Pentingnya mengungkapkan trauma kekerasan demi kesehatan mental. Simak 8 alasan psikologis mengapa berbagi pengalaman dapat memulai proses pemulihan emosi.

Pengalaman kekerasan tidak selalu meninggalkan bekas luka fisik yang terlihat, namun dampaknya dapat menghantui seseorang selama bertahun-tahun kemudian. Banyak individu tampaknya menjalankan kehidupan normal dengan bekerja dan berinteraksi, padahal di dalam diri mereka tersimpan kenangan menyakitkan yang belum terselesaikan. Rasa malu, takut tidak dipercaya, dan kekhawatiran dianggap lemah sering kali menghalangi korban untuk membicarakan pengalaman tersebut kepada siapa pun. Namun, menyembunyikan trauma justru dapat memperburuk kondisi kesehatan mental dan menghambat proses penyembuhan jangka panjang.

Mekanisme Emotional Disclosure dalam Pemulihan Trauma

Menurut perspektif psikologi, menceritakan pengalaman kekerasan kepada seseorang yang dipercaya merupakan langkah krusial dalam proses pemulihan. Langkah ini tidak berarti harus mengungkap seluruh detail kejadian atau memaksa diri menghadapi kenangan yang belum siap dibicarakan. Setiap individu memiliki hak penuh untuk menentukan kapan, kepada siapa, dan seberapa banyak informasi yang ingin mereka bagikan. Ketika cerita tersebut disampaikan dalam kondisi yang aman dan atas kehendak sendiri, hal itu dapat menjadi salah satu titik balik penting dalam perjalanan sembuh dari trauma.

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Beban Emosional dan Pentingnya Emotional Disclosure

Salah satu alasan utama untuk bercerita adalah减轻 beban emosional yang selama ini ditanggung sendirian. Psikologi mengidentifikasi proses ini sebagai emotional disclosure, yaitu tindakan menyampaikan pengalaman dan perasaan yang sebelumnya disembunyikan kepada orang lain. Proses ini membantu individu mengenali emosi mereka secara lebih jelas, menyusun pemahaman baru mengenai apa yang terjadi, dan akhirnya mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan. Ketika seseorang mulai mengungkapkan ketakutan, kemarahan, atau rasa sakit yang mereka rasakan, mereka sering kali menyadari bahwa emosi-emosi tersebut sebelumnya tidak pernah diakui secara valid oleh diri sendiri maupun lingkungan.

Mitigasi Rasa Bersalah dan Penyalahan Diri Sendiri

Dampak psikologis yang sering muncul setelah mengalami kekerasan adalah kecenderungan korban untuk menyalahkan diri sendiri. Banyak orang bertanya-tanya apakah mereka melakukan sesuatu yang salah atau seharusnya bertindak berbeda untuk menghindari kejadian tersebut. Perasaan ini semakin kuat ketika pelaku kekerasan adalah orang yang dekat, seperti orang tua, pasangan, atau anggota keluarga. Korban kekerasan verbal sering kali tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka pantas diperlakukan buruk karena dianggap terlalu sensitif. Padahal, tanggung jawab penuh atas tindakan kekerasan berada pada pelaku, bukan pada korban. Mengungkapkan hal ini kepada pihak lain dapat membantu mematahkan keyakinan keliru tersebut dan mengembalikan rasa percaya diri.

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Perspektif dari Psychology Today tentang Dampak Psikologis

Hal-hal tersebut diilustrasikan secara mendalam dalam artikel yang dilansir dari Psychology Today pada Minggu (29/11). Artikel tersebut menyoroti delapan alasan mengapa penting untuk menceritakan pengalaman kekerasan masa lalu kepada seseorang. Salah satu poin kuncinya adalah bahwa kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun verbal dapat mengubah cara seseorang memandang diri sendiri, mempercayai orang lain, serta membangun hubungan. Tanpa adanya penangan yang tepat, trauma ini dapat memicu perasaan takut, sedih, marah, atau tidak berdaya yang berulang kali muncul ketika ingatan tertentu terpicu.

Langkah Awal Menuju Kesejahteraan Psikologis

Penting untuk dipahami bahwa mengungkapkan perasaan tidak selalu langsung membuat seseorang merasa lega atau sembuh total. Terkadang, mengingat kembali pengalaman menyakitkan justru dapat memunculkan emosi yang sangat kuat dan tidak nyaman. Namun, mengungkapkan satu bagian kecil dari pengalaman kepada orang yang tepat sudah bisa menjadi langkah awal yang sangat berarti. Dengan mengakui bahwa kejadian tersebut membuat takut atau menyakitkan, korban dapat mulai membuka ruang untuk memahami apa yang sebenarnya mereka alami. Ini adalah fondasi penting untuk memulai perjalanan pemulihan dan membangun kembali kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain.