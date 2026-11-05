Abdul El-Sayed Jadi Senator AS Muslim Pertama Hasil Koalisi Lintas Iman

Abdul El-Sayed resmi terpilih sebagai senator AS beragama Islam pertama. Kemenangan di Michigan didukung banyak tokoh lintas iman meski menghadapi serangan politik berat.

Kemenangan sejarah telah dicapai di Michigan ketika Abdul El-Sayed resmi terpilih menjadi Senator Amerika Serikat pertama yang memeluk agama Islam. Politisi Partai Demokrat berusia 42 tahun ini mengalahkan Lawan Republikan dengan meraih suara mayoritas di negara bagian tersebut. Proses penghitungan suara mengukuhkan posisinya sebagai representasi baru di Capitol Hill yang akan mengambil alih kursi Senat pada awal tahun depan.

Mekanisme Kemenangan dan Dukungan Lintas Iman

Hasil pemilihan ini membuktikan strategi El-Sayed dalam membangun koalisi luas melampaui batas-batas agama dan politik tradisional. Tokoh agama Kristen dan Yahudi memberikan dukungan signifikan yang menjadi kunci kemenangan tersebut. Hal ini terjadi meskipun El-Sayed secara konsisten mengecam kebijakan militer Amerika Serikat di Gaza dan menamakan serangan Israel sebagai genosida. Keyakinan para pendukung ini berpusat pada kesamaan nilai dalam layanan kesehatan dan keadilan ekonomi.

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Denise Murphy McGraw, seorang pemimpin dari Catholics Vote Common Good, menegaskan bahwa iman Katolik mereka tidak mengajarkan ketakutan terhadap tetangga yang berbeda ritual ibadah. Di sisi lain, lebih dari 24 tokoh Yahudi terkemuka termasuk mantan Senator Al Franken juga resmi mendukung pencalonannya. Mereka menilai posisi El-Sayed didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yang universal dan tidak diskriminatif.

Dukungan dari komunitas Yahudi Michigan juga sangat masif dengan lebih dari 600 warga setempat yang menyatakan solidaritas. Tokoh seperti mantan anggota DPR Sander Levin dan Andy Levin bergabung dalam barisan pendukung tersebut. Surat kabar yang diasosiasikan dengan gereja Kristen juga memuat profil positif yang menggambarkan El-Sayed sebagai politisi muda yang mampu menjangkau pemilih dari berbagai latar belakang sosial.

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Perang Politik dan Serangan Balik Lawan

Jalur menuju Senat ini tidak berjalan mulus karena serangan brutal dari lawan-lawan politiknya. Donald Trump berulang kali menggunakan nama Mohamed bukan Abdul saat menyebut nama El-Sayed sepanjang kampanye. Mantan Presiden AS ini juga pernah menuduhnya sebagai anggota kelompok ekstremis dan menyindir bahwa ia akan menjadi satu-satunya senator yang perlu melalui detektor logam di gedung Senat. Sindiran tersebut dilontarkan dengan nada merendahkan identitas agama dan nama asli sang calon.

Tindakan ini memicu respons tegas dari El-Sayed saat berpidato di Detroit pada dini hari Rabu tanggal 4 November 2026. Ia menyindir Trump dengan mengatakan bahwa setelah JD Vance mengambil sumpah jabatan pada Januari nanti, Trump cukup memanggilnya Senator saja. Di sisi lain, El-Sayed juga menyapa Wakil Presiden AS JD Vance dengan sapaan habibi yang bermakna sayang dalam bahasa Arab. Vance sebelumnya pernah menyebut El-Sayed sebagai psikopat yang menyebarkan kebencian terhadap warga kulit putih.

Di dalam partai Demokrat sendiri, El-Sayed menghadapi kompetisi berat dari Haley Stevens yang juga berlomba memperebutkan tiket pencalonan. Meskipun Stevens menghabiskan hampir 80 juta dolar AS untuk kampanyenya dengan mayoritas dana dari kelompok pendukung Israel, ia tetap kalah dalam primaries. Dua hari menjelang pemungutan suara umum, Stevens akhirnya menyerahkan dukungannya kepada Mike Rogers dari kubu Republikan. Namun hal itu tidak cukup untuk menggagalkan keunggulan El-Sayed di hari pemungutan suara.

Dampak Nyata dan Agenda Kesehatan Publik

Sebelum masuk ke kancah politik federal, El-Sayed memiliki rekam jejak panjang sebagai mantan kepala dinas kesehatan di Detroit dan Wayne County. Lulusan kedokteran Columbia University ini membawa agenda ekonomi yang menyasar kebutuhan sehari-hari warga Michigan secara langsung. Fokus utamanya adalah penurunan biaya hidup, pembatasan pengaruh perusahaan dalam politik, serta jaminan kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat.

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Kinerja publiknya saat memperbaiki layanan kesehatan Detroit menjadi poin penting dalam narasi kampanye. Programnya yang berhasil mengurangi angka kematian bayi dan menyediakan kacamata bagi ribuan murid sekolah menjadi bukti nyata kapabilitasnya. Ia juga bertanggung jawab dalam program inspeksi kandungan timbal dalam air di ratusan sekolah di wilayah Michigan. Pengalaman birokrasi kesehatan ini menjadi alasan utama bagi banyak pemilih yang menaruh kepercayaan padanya.

Kehidupan Pribadi dan Masa Depan di Senat

El-Sayed lahir di Bloomfield Hills, Michigan pada 31 Oktober 1984 dan tumbuh di lingkungan menengah atas yang kontras dengan kemiskinan di kota Detroit. Ia tinggal di Ann Arbor bersama istrinya Sarah Jukaku yang merupakan psikiater keturunan India. Mereka bertemu saat kuliah di University Michigan dan menikah pada Mei 2006. Pasangan ini juga memiliki dua putri yaitu Emmalee yang berusia 8 tahun dan Serene yang berusia 3 tahun.

El-Sayed secara tegas menolak menjadikan identitas agamanya sebagai alasan utama pencalonan. Ia menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Michigan kebetulan ia seorang Muslim. Pernyataan ini menegaskan bahwa dirinya ingin dilihat sebagai pejabat publik yang kompeten bukan sekadar representasi agama. Ia akan resmi menjabat sebagai senator pada tanggal 3 Januari 2027 untuk masa jabatan enam tahun penuh di Washington DC.