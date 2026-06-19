9 Rekomendasi Soto Betawi di Yogyakarta yang Masih Aktif Hingga 2026

Liputan6.com menyusun sembilan rekomendasi Soto Betawi di Yogyakarta yang masih beroperasi hingga tahun 2026. Daftar ini berdasarkan kualitas rasa, konsistensi, jam buka, dan popularitas. Soto Betawi khas memiliki kuah kental berwarna kecoklatan dengan sentuhan santan atau susu, menghasilkan rasa creamy dan gurih. Isian umumnya daging sapi, babat, paru, jeroan, atau kikil. Harga berkisar Rp15.000 hingga Rp50.000 per porsi.

Liputan6.com menyampaikan sembilan rekomendasi Soto Betawi di Yogyakarta yang masih beroperasi hingga tahun 2026. Daftar ini disusun berdasarkan kualitas rasa, konsistensi pelayanan, jam operasional, dan popularitas di kalangan komunitas kuliner.

Soto Betawi adalah hidangan khas Betawi yang memiliki kuah kental berwarna kecoklatan dengan sentuhan santan atau susu, menghasilkan rasa creamy dan gurih. Isian umumnya meliputi daging sapi, babat, paru, jeroan, atau kikil yang dimasak dengan rempah-rempah khas. Harga per porsi di Yogyakarta berkisar antara Rp15.000 hingga Rp50.000, tergantung pada lokasi, porsi, dan pilihan isian. Tempat pertama yang direkomendasikan adalah Soto Betawie Bang Nur di Demangan.

Warung ini menjadi ikon kuliner malam di Jogja karena buka hingga pukul 02.00 WIB. Kuahnya sangat kental, gurih, dan kaya rempah. Isian meliputi daging sapi, babat, paru, dan jeroan. Dengan ribuan ulasan pelanggan dan rating tinggi, cabang Demangan memiliki cita rasa yang konsisten dengan warung utama.

Alamatnya berada di Jl. Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman. Soto Betawi Bang H Pititung khususnya digemari mahasiswa dan warga sekitar Jalan Kaliurang. Kuahnya gurih dengan rasa rempah yang seimbang, sedangkan pilihan isian daging dan jeroan cukup lengkap.

Jam operasionalnya cukup fleksibel, buka Senin-Sabtu pukul 07.00-20.30 WIB dan Minggu 08.00-20.30 WIB. Warung ini memiliki sejarah panjang dan dikenal sebagai pelopor Soto Betawi di kota ini. Soto Betawi Hj. Inten menawarkan kuah dengan rasa rempah yang seimbang dan gurih.

Pilihan menu cukup lengkap, termasuk variasi daging dan jeroan. Tempat ini populer di kalangan mahasiswa dan warga sekitar. Jam operasionalnya setiap hari dari 08.00 hingga 20.45 WIB. Lokasinya strategis di Jalan Kaliurang, menjadikannya cukup mudah ditemukan.

Soto Betawi Kenyo's berlokasi dekat Monjali, kawasan yang strategis dan ramai. Kuahnya creamy dan cukup autentik, dengan porsi yang besar. Cocok untuk makan siang maupun malam. Ulasan pelanggan secara konsisten positif.

Jam operasionalnya adalah pukul 07.30-21.30 WIB, dengan beberapa hari mungkin mulai pukul 08.30 WIB. Soto Betawi Mbah Gotho, meskipun lebih dikenal dengan sop iga, juga menyajikan Soto Betawi yang populer. Kuahnya gurih dengan isian melimpah dan harga relatif terjangkau. Cocok untuk pecinta kuliner rumahan dengan cita rasa kuat namun tetap ramah di kantong.

Alamatnya di Jl. Prof. DR. Soepomo Sh No.10, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Warung lain yang tak kalah menarik adalah yang menyediakan Soto Betawi dengan pelengkap seperti ayam goreng. Suasana makan nyaman dan menu lengkap membuatnya cocok untuk kumpulkan keluarga.

Tempat ini memiliki rating tinggi dan tersedia di Jl. Retno Dumilah No.25, Rejowinangun, Kotagede. Soto Betawi Bu Rahma menjadi pilihan menarik di kawasan Mergangsan. Kuahnya gurih dengan cita rasa Betawi yang autentik, dipadukan dengan potongan daging melimpah dan bumbu meresap.

Lokasinya cukup strategis di Jl. Parangtritis Timuran No.53, Brontokusuman, Mergangsan, dan mudah dijangkau dari pusat kota. Di Bantul, Soto Betawi Kupat Mak Ida menawarkan combinasi unik antara soto Betawi dengan kupat yang mengenyangkan. Kuah santannya gurih dan kaya rempah, porsi memuaskan untuk sarapan maupun makan siang.

Tempat ini dikenal harga ramah di kantong dengan rasa yang disukai banyak pelanggan. Alamatnya di Jl. Bugisan Selatan No.41, Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Dengan berbagai pilihan tersebut, para pencinta Soto Betawi di Yogyakarta memiliki banyak alternatif dari yang buka hingga larut malam hingga yang buka siang hari.

Rasanya yang autentik dan beragam isian memenuhi selera bagi wisatawan maupun warga lokal. Disarankan untuk memeriksa jam operasional terbaru karena dapat berubah sewaktu-waktu





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