74 Halte Bus Shalawat Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Makkah

Daker Makkah menyiapkan 74 halte bus shalawat yang tersebar strategis berdasarkan kepadatan jemaah, dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas. Bus shalawat beroperasi 24 jam untuk memudahkan mobilitas jemaah menuju Masjidil Haram.

Penyediaan dan Penempatan Halte Bus Shalawat untuk Jemaah Haji Indonesia di Makkah Jumlah halte bus shalawat yang disiapkan untuk melayani jemaah haji Indonesia di Makkah mencapai 74 titik.

Penempatan halte-halte ini tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan analisis mendalam terhadap distribusi jemaah di setiap kawasan. Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah, Ihsan Faisal, menjelaskan bahwa prioritas utama dalam penentuan lokasi adalah kenyamanan jemaah. Hotel-hotel dengan kapasitas besar dan kantor sektor menjadi titik utama penempatan halte, sementara hotel-hotel di sekitarnya diarahkan untuk memanfaatkan halte terdekat. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap jemaah memiliki akses mudah dan cepat ke layanan transportasi bus shalawat tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

Ihsan menekankan bahwa tidak ada halte yang berlokasi jauh dari jemaah, karena kenyamanan merupakan faktor penentu utama dalam penyelenggaraan layanan ini. Setiap halte dirancang untuk melayani dua hingga tiga hotel di sekitarnya, bahkan lebih, tergantung pada kepadatan jemaah di kawasan tersebut. Hal ini memungkinkan jemaah untuk berangkat menuju Masjidil Haram dari halte terdekat tanpa harus menuju kantor sektor terlebih dahulu, sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Desain layanan bus shalawat juga sangat memperhatikan kebutuhan jemaah yang memiliki kondisi khusus, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Akses menuju halte dibuat ramah dan mudah dijangkau, dengan jarak yang pendek dan jalur yang rata serta bebas hambatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua jemaah, tanpa memandang usia atau kondisi fisik, dapat menggunakan layanan bus shalawat dengan aman dan nyaman.

Bus shalawat beroperasi selama 24 jam penuh tanpa henti, memberikan fleksibilitas kepada jemaah untuk berangkat kapan saja dari halte terdekat menuju Masjidil Haram. Jemaah hanya perlu keluar dari hotel dan menuju halte terdekat, kemudian naik bus yang tersedia. Jika bus sudah datang, jemaah dapat langsung naik, dan jika belum ada bus, petugas yang bertugas akan memberikan arahan dan informasi yang diperlukan. Untuk mempermudah pengaturan arus jemaah, terminal kedatangan bus disesuaikan dengan wilayah akomodasi masing-masing.

Jemaah yang menginap di kawasan Syisyah dan Raudhah akan turun di Terminal Syib Amir, jemaah dari wilayah Misfalah diarahkan ke Terminal Jiad, dan jemaah yang tinggal di Aziziyah dan Jarwal menggunakan Terminal Jabal Ka’bah. Sistem ini diharapkan dapat memperlancar proses kedatangan dan mengurangi potensi terjadinya penumpukan jemaah di satu titik tertentu. Ihsan Faisal mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia untuk mengingat rute perjalanan dari dan menuju hotel, serta mengenali nomor bus yang digunakan.

Memahami nomor rute bus akan sangat membantu jemaah untuk kembali ke hotel yang sama setelah melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Petugas disiagakan di setiap halte dan terminal untuk mengatur arus jemaah, memberikan bantuan, dan memastikan kelancaran operasional bus shalawat. Pengaturan ini mencakup pengaturan waktu keberangkatan bus, terutama pada jam-jam sibuk ketika jumlah jemaah meningkat secara signifikan. Petugas halte akan mengatur pergerakan bus agar seimbang antara yang berangkat dan yang kembali, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kekurangan bus.

Dalam kondisi ramai, bus akan langsung diberangkatkan setelah penuh dengan jemaah. Namun, jika jumlah jemaah belum banyak, petugas tetap akan mengatur keberangkatan agar layanan tetap berjalan lancar dan efisien. Prioritas tempat duduk diberikan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan, sementara jemaah lain dapat berdiri sesuai dengan kapasitas bus. Ihsan meyakinkan bahwa jika ada jemaah yang salah naik atau salah arah, petugas di lapangan akan siap membantu mengarahkan kembali ke hotel yang tepat.

Dengan sistem yang terintegrasi dan petugas yang sigap, diharapkan seluruh jemaah haji Indonesia dapat merasakan kenyamanan dan keamanan selama menggunakan layanan bus shalawat





