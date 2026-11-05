Abdul El-Sayed Jadi Senator Muslim Pertama AS dalam Sejarah

Abdul El-Sayed menang di Michigan menjadi senator Muslim pertama AS. Tujuh kandidat Muslim lain juga terpilih ke Kongres meski menghadapi kampanye anti-Muslim.

Abdul El-Sayed berhasil memenangkan kursi Senat Amerika Serikat dari Michigan pada Kamis, tanggal 5 November 2026. Kemenangan ini menandai sejarah baru karena ia menjadi pria Muslim pertama yang duduk di gedung Capitol. Ia mengalahkan kandidat Partai Republik Mike Rogers dalam pertarungan yang sengit. Pemilihan umum ini juga menghadirkan tujuh kandidat Muslim lainnya yang berhasil masuk ke Kongres.

Mekanisme Kemenangan dan Latar Belakang El-Sayed

Abdul El-Sayed adalah seorang dokter spesialis kesehatan masyarakat berusia 42 tahun dengan latar belakang keturunan Mesir. Ia menggunakan platform kampanyenya untuk menyoroti isu layanan kesehatan dan biaya hidup yang meningkat. El-Sayed juga mengkritik bantuan militer Amerika Serikat kepada Israel dan Mesir. Tuntutan tanpa dasar tentang keterkaitannya dengan Ikhwanul Muslimin ditolaknya secara tegas.

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Kampanye El-Sayed di Renaissance High School, Detroit, pada Jumat, 7 Agustus 2026, menjadi momen penting. Ia fokus pada upaya mengurangi pengaruh korporasi dalam politik. Kemenangannya di negara bagian Michigan merupakan tonggak utama bagi komunitas Muslim di Amerika Serikat. Ia membuktikan bahwa narasi politik negatif dapat diatasi dengan kebijakan yang konkret.

Posisi Partai dan Tantangan Politik

Pencapaian kandidat Muslim ini terjadi di tengah serangan politik yang intens. Presiden Donald Trump dan sekutunya secara eksplisit menyasar kandidat Muslim dalam kampanye ini. Rhetoric anti-Muslim meningkat secara signifikan selama periode pemilihan umum ini. Para kandidat harus menghadapi tuduhan yang tidak berdasar dan serangan terhadap komunitas mereka.

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Walau demikian, kandidat Partai Demokrat berhasil mempertahankan dan merebut kursi legislatif. Tujuh kandidat Muslim terpilih ke Kongres AS terdiri dari satu senator dan enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka datang dari berbagai latar belakang etnis dan geografis yang berbeda. Hal ini menunjukkan pergeseran demografis dan politik yang signifikan di Amerika Serikat.

Dampak Nyata Bagi Konsumen dan Warga

Adam Hamawy, dokter bedah keturunan Mesir-Amerika, menang di Distrik Kongres ke-12 New Jersey. Ia mengalahkan Greg Mele dan menjadi perwakilan Muslim pertama dari New Jersey di Kongres. Hamawy pernah bertugas sebagai dokter bedah Angkatan Darat AS di Irak. Ia juga dikenal karena menyelamatkan nyawa Tammy Duckworth pada tahun 2004.

Kehidupan Hamawy juga mencakup kerja sukarela di Gaza untuk merawat warga Palestina. Ia menangani pasien termasuk anak-anak dengan luka berat akibat serangan. Ilhan Omar, anggota Kongres keturunan Somalia-Amerika, kembali menang di Distrik ke-5 Minnesota. Ia terus mengkritik dukungan AS terhadap Israel dan menjadi target kritik Presiden Trump.

Rashida Tlaib, politikus keturunan Palestina-Amerika, memenangkan masa jabatan kelima di Distrik ke-12 Michigan. Ia adalah salah satu dari dua perempuan Muslim pertama yang terpilih pada 2018. Tlaib dikenal vokal mengkritik perang Israel di Gaza dan advokasi hak Palestina. Darializa Avila Chevalier, berusia 33 tahun, menjadi perempuan Muslim Latina pertama di Kongres. Ia berasal dari Republik Dominika dan aktif dalam gerakan hak sipil.

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Aber Kawas, kandidat keturunan Palestina, juga menang di Senat Negara Bagian New York ke-12. Keluarganya terasing dari Palestina pada tahun 1948 sebelum pindah ke Amerika. Andre Carson dan Lateefah Simon juga mempertahankan kursi mereka di Indiana dan California. Kemenangan ini menunjukkan keberagaman suara dalam sistem politik Amerika yang sedang berkembang.