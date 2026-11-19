Temukan 7 rekomendasi tanaman hias berbunga putih, mulai dari Melati hingga Mawar, beserta cara perawatan dan penempatannya di taman atau teras.

Memilih tanaman ber bunga putih dapat menjadi strategi estetis yang efektif untuk meningkatkan nilai visual area hunian. Variasi warna putih memberikan kontras yang segar terhadap dominasi warna hijau pada dedaunan di sekitar rumah. Bentuk kelopak yang beragam, mulai dari susunan melingkar hingga struktur menyerupai bintang, menawarkan fleksibilitas desain taman. Setiap spesies memiliki karakteristik pertumbuhan unik, baik sebagai semak, tanaman merambat, maupun penghias pot. Informasi mengenai tujuh jenis tanaman hias bunga putih yang menarik ini diunggah oleh Merdeka.com pada Kamis (19/11).

Melati dan Kacapiring untuk Taman Depan

Melati atau Jasminum menjadi pilihan klasik dengan kelopak berwarna putih yang berjumlah lima atau lebih dan tersusun menyerupai bintang. Bunga ini tumbuh berkelompok di antara daun hijau dan sering kali mengeluarkan aroma khas saat mekar. Penggunaannya sangat efektif untuk menghiasi halaman depan atau teras rumah karena dapat ditanam langsung di tanah maupun dalam pot. Batangnya yang fleksibel dapat diarahkan mengikuti pagar atau penyangga untuk memaksimalkan ruang. Perawatan melati memerlukan penempatan di area yang mendapat sinar matahari atau naungan sebagian, serta media tanam dengan drainase baik untuk mencegah genangan air pada akar.

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Kacapiring merupakan alternatif semak berkayu yang menghasilkan bunga putih berlapis mirip mawar dengan aroma khas. Tanaman ini cocok untuk mengisi sudut teras atau taman depan karena bentuknya yang compact namun elegan. Perawatan kacapiring memerlukan perhatian khusus pada intensitas cahaya dan kelembapan tanah. Penempatan di tempat yang mendapatkan cahaya matahari tanpa terik berlebihan akan mendukung kesehatan tanaman. Penyiraman perlu dilakukan secara teratur namun berhati-hati untuk menghindari genangan yang dapat mengganggu pertumbuhan akar.

Peace Lily untuk Interior Ruang Kerja

Peace Lily atau Peace lily menonjol dengan bagian putihnya yang menyerupai daun atau bendera yang membungkus tongkol bunga di bagian tengah. Tanaman ini tumbuh dari kumpulan daun hijau dengan tangkai bunga yang muncul menonjol dari pangkalnya. Popularitasnya sebagai tanaman interior berasal dari kemampuannya menyesuaikan diri dengan cahaya tidak langsung. Penempatan di dekat jendela atau di ruang kerja akan menambah kesan elegan tanpa memerlukan perawatan intensif. Penyiraman dilakukan ketika permukaan media tanam mulai mengering, dengan memastikan tidak ada air menggenang di dalam pot.

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Keunggulan peace lily sebagai tanaman hias juga terletak pada ketahanannya terhadap paparan sinar matahari langsung yang dapat merusak daunnya. Tanaman ini efektif menghiasi sudut-sudut rumah yang minim cahaya namun tetap membutuhkan sentuhan alami. Perawatan yang tepat meliputi penyiraman yang proporsional berdasarkan kondisi kelembapan tanah. Kesalahan umum dalam perawatan adalah membiarkan air tergenang yang dapat menyebabkan akar membusuk dan menghambat pertumbuhan vegetatif tanaman.

Anggrek dan Mawar Putih untuk Dekorasi

Anggrek putih menghadirkan keindahan dengan kelopak yang mengelilingi bagian tengah menyerupai kupu-kupu. Tangkai bunga yang melengkung dan mampu bertahan lama menjadi daya tarik utama tanaman ini. Anggrek sangat fleksibel untuk diletakkan di meja, rak, atau sudut dekat jendela sebagai tanaman tunggal maupun kombinasi. Perawatan anggrek memerlukan penempatan di area dengan cahaya tersaring agar tumbuh optimal. Penyiraman dilakukan saat media tanam mengering, dengan memastikan kelebihan air dapat keluar dari pot untuk mencegah pembusukan akar.

Mawar putih memiliki kelopak bertumpuk yang membentuk lingkaran dengan variasi kerapatan tergantung varietasnya. Tanaman ini tumbuh pada batang berduri yang dilengkapi daun hijau dan dapat ditanam di halaman atau pot. Mawar putih cocok untuk menghiasi jalan setapak atau taman yang memadukan berbagai jenis bunga. Perawatan mawar memerlukan sinar matahari penuh dan tanah dengan saluran air yang baik. Pemilihan varietas juga perlu mempertimbangkan luas ruang yang tersedia agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu.