9 Cara Mengatasi Sepatu Bau Apek Pasca Hujan Berhari-hari

Panduan lengkap 9 metode praktis menghilangkan bau apek pada sepatu basah akibat hujan lebat tanpa membeli barang baru.

Memilih cara mengatasi sepatu bau apek setelah terkena air hujan berhari-hari memerlukan strategi khusus karena kelembapan yang terperangkap menjadi akar masalah utama. Kondisi ini terjadi ketika sepatu basah berulang kali sehingga mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berkembang biak di dalam lapisan kain, sol, hingga bantalan alas kaki. Artikel ini menyajikan sembilan metode praktis yang terbukti efektif mengembalikan kesegaran sepatu tanpa perlu membeli produk pembersih khusus atau mengganti sepatu baru.

Pemisahan Komponen dan Persiapan Awal

Langkah pertama dalam membersihkan sepatu yang jenuh air adalah memisahkan semua komponen yang dapat dilepas. Keluarkan tali sepatu dan sol dalam atau insole jika desain sepatu mengizinkannya. Bagian bawah insole sering kali menyimpan kelembapan dan keringat yang lebih banyak daripada bagian lainnya sehingga menjadi pusat pertumbuhan bakteri.

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Cuci tali sepatu secara terpisah menggunakan air dan deterjen lembut untuk menghilangkan kotoran permukaan. Untuk sol dalam, bersihkan dengan hati-hati sesuai petunjuk perawatan materialnya. Jika bahannya memungkinkan, gunakan kain lembap dengan sedikit sabun lalu lap kembali menggunakan kain bersih. Setelah dibersihkan, letakkan semua komponen di tempat dengan sirkulasi udara baik. Jangan memasang kembali sol dalam ketika masih basah karena kelembapan yang terperangkap akan memicu bau kembali.

Penggunaan Koran Bekas dan Kertas Serap

Metode tradisional menggunakan koran bekas sangat efektif untuk menyerap kelembapan berlebih di dalam sepatu. Remes beberapa lembar koran hingga membentuk gumpalan kemudian masukkan ke dalam sepatu hingga mengisi ruang ujung dan sisi dalam. Pastikan untuk tidak memadatkan koran terlalu kuat agar udara tetap dapat bersirkulasi di antara bagian-bagian sepatu.

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Ganti koran setiap beberapa jam jika sudah terasa basah untuk menjaga daya serapnya. Ulangi proses ini hingga kelembapan di dalam sepatu berkurang signifikan. Hati-hati untuk tidak menggunakan koran dengan tinta yang mudah luntur terutama pada sepatu berwarna terang atau material yang rentan terhadap noda. Sebagai alternatif yang lebih aman, gunakan tisu dapur putih atau kertas penyerap tanpa tinta untuk menghindari risiko pencemaran warna pada material sepatu.

Efektivitas Soda Kue dalam Menetralkan Aroma

Soda kue atau baking soda merupakan bahan rumah tangga yang ampuh untuk mengatasi bau tidak sedap di dalam sepatu. Setelah proses pengeringan awal selesai, taburkan soda kue langsung ke bagian dalam sepatu dan biarkan bekerja semalaman. Bubuk ini akan membantu menyerap sisa aroma yang tertinggal dari aktivitas bakteri.

Berikutnya, keluarkan bubuk soda kue dengan cara menggoncangkan sepatu atau menggunakan penyedot debu kecil. Jika ingin menghindari kontak langsung antara bubuk dan material sepatu, bungkus dua hingga tiga sendok makan soda kue ke dalam kantong kain kecil atau kaus kaki katun bekas yang bersih. Ikat ujungnya dan letakkan di dalam sepatu selama sekitar 24 jam. Penting untuk diingat bahwa soda kue bukan pengganti proses pengeringan utama. Sepatu harus dikeringkan terlebih dahulu agar bahan penyerap bau ini dapat bekerja dengan optimal.

Pemanfaatan Cuka Putih sebagai Disinfektan Alami

Cuka putih dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengurangi bau yang berkaitan dengan aktivitas bakteri penyebab ketidaksempurnaan bau sepatu. Bahan ini mudah ditemukan di dapur dan menawarkan alternatif pembersihan yang sederhana namun ampuh. Campurkan satu bagian cuka putih dengan satu bagian air ke dalam botol semprot untuk membuat larutan pembersih.

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Semprotkan larutan ini sedikit saja ke bagian dalam sepatu terutama pada area yang sering bersentuhan dengan telapak kaki. Hindari membuat bagian dalam sepatu terlalu basah karena kelembapan berlebih dapat merusak material. Setelah disemprotkan, angin-anginkan sepatu di tempat dengan sirkulasi udara baik hingga benar-benar kering. Lakukan metode ini dengan hati-hati karena cuka dapat memengaruhi warna atau lapisan material tertentu seperti kulit atau bahan sensitif. Sebaiknya uji coba pada bagian kecil yang tersembunyi terlebih dahulu.

Pembersihan Menyeluruh untuk Kasus Berat

Jika sepatu telah terpapar hujan berhari-hari dan mengeluarkan bau yang cukup kuat, pembersihan menyeluruh mungkin diperlukan untuk menghilangkan sumber kontaminasi. Namun, tidak semua jenis sepatu aman dicuci menggunakan air dalam jumlah banyak. Identifikasi material sepatu sebelum menentukan metode pembersihan akhir.

Sepatu berbahan kanvas dan sebagian sepatu olahraga berbahan tekstil umumnya dapat dibersihkan dengan cara dicuci tangan menggunakan air dan deterjen. Pastikan untuk membilasnya hingga bersih dari sisa sabun agar tidak meninggalkan residu yang dapat menarik kotoran di masa depan. Keringkan sepatu di area yang teduh dan sirkulasi udaranya baik. Hindari mengeringkan sepatu di bawah terik matahari langsung atau menggunakan pengering rambut panas karena hal tersebut dapat menyusutkan material dan merusak lem pengikat sol.