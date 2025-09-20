98 Resolution Network Salurkan 1000 Paket Sembako untuk Warga dan Ojol

Aktivis '98 yang tergabung dalam 98 Resolution Network mengadakan aksi sosial dengan membagikan 1000 paket sembako di Jakarta. Aksi ini bertujuan untuk membantu warga dan komunitas ojol menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan semangat #WargaPeduliWarga, para aktivis '98 yang tergabung dalam 98 Resolution Network menunjukkan kepedulian nyata dengan membagikan 1000 paket sembako kepada warga di Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat, serta komunitas pengemudi ojek online (ojol) di Rawamangun, Jakarta Timur, pada hari Sabtu, 20 September 2025. Aksi sosial ini menjadi bukti konkret dari komitmen mereka untuk membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang ada.

Pembagian sembako ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang merasa terpinggirkan atau tertinggal di tengah kesulitan ekonomi yang melanda. Gerakan ini mencerminkan perubahan dari semangat 'warga jaga warga' menjadi 'warga peduli warga', sebuah evolusi nilai yang menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian antar sesama. Melalui kegiatan ini, 98 Resolution Network berharap dapat memberikan dampak positif dan menginspirasi lebih banyak orang untuk turut serta dalam upaya meringankan beban masyarakat.\Sulaiman Haikal, selaku Juru Bicara 98 Resolution Network, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari aksi ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh warga negara tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks di masa mendatang. Haikal menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat bahwa mereka tidak akan dibiarkan berjuang sendiri. Pemerintah, lanjutnya, akan terus berupaya menyalurkan berbagai program yang dirancang untuk meringankan beban rakyat, dan terdapat banyak warga negara yang memiliki kepedulian dan kemurahan hati untuk bersolidaritas. Hal ini menunjukkan bahwa semangat persatuan dan gotong royong masih hidup dan terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Haikal, yang juga merupakan mantan Ketua Umum Pijar Indonesia, menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi berbagai kesulitan.\Koordinator panitia, Eli Salomo Sinaga, mengungkapkan bahwa gerakan gotong royong ini tidak akan berhenti hanya di wilayah Jakarta. Ia menjelaskan bahwa kegiatan serupa akan diperluas ke berbagai wilayah lain di seluruh Indonesia. Prinsip utama yang mendasari gerakan ini adalah gotong royong, yang akan dilakukan secara meluas sesuai dengan kapasitas dan kemitraan yang telah terjalin. Eli Salomo menegaskan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut, dimulai dari Jakarta dan kemudian merambah ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, dengan tujuan untuk memberikan dampak positif yang lebih luas dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Kemitraan yang kuat dan kerjasama dengan berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan dari gerakan ini, yang diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial di seluruh negeri. Aksi ini adalah contoh nyata bagaimana semangat persatuan dan gotong royong dapat menjadi kekuatan besar dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya di bidang ekonomi





suaradotcom / 🏆 28. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

98 Resolution Network Sembako Bantuan Sosial Gotong Royong Ojol

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Solidaritas Komunitas Kripto, Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di BaliPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Dapat Rp 55 Triliun dari Purbaya, Mandiri (BMRI) Mau Salurkan ke SiniPT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI mengungkapkan sektor mana saja yang menjadi sasaran dalam menyalurkan dan Rp55 triliun dari pemerintah.

Baca lebih lajut »

Bank Mandiri Akan Salurkan Rp 55 Triliun Dana Pemerintah ke UMKMPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Rustini Muhaimin Salurkan Bantuan Sosial untuk Korban Banjir Besar di BaliJPNN.com : Ketua Dewan Pembina Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin menyalurkan bantuan sosial untuk warga yang terdampak banjir besar di Kota Denpasar, Bali

Baca lebih lajut »

Pertagas salurkan bantuan bahan makanan korban banjir BaliPT Pertamina Gas (Pertagas) menyalurkan 160 paket bahan makanan kepada korban banjir di Bali sebagai wujud kepedulian Subholding Gas Pertamina dalam membantu ...

Baca lebih lajut »

Senator Angelo Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Warga Terdampak Banjir di Mauponggo Kabupaten Nagekeo, NTTJPNN.com : Senator Angeloa menyerahkan paket bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana banjir bandang di Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, NTT.

Baca lebih lajut »