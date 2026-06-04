Aamir Khan Siap Menikah Ketiga Kalinya dengan Gauri Spratt

Aktor Bollywood Aamir Khan dikabarkan akan menikahi Gauri Spratt pada 5 Juli 2026 dalam acara sederhana dan tertutup.

Aktor Bollywood senior Aamir Khan dikabarkan siap melangkah ke jenjang pernikahan untuk ketiga kalinya. Bintang berusia 61 tahun itu disebut akan menikahi kekasihnya, Gauri Spratt , yang berusia 47 tahun, dalam sebuah prosesi pernikahan sederhana yang digelar secara tertutup pada 5 Juli mendatang.

Kabar ini cukup mengejutkan karena hanya setahun lalu Aamir sempat mengatakan bahwa menikah di usia 60 tahun mungkin tidak lagi cocok untuk dirinya. Saat pertama kali memperkenalkan Gauri Spratt kepada publik pada 2025, Aamir berbicara terbuka mengenai hubungan mereka. Kala itu, ia menegaskan bahwa keduanya sudah berkomitmen satu sama lain, namun belum yakin soal pernikahan. Lihat, kami sudah berkomitmen sepenuhnya.

Saya sudah menikah dua kali. Sekarang menikah di usia 60 tahun mungkin tidak terlalu cocok untuk saya. Tapi kita lihat saja nanti, ujar Aamir saat itu. Kini, tampaknya jawaban dari kalimat kita lihat saja nanti telah ditemukan.

Menurut laporan yang beredar, pasangan tersebut baru-baru ini memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka melalui pernikahan. Sumber yang dekat dengan pasangan itu menyebut bahwa Aamir dan Gauri berada dalam fase hubungan yang sangat stabil dan ingin merayakan ikatan mereka bersama keluarga serta sahabat terdekat. Persiapan pernikahan disebut sudah mulai dilakukan, meski acara tersebut akan berlangsung intim dan jauh dari kemewahan khas pesta Bollywood. Saya sangat beruntung bertemu Gauri dan menjalin hubungan dengannya.

Dia luar biasa. Saya merasa damai saat bersamanya, kata Aamir. Aktor yang dikenal lewat film-film ikonis Bollywood itu juga berbicara mengenai dua pernikahannya terdahulu tanpa menyimpan penyesalan. Hubungan saya dengan mantan istri, Kiran Rao dan Reena Dutta, juga sangat dalam.

Namun pada akhirnya tidak berhasil. Saya merasa sangat diberkati karena Gauri hadir dalam hidup saya. Kami sangat bahagia bersama. Saya merasa baru sekarang menjadi pribadi yang utuh, ujarnya.

Menurut laporan yang beredar, pernikahan Aamir dan Gauri akan digelar dalam suasana sederhana dengan fokus utama pada keluarga. Meski tidak akan menjadi pesta megah ala Bollywood, sejumlah nama besar industri film India dikabarkan berpotensi hadir. Dua sahabat dekat Aamir, yakni Shah Rukh Khan dan Salman Khan, disebut masuk dalam daftar tamu undangan apabila jadwal mereka memungkinkan. Aamir Khan pertama kali menikah dengan Reena Dutta dan dikaruniai dua anak, yakni Junaid Khan serta Ira Khan.

Setelah itu, ia menikah dengan sutradara dan produser Kiran Rao. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki seorang putra bernama Azad Rao Khan sebelum akhirnya mengumumkan perpisahan pada 2021. Saat mengungkap hubungannya dengan Gauri kepada media, Aamir bahkan sempat bercanda bahwa kini dirinya tak perlu lagi menyembunyikan kisah asmaranya. Kami sudah berkomitmen dan merasa cukup nyaman untuk memberi tahu kalian semua.

Jadi saya tidak perlu lagi bersembunyi. Besok kalau saya minum kopi bersama dia, kalian juga boleh ikut, katanya sambil bercanda. Berita ini menjadi sorotan di kalangan penggemar Bollywood, mengingat Aamir adalah salah satu aktor paling berpengaruh di India. Keputusannya untuk menikah lagi di usia senior menunjukkan bahwa cinta dan komitmen tidak mengenal usia.

Gauri Spratt, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang mendukung Aamir, juga mendapat banyak dukungan dari publik. Dengan pernikahan yang direncanakan secara sederhana namun penuh makna, pasangan ini diharapkan dapat memulai babak baru dalam kehidupan mereka bersama. Tak hanya itu, kehadiran tokoh-tokoh besar seperti Shah Rukh Khan dan Salman Khan diharapkan akan menambah kehangatan acara tersebut. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi dari pihak keluarga, berita ini terus beredar dan menjadi perbincangan hangat di media sosial serta portal berita.

Banyak yang menantikan momen kebahagiaan Aamir Khan, yang telah memberikan begitu banyak hiburan melalui karya-karyanya





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