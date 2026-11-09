8 Kebiasaan Finansial Anak Orang Tua Berpenghasilan Terbatas yang Terbawa hingga Dewasa

Unik, delapan kebiasaan finansial dari anak orang tua miskin yang terbawa hingga dewasa ini meliputi hemat belanja, masak sendiri, dan menabung ekstrem yang membentuk pola hidup.

Menurut laporan yang dilansir dari yourtango pada Senin, 9 November 2020 dan dipublikasikan oleh JawaPos.com, anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan dengan keterbatasan ekonomi mengembangkan serangkaian kebiasaan unik. Kebiasaan-kebiasaan ini seringkali tertanam sangat kuat dan ikut terbawa hingga mereka memasuki masa dewasa, bahkan ketika stabilitas finansial mereka telah membaik.

Walaupun status keuangan anak-anak ini berubah menjadi lebih stabil saat mereka tumbuh dewasa, mereka tidak selalu merasa nyaman untuk membelanjakan uang secara bebas. Rasa khawatir akan kembali ke masa sulit sering kali memengaruhi keputusan pengeluaran sehari-hari, menciptakan dinamika psikologis yang kompleks seputar uang dan keamanan.

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Strategi Hemat Saat Makan di Luar

Bagi anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, makan di restoran dianggap sebagai kemewahan yang mahal. Pengalaman masa kecil ini menanamkan kebiasaan kuat untuk selalu memilih menu termurah saat makan di luar, apa pun jenis makanannya, dengan satu tujuan utama yaitu memaksimalkan penghematan pengeluaran.

Kebiasaan ini bertahan hingga dewasa karena mereka ingin menghindari kehidupan yang sulit seperti yang dijalani oleh orang tua mereka dulu. Akibatnya, mereka secara sadar menjaga tagihan restoran tetap rendah agar tetap bisa bersosialisasi dan makan bersama teman-teman tanpa harus menguras tabungan secara signifikan.

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Kebiasaan Memasak dan Belanja Barang Bekas

Perintah orang tua untuk tidak memesan makanan cepat saji karena ada makanan di rumah adalah hal yang sangat umum terdengar dalam rumah tangga berpendapatan terbatas. Sebuah studi menunjukkan bahwa memasak di rumah tidak hanya lebih hemat secara biaya, tetapi juga secara signifikan mendorong pola makan yang lebih sehat dan bernutrisi bagi seluruh anggota keluarga.

Di sisi lain, kebiasaan berbelanja barang bekas atau preloved juga sangat melekat. Anak-anak yang terbiasa melihat orang tua mereka mencari pakaian dan kebutuhan rumah tangga melalui thrift store atau penjual langsung kemungkinan besar akan melanjutkan kebiasaan ramah lingkungan dan ramah dompet ini sepanjang hidup mereka.

Penyimpanan Barang Berharga dan Kontrol Anggaran Ketat

Ada kecenderungan kuat untuk menyimpan barang-barang istimewa seperti parfum mewah atau benda bernilai sentimental sampai waktu yang tepat. Rasa takut untuk tidak bisa mendapatkan kembali barang tersebut jika digunakan saat ini membuat mereka memilih untuk menimbunnya sebagai bentuk investasi emosional dan material yang terjaga.

Di bidang pengelolaan uang, ketakutan untuk berakhir seperti orang tua membuat mereka menjadi sangat kaku dalam mengatur anggaran. Mereka tidak pernah berani menyimpang dari pengeluaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sebuah langkah cerdas yang namun sering kali menghalangi mereka untuk menikmati hidup atau memanjakan diri sendiri secara wajar.

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Psikologi Menabung Ekstrem dan Kepuasan Diskon

Ketidakpastian pendapatan membuat mereka memilih menabung sebagai antisipasi skenario terburuk yang paling ekstrem. Pola pikir seolah-olah dunia akan berakhir mendorong perilaku menimbun kebutuhan sebanyak mungkin untuk memberikan rasa tenang di tengah ketidakstabilan kondisi finansial yang mungkin muncul kapan saja.

Ada kepuasan tersendiri yang mendalam ketika berhasil menghemat uang melalui diskon, meskipun tidak semua barang diskon tersebut benar-benar dibutuhkan. Bagi individu dengan latar belakang keterbatasan ekonomi, strategi membeli semuanya saat harganya murah menjadi solusi sempurna untuk mengatasi kecemasan yang muncul saat harus mengeluarkan uang.

Pengambilan Barang Gratis dan Isolasi Sosial

Orang yang tumbuh dengan kondisi finansial tidak stabil sering kali mengambil barang gratis, seperti perlengkapan mandi di hotel, sebagai bentuk antisipasi masa depan. Mereka melakukan hal ini karena kekhawatiran bahwa tiba-tiba mereka tidak akan mampu lagi mencukupi kebutuhan dasar, sehingga mengambil peluang gratisan terasa seperti langkah perlindungan yang logis.

Terakhir, banyak dari mereka yang memilih diam di rumah alih-alih pergi keluar karena biaya transportasi dan aktivitas dianggap sebagai pemborosan. Pola pikir bahwa pergi keluar adalah hal yang mahal dan jarang terjadi ini tertanam kuat, sehingga isolasi sosial demi penghematan ekonomi menjadi kebiasaan yang sulit dipisahkan hingga masa dewasa.