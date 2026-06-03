9 Rekomendasi Tahu Tek di Surabaya yang Legendaris dan Wajib Dicoba

Jelajahi sembilan warung Tahu Tek legendaris di Surabaya dengan cita rasa otentik dan bumbu kacang petis yang khas. Cocok untuk kuliner malam yang mengenyangkan.

Tahu Tek merupakan salah satu kuliner khas Surabaya yang digemari masyarakat lokal maupun wisatawan. Sajian sederhana ini memadukan tahu goreng, lontong, kentang, dan tauge, disiram dengan bumbu kacang petis yang kaya rasa.

Keunikan Tahu Tek terletak pada cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas dari bumbu petis udang yang khas Jawa Timur. Nama 'tek' sendiri berasal dari bunyi gunting yang digunakan pedagang saat memotong bahan-bahan tersebut. Kuliner ini kerap menjadi pilihan favorit untuk makan malam karena porsinya yang mengenyangkan dan rasanya yang menggugah selera. Berbagai warung Tahu Tek di Surabaya memiliki racikan bumbu khas masing-masing, menjadikannya pengalaman kuliner yang unik di setiap kunjungan.

Bagi Anda yang berburu pengalaman kuliner autentik di Kota Pahlawan, berikut adalah sembilan rekomendasi Tahu Tek di Surabaya yang terkenal enak, legendaris, dan wajib dicoba untuk melengkapi perjalanan Anda. Tahu Tek Pak Jayen adalah salah satu favorit masyarakat Surabaya yang legendaris, telah berdiri sekitar 20 tahun lalu. Lokasinya strategis di Jalan Dharmahusada Nomor 112, Kecamatan Gubeng, menjadikannya mudah dijangkau dari pusat kota. Ciri khas Tahu Tek Pak Jayen adalah rasa bawangnya yang kuat serta bumbunya yang melimpah dan kental.

Saus kacangnya yang medok dan porsi yang disajikan cukup memuaskan pengunjung. Satu porsi tahu tek di sini berisi potongan tahu goreng, telur, kentang rebus, tauge, lontong, dan kerupuk. Pengunjung juga bisa menyesuaikan tingkat kepedasan sesuai selera. Harga satu porsi berkisar Rp18.000 hingga Rp26.000, dengan jam buka mulai pukul 17.00 hingga 23.00 WIB.

Selanjutnya, Tahu Tek Pak Haji Ali atau Tahu Teck-Teck Pak H. Ali dikenal luas di kalangan pencinta kuliner Surabaya dan telah berjualan sejak dekade 1960-an, tepatnya tahun 1962. Warung legendaris ini menjadi salah satu pelopor tahu tek dengan cita rasa autentik di kota ini. Keunggulan utamanya terletak pada racikan petis yang sangat pekat dan kental, dengan bumbu kacang yang medok. Pak H. Ali dikenal menggunakan tahu berkualitas tinggi yang digoreng sempurna serta mempertahankan cara tradisional dalam penyajiannya.

Pengunjung dapat menyesuaikan tingkat kepedasan bumbu kacangnya. Lokasinya berada di Jalan Dinoyo Nomor 147, Keputran, dan buka mulai pukul 10.00 hingga 01.00 WIB. Harga satu porsi tahu tek di sini mulai dari Rp19.000 hingga Rp21.000. Selain itu, Tahu Tek Cak Kahar adalah destinasi wajib bagi pemburu kuliner malam di Surabaya, menyajikan tahu tek dengan cita rasa konsisten.

Depot legendaris ini telah berdiri sejak tahun 1960-an di Jalan Embong Malang Nomor 78G, Genteng. Keistimewaannya terletak pada petis udang dan kacang yang sangat kental dan pekat. Tahu digoreng bersama telur dadar, dilengkapi dengan bahan lain, dan disiram saus kacang kental. Warung ini buka mulai pukul 16.30 hingga 00.00 WIB, menjadikannya pilihan tepat untuk kuliner malam.

Harga satu porsi Tahu Tek Cak Kahar sekitar Rp20.000 hingga Rp35.000. Tidak hanya itu, Tahu Tek Pak Nur adalah destinasi wajib di kawasan Kalijudan, khususnya di dalam perumahan Villa Kalijudan Blok J Nomor 42. Tempat ini menjadi favorit banyak keluarga untuk makan bersama dalam suasana yang nyaman. Tahu tek di sini menyajikan campuran tahu dan telur yang digoreng sempurna, disiram saus kacang khas.

Racikan bumbu kacangnya halus dan pekat warnanya karena penggunaan petis yang cukup banyak. Warung ini buka mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB. Harga satu porsi Tahu Tek Pak Nur berkisar Rp15.000 hingga Rp27.000, tergantung isi dan porsinya. Sementara itu, Tahu Tek Pak Ndut dikenal sebagai salah satu langganan warga Surabaya Timur.

Warung ini sering direkomendasikan karena mempertahankan cita rasa tradisional dengan bumbu petis yang seimbang dan tidak terlalu manis. Salah satu keunggulannya adalah fleksibilitas menu. Pengunjung bisa memilih tambahan telur, kentang, atau tahu sesuai selera. Lontong yang lembut dan tauge yang segar membuat tekstur hidangan terasa lebih lengkap saat disantap bersama bumbu petis yang kental.

Tempatnya memang sederhana, tetapi justru menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta kuliner kaki lima. Pada jam makan malam, warung ini cukup ramai oleh pelanggan tetap yang datang kembali karena rasa yang sudah mereka kenal bertahun-tahun. Selanjutnya, Tahu Tek Lauhan cukup terkenal di sekitar Rungkut, khususnya di kalangan mahasiswa. Warung ini berlokasi di Jalan Rungkut Mejoyo Utara, di depan Vinet dan Warkop Gembul.

Porsi yang disajikan cukup besar, dengan tahu goreng yang garing di luar namun lembut di dalam. Siraman bumbu kacang-petisnya kuat namun seimbang, dan harganya ramah di kantong, sekitar Rp13.000 hingga Rp15.000. Keunggulan lainnya adalah rasa yang konsisten, tekstur tahu yang ideal, serta bumbu yang meresap sempurna. Warung ini buka pukul 18.00 hingga 22.00 WIB, cocok untuk kuliner malam yang hemat namun nikmat.

Terakhir, Tahu Tek Pak Ahya di Jalan Kayoon terkenal dengan bumbu kacang kentalnya yang khas. Banyak pengunjung dari dalam maupun luar kota datang untuk mencicipi kelezatannya yang melegenda. Warung ini buka dari sore hingga malam hari, dan menjadi salah satu pilihan utama bagi pecinta Tahu Tek di Surabaya. Setiap warung Tahu Tek di Surabaya memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, baik dari segi bumbu, tekstur tahu, maupun cara penyajiannya.

Mulai dari yang legendaris sejak tahun 1960-an hingga yang lebih modern, semuanya menawarkan pengalaman rasa yang otentik. Tidak heran jika Tahu Tek menjadi salah satu ikon kuliner Surabaya yang wajib dicoba saat berkunjung ke kota ini. Dengan harga yang terjangkau dan porsi yang mengenyangkan, Tahu Tek cocok dinikmati kapan saja, terutama saat malam hari. Bagi Anda yang ingin merasakan cita rasa asli Surabaya, sembilan rekomendasi di atas bisa menjadi panduan untuk mencicipi kelezatan Tahu Tek yang legendaris.

Jangan lupa untuk menyesuaikan tingkat kepedasan sesuai selera dan menikmati suasana khas warung kaki lima yang penuh kenangan





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Tahu Tek Surabaya Kuliner Legendaris Rekomendasi Makanan Khas

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