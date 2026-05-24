9 Jenis Makanan Ideal untuk Dinikmati Setelah Berolahraga

Latihan fisik yang keras dapat menyebabkan kerusakan pada otot, sehingga pemulihan tubuh diperlukan untuk memulihkan energi dan kekuatan otot kembali. Berikut adalah sembilan jenis makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi setelah berolahraga.

yang berat, tubuh memerlukan nutrisi yang tepat untuk memulai proses pemulihan.

Pemilihan makanan yang tepat setelah berlatih sangat penting untuk mengembalikan energi, memperbaiki jaringan otot yang mengalami kerusakan, serta mengurangi peradangan. Nutrisi yang baik tidak hanya dapat mempercepat proses pemulihan, tetapi juga mempersiapkan tubuh untuk mencapai performa terbaik pada latihan selanjutnya. Jika seseorang mengabaikan asupan nutrisi setelah berolahraga, hal ini dapat menghambat kemajuan latihan dan memperpanjang waktu pemulihan. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang aktif secara fisik untuk mengetahui jenis makanan yang dapat mendukung proses regenerasi tubuh dengan optimal.

Yogurt Yunani menjadi pilihan utama sebagai makanan pasca-olahraga karena kandungan proteinnya yang tinggi dan kadar lemak yang rendah. Protein esensial dalam yogurt ini sangat penting untuk memperbaiki dan membangun kembali otot-otot yang mengalami kerusakan selama latihan intensif. Dengan mengonsumsi yogurt Yunani, proses anabolik otot dapat didukung secara signifikan. Selain kaya akan protein, yogurt Yunani juga memberikan manfaat tambahan berkat kandungan probiotiknya, yang bermanfaat untuk pencernaan serta mempercepat pemulihan setelah berolahraga.

Telur merupakan salah satu makanan yang sangat ideal untuk dikonsumsi setelah berolahraga, karena mengandung protein berkualitas tinggi yang mudah dicerna. Protein dalam telur, termasuk asam amino leusin, berperan penting dalam memperbaiki dan membangun jaringan otot yang mengalami kerusakan akibat latihan yang intens. Untuk pertumbuhan dan perbaikan otot yang optimal, mengonsumsi telur utuh, termasuk kuningnya, adalah pilihan yang lebih baik. Kuning telur mengandung vitamin dan mineral penting yang mendukung metabolisme otot.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi telur utuh lebih efektif dalam sintesis protein otot dibandingkan dengan hanya mengonsumsi putih telur. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat kompleks yang sangat baik bagi tubuh, terutama dalam mengisi kembali cadangan glikogen otot yang mungkin telah berkurang selama aktivitas fisik yang intens. Karbohidrat ini berperan penting dalam mengembalikan energi yang hilang selama aktivitas fisik yang intens dan melelahkan.

Selain itu, ubi jalar kaya akan mineral kalium, yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mencegah terjadinya kram otot akibat ketidakseimbangan elektrolit. Kalium juga berkontribusi pada pemeliharaan fungsi sistem saraf.





