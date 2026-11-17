Psikolog mengungkap 8 alasan mendasar mengapa anak cenderung memiliki orang tua favorit berdasarkan teori kelekatan dan frekuensi interaksi harian dalam keluarga.

Fenomena anak-anak yang tampak lebih memilih salah satu orang tua mereka sebagai sumber kenyamanan utama sering kali memicu kebingungan dan perasaan tersisih pada pihak yang tidak dipilih. Hal ini merupakan bagian alami dari dinamika perkembangan psikologis anak yang dipengaruhi oleh berbagai faktor interaksi dan emosional. Pemahaman mendalam mengenai alasan di balik preferensi ini sangat penting bagi orang tua agar tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan.

Dasar Teori Kelekatan Emotional

Alasan utama di balik kecenderungan anak memilih salah satu orang tua adalah perbedaan intensitas ikatan emosional atau attachment yang terbentuk sejak dini. Psikolog John Bowlby merumuskan bahwa hubungan emosional antara anak dan pengasuh memainkan peran vital dalam membentuk stabilitas psikologis seseorang. Sejak masa bayi, anak secara naluriah mencari sosok yang dapat memberikan perlindungan fisik serta rasa aman yang stabil dalam lingkungan yang sering kali belum mereka pahami sepenuhnya.

Also read Buruh Pilih Batas PTKP Naik Ketimbang Subsidi Pajak Penghasilan

Ketika seorang anak secara berulang kali menerima respons yang menenangkan dari salah satu orang tua dalam situasi stres, otak anak mulai mengasosiasikan figur tersebut dengan keselamatan emosional yang dapat diandalkan. Misalnya, ketika anak menangis di malam hari, kehadiran ibu yang selalu datang untuk menenangkan menjadi catatan memori kuat. Jika ibu juga memeluk anak hingga tidur setelah mimpi buruk atau menjadi orang pertama yang dituju saat rasa takut melanda, ikatan tersebut semakin mengokoh diri sebagai basis aman utama anak.

Pilihan anak untuk mencari perlindungan pada satu orang tua tertentu tidak mencerminkan kurangnya cinta atau ikatan dengan orang tua lainnya. Anak sebenarnya memiliki kapasitas untuk membangun hubungan kelekatan yang kuat dengan kedua orang tua, meskipun manifestasi kenyamanan tersebut bisa berbeda-beda tergantung pada siapa yang paling sering merespons kebutuhan dasar mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang berada dalam tekanan emosional tinggi cenderung segera mencari pengasuh yang paling sering terlibat dalam perawatan harian mereka sebagai mekanisme koping.

Advertisement

Frekuensi Interaksi dan Rutinitas Sehari-hari

Preferensi anak terhadap satu orang tua juga sangat ditentukan oleh frekuensi kehadiran dan keakraban yang terbentuk melalui rutinitas harian yang konsisten. Dalam psikologi perkembangan, keakraban tumbuh subur melalui interaksi yang berulang-ulang dan dapat diprediksi oleh anak. Orang tua yang lebih banyak mengurus kebutuhan dasar seperti menyiapkan sarapan, memandikan, mengantarkan ke sekolah, hingga membantu tugas sekolah akan secara alami menjadi pilihan pertama anak.

Ketika anak membutuhkan bantuan spontan, mereka cenderung memanggil orang tua yang telah terbukti memberikan respons tepat waktu dalam pengalaman masa lalu. Kebiasaan ini menciptakan jalur neural yang kuat di otak anak yang menghubungkan figur tersebut dengan solusi atas masalah atau ketidaknyamanan. Namun, hal ini tidak serta merta berarti orang tua yang bekerja lebih lama di luar rumah kehilangan hak untuk memiliki kedekatan emosional yang mendalam dengan anak.

Kualitas interaksi sering kali memiliki bobot yang lebih besar daripada sekadar kuantitas waktu yang dihabiskan bersama. Beberapa menit perhatian penuh tanpa gangguan digital atau distraksi lain bisa jauh lebih bermakna bagi perkembangan emosional anak daripada menghabiskan berjam-jam di ruangan yang sama namun tanpa keterlibatan aktif. Anak membutuhkan pengalaman nyata bahwa orang tuanya hadir secara emosional dan siap mendengarkan, bukan hanya berada secara fisik di dekat mereka.

Dampak Psikologis dan Solusi Pembangunan Ikatan

Orang tua yang merasa jarang dipilih oleh anak sebaiknya tidak memaksakan kedekatan secara paksa karena hal tersebut justru dapat menciptakan resistensi emosional. Cara terbaik untuk membangun kembali atau mempererat ikatan adalah melalui interaksi kecil yang dilakukan secara konsisten dan penuh kesabaran. Aktivitas sederhana seperti menemani anak bermain, membacakan cerita sebelum tidur, atau memberikan pelukan hangat ketika anak membutuhkan dapat secara perlahan mengubah persepsi anak.

Advertisement

Kedekatan emosional yang sehat tidak dibangun melalui tuntutan atau tuntutan emosional, melainkan melalui akumulasi pengalaman positif yang berulang kali dialami bersama. Orang tua yang memiliki waktu terbatas dapat menciptakan rutinitas khusus yang menjadi jeda spesial dalam hari anak. Misalnya, ayah bisa mendominasi waktu membaca cerita sebelum tidur atau mengajak anak sarapan bersama di akhir pekan sebagai momen eksklusif mereka.

Pemahaman bahwa memiliki orang tua favorit adalah fase normal dalam perkembangan anak dapat meredakan kecemasan orang tua. Preferensi ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring bertambahnya usia anak, perubahan rutinitas keluarga, serta pengalaman emosional baru yang mereka alami. Kunci utamanya adalah konsistensi, ketenangan, dan kehadiran yang tulus dari kedua orang tua untuk mendukung pertumbuhan psikologis anak yang optimal.