saling melengkapi.

Upaya Mengamankan Kawasan Swasembada Pangan Nasional

Pengembangan kawasan selatan ini sejalan dengan upaya mengusulkan wilayah Jawa Tengah selatan sebagai kawasan swasembada pangan yang diarahkan menjadi daerah khusus penyangga pangan. Abdul Kholik menyoroti bahwa kawasan ini memiliki potensi luar biasa dalam produksi hortikultura dari Temanggung dan Wonosobo serta produksi padi dari Cilacap, Banyumas, Kebumen, dan Purworejo.

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Penguatan kawasan selatan menjadi semakin mendesak karena wilayah Pantai Utara Jawa Tengah menghadapi tekanan serius akibat perkembangan industri manufaktur yang masif. Data proyeksi akademik menunjukkan risiko penurunan kontribusi Jawa Tengah terhadap produksi nasional yang bisa turun dari sekitar 18 persen menjadi hanya 5 persen dalam 20 tahun ke depan.

Penurunan drastis ini dipicu oleh berkurangnya kawasan penyangga pangan di wilayah utara yang tergerus oleh industrialisasi. Oleh karena itu, kawasan selatan harus diselamatkan dan dipertahankan sebagai penyangga pangan utama negara untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Dukungan Infrastruktur dan Antisipasi Risiko Rantai Pasok

Abdul Kholik menekankan bahwa penguatan kawasan selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai serta kolaborasi antardaerah yang solid. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan produksi pangan agar tidak terputus oleh berbagai kendala logistik dan administratif.

Kolaborasi ini juga berfungsi untuk mengantisipasi risiko gangguan rantai pasok pangan global yang semakin tinggi akibat dinamika geopolitik internasional. Dengan memperkuat basis produksi di selatan, Jawa Tengah dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga stabilitas ekonomi domestik secara lebih efektif di tengah ketidakpastian global.