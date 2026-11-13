9 Rekor Nasional Pecah di IOAC 2026, Optimis SEA Games 2027

Indonesia Open Aquatic Championship 2026 memecahkan 9 rekor nasional. Prestasi atlet di Stadion Akuatik GBK menjadi indikator kuat untuk SEA Games 2027.

Pelaksanaan Indonesia Open Aquatic Championship (IOAC) 2026 yang diselenggarakan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jakarta, telah resmi menutup babak perlombaan dengan hasil gemilang bagi tim nasional. Dalam kurun waktu empat hari penyelenggaraan, para atlet berhasil memecahkan total sembilan rekor nasional pada berbagai nomor pertandingan. Prestasi kolektif ini tidak hanya mencatatkan sejarah baru dalam kalender olahraga air Indonesia, tetapi juga menjadi tolok ukur kesiapan atlet sebelum menghadapi ajang bergengsi berikutnya.

Optimisme Prestasi Menuju SEA Games 2027

Kinerja para peserta di ajang IOAC 2026 memberikan sinyal positif dan optimisme tinggi bagi persiapan menuju Sea Games 2027. Ketua Umum PB Akuatik Wisnu Wardhana menyatakan bahwa performa para atlet dinilai memuaskan, terutama jika dilihat dari kategori kelompok umur. Kejuaraan ini berfungsi sebagai panggung pembuktian kemampuan individu sekaligus sebagai wadah strategis untuk memetakan potensi atlet nasional. Langkah pemetaan ini sangat krusial agar strategi pembinaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetisi internasional mendatang.

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Dedikasi Noviandri Cantika dan Nadia Leomongga Sitorus

Atlet berusia 16 tahun asal Surabaya, Noviandri Cantika, dikenal dengan nama panggilan Chika, menunjukkan keahlian luar biasa dalam seni berenang sinkronisasi. Ia tampil memukau dengan mengenakan baju renang terusan putih berhias payet perak sambil mengiringi lagu L-O-V-E karya Nat King Cole. Sebelum penampilan pukul 10.00 WIB, Chika harus bangun jam 05.30 WIB untuk melakukan persiapan rumit. Proses ini termasuk membilas rambut dengan air dingin dan mengaplikasikan gelatin agar cepolan tetap rapi meski terkena air kolam.

Sementara itu, Nadia Leomongga Sitorus, atlet berusia 16 tahun dari DKI Jakarta, menjalani latihan intensif selama dua bulan penuh demi meraih performa terbaik. Jadwal latihannya berlangsung lima kali seminggu antara pukul 15.30 hingga pukul 19.00 atau 20.00 WIB. Rutinitas fisik Nadia mencakup berlari, naik-turun tangga, latihan beban, serta penguatan otot inti dengan cara bergelantungan di bar. Teknik loncatan pun diasah melalui salto cepat di atas matras yang bisa dilakukan hingga sepuluh kali berturut-turut.

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Resiliensi Shemaika Herdeson Taufik Hadapi Asap Karhutla

Shemaika Herdeson Taufik, perenang cilik berusia 9 tahun dari Patimura Swimming Club Banjarmasin, Kalimantan Selatan, membuktikan ketangguhannya di tengah kondisi lingkungan yang sulit. Selama dua bulan menjelang kejuaraan, ia berlatih pagi hari sebelum fajar menyingsing untuk menghindari kabut asap tebal akibat karhutla yang melanda Pulau Kalimantan. Asap sisa pembakaran gambut tersebut sudah berlangsung kurang lebih empat bulan dan sempat memaksa sekolah meliburkan kegiatan tatap muka.

Ketika latihan bersama klub diliburkan karena kualitas udara yang buruk, Shemaika memilih untuk tetap menjaga stamina dengan berlatih sendiri di rumah didampingi ayahnya. Aroma sangit yang mirip sisa bakaran kayu di ladan terbuka menjadi teman rutinnya setiap pagi. Setelah menyelesaikan lomba nomor 100 meter gaya bebas putri pada Selasa (3/11/2026), Shemaika mengungkapkan rasa senang atas kemampuinya beradaptasi dan tampil optimal despite tantangan kesehatan yang dihadapi.

Mekanisme Persiapan Fisik dan Mental Atlet

Di balik penampilan singkat yang hanya berlangsung beberapa detik, terdapat proses persiapan mental dan fisik yang sangat panjang dan disiplin. Para atlet tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik semata, tetapi juga ketepatan teknik, keberanian, dan naluri yang terbentuk melalui repetisi latihan harian. Bagi atlet sinkronisasi seperti Chika, koordinasi gerakan tubuh di permukaan air tanpa menyentuh dasar kolam membutuhkan kontrol pernapasan dan fleksibilitas yang tinggi.

Sedangkan bagi perenang jarak pendek seperti Shemaika, konsistensi latihan di kondisi atmosfer yang tidak ideal mengajarkan adaptabilitas dan ketahanan mental. Kombinasi antara latihan beban, kardiovaskular, dan teknis ini memastikan bahwa setiap atlet berada dalam kondisi puncak saat turun ke kolam. Hasil dari kerja keras ini terlihat jelas dalam pencapaian rekor-rekor baru yang berhasil dipecahkan selama turnamen berlangsung.