Dekan FH UB Aan Eko Widiarto menekankan pentingnya ketaatan prosedur penggantian Wapres. Penundaan sidang MPR dinilai solusi agar proses tidak cacat hukum.

Ahli hukum tata negara dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan konstitusional dalam proses penggantian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Fokus utama perhatian publik saat ini tertuju pada kepastian hukum terkait siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto setelah adanya kekosongan jabatan akibat mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari pencalonan.

Jadwal Sidang MPR dan Batas Waktu Pengajuan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah resmi menetapkan bahwa sidang paripurna untuk pemilihan Wakil Presiden pengganti akan dilaksanakan pada 9 Desember 2026. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari surat usulan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengundur jadwal sidang yang semula direncanakan pada 2 Desember 2026. Penundaan ini dilakukan selama satu pekan untuk memberikan ruang persiapan yang lebih matang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pergantian kepemimpinan tertinggi di negara ini.

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Sesuai dengan aturan yang berlaku, penyerahan nama calon Wakil Presiden oleh Presiden kepada MPR harus dilakukan tepat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan sidang paripurna. Berdasarkan jadwal sidang pada 9 Desember 2026, hitungan mundur 14 hari tersebut jatuh pada tanggal 19 November 2026. Ketentuan ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar karena menyangkut validity atau keabsahan hukum dari seluruh proses yang akan dilakukan kemudian hari.

Dampak Pelanggaran Prosedur Terhadap Proses Hukum

Aan Eko Widiarto memperingatkan bahwa jika Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden pada atau sebelum tanggal 20 November 2026, maka seluruh proses pergantian jabatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap tenggat waktu ini bukan sekadar kesalahan administratif kecil, melainkan suatu kecacatan serius yang dapat menggugurkan validitas hasil pemilihan.

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Konsekuensi paling fatal dari keterlambatan pengajuan nama ini adalah status hukum dari keputusan MPR yang akan datang. Jika sidang tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026 tanpa adanya pengajuan nama yang patuh pada aturan 14 hari sebelumnya, maka keputusan yang dihasilkan dinilai cacat hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa konstitusional dan ketidakpastian politik yang berkepanjangan bagi stabilitas pemerintahan.

Solusi Evaluasi Jadwal dan Otoritas Majelis

Untuk menghindari kecacatan hukum tersebut, Aan Eko Widiarto menyarankan agar MPR RI secara proaktif menata ulang atau memundurkan kembali jadwal sidang paripurna. Langkah ini diperlukan agar tenggat waktu pengajuan nama calon Wakil Presiden oleh Presiden dapat disesuaikan kembali dengan ketentuan 14 hari sebelum sidang. Penundaan sidang bukanlah sesuatu yang harus dihindari demi gengsi, melainkan langkah bijak untuk menjaga integritas hukum.

Menurut ahli hukum tersebut, tidak ada alasan untuk menjaga gengsi institusi jika terdapat kesalahan prosedur yang dapat diperbaiki. Selama total durasi proses pergantian Wakil Presiden sejak kekosongan jabatan tidak melebihi batas maksimal 60 hari, perubahan jadwal sidang dapat dilakukan tanpa melanggar hukum. Fleksibilitas dalam penjadwalan sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berlangsung dengan sah dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

Otoritas MPR untuk Menata Ulang Jadwal

Pakar ilmu perundang-undangan ini juga menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki otoritas penuh untuk mengubah jadwal sidang paripurna. MPR tidak perlu menunggu permohonan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu untuk mengambil tindakan korektif tersebut. Kewajiban untuk menata ulang jadwal sudah seharusnya secara otomatis dilakukan oleh MPR demi hukum jika sudah terlanjur melewati batas waktu 14 hari kerja menuju batas akhir sidang.

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Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga hadir dalam dinamika pers yang mengikuti perkembangan terkini di Istana Merdeka. Kehadiran para pemimpin bangsa ini menandakan bahwa isu penggantian Wakil Presiden menjadi perhatian utama di lingkungan legislatif dan eksekutif. Transparansi dan kepastian hukum menjadi kunci agar proses transisi kepemimpinan berjalan mulus tanpa hambatan birokrasi yang tidak perlu.

Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden 2024-2026, Gibran Rakabuming Raka, sebelumnya sempat berjumpa dalam suasana yang khidmat. Foto yang dirilis oleh ANTARA FOTO/Bayu Pratama S mencatat momen pelukan antara Presiden dan Wapres saat menyampaikan keterangan pers, yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Momen tersebut terjadi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.

Konfirmasi resmi mengenai jadwal terbaru sidang paripurna juga disampaikan oleh pejabat MPR dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Pejabat tersebut menegaskan bahwa tanggal 9 Desember hari Rabu telah disepakati bersama sebagai hari pelaksanaan sidang dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kesepakatan ini menunjukkan konsensus politik yang kuat di tingkat institusi untuk menyelesaikan isu kekosongan kepemimpinan.