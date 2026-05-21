Kasihan, salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul, memiliki beragam pilihan bakso yang layak masuk daftar kunjungan. Berikut 7 rekomendasi bakso enak di Kasihan Bantul, dirangkum dari berbagai sumber pada Kamis (21/5/2026).

Kasihan , salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta , memiliki beragam pilihan bakso yang layak masuk daftar kunjungan. Di wilayah ini, ragam pilihan bakso hadir dengan karakter masing-masing, mulai dari bakso gaya Malang dengan kuah bening , bakso jumbo dengan taburan daging melimpah, hingga warung sederhana yang menawarkan harga terjangkau namun tetap memuaskan.

Berikut 7 rekomendasi bakso enak di Kasihan Bantul, dirangkum dari berbagai sumber pada Kamis (21/5/2026): 1. Warung Bakso dan Soto Pak Kandar Berlokasi di Jalan Pura, Gonjen, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, warung ini memiliki rating 4,9 dari Google Maps. Suasana warung sederhana yang terasa akrab dengan kursi dan meja yang ditata seadanya namun tetap nyaman untuk makan bersama. Warung ini juga memiliki perpustakaan kecil yang bisa dibaca pengunjung selama menunggu pesanan atau sekadar menghabiskan waktu.

Menu yang dijual meliputi bakso dan soto dengan porsi yang sesuai untuk mengisi perut di tengah hari. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, menjadikan warung ini pilihan warga sekitar maupun anak kos yang tinggal di kawasan Kasihan dan sekitarnya. Jam operasional warung ini berlangsung setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. 2.

Bakso Malang Mie Ayam dan Tahu Bakso Cak Kiro Beralamat di Jalan Bibis Raya, Kasih, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tempat ini sudah cukup dikenal warga sekitar kawasan UMY dan Bibis Raya. Lokasinya mudah ditemukan karena berada di jalan yang cukup ramai dilalui kendaraan setiap harinya. Suasana tempat makan ini cukup luas dengan kipas angin yang membuat pengunjung nyaman meski siang hari.

Konsep bakso Malang yang diterapkan terlihat dari ragam pilihan menu yang ditawarkan, mencakup bakso halus, bakso goreng, tahu bakso, siomay goreng, siomay rebus, dan ketupat. Kuah yang disajikan bening dengan cita rasa gurih yang tidak terlalu berat, sesuai untuk berbagai selera. Kerupuk tersedia sebagai pelengkap dengan harga terpisah. Tempat ini buka setiap hari kecuali Jumat, mulai pukul 11.00 hingga 21.00 WIB.

Harga yang ditawarkan masuk kategori terjangkau dan sesuai dengan porsi yang disajikan, dengan rating di Google Maps di angka 4,8. 3. Mie Ayam Bakso SUPER 82 Beralamat di Jalan Tegal Kenongo Nomor RT 1, Jeblog, Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tempat ini masuk dalam rekomendasi bakso enak di Kasihan Bantul dengan rating 4,7 dari Google Maps.

Lokasinya berada di kawasan Tirtonirmolo yang masih termasuk wilayah Kecamatan Kasihan, dapat dijangkau dari Jalan Bantul maupun jalur dalam yang menghubungkan beberapa kelurahan di sekitarnya. Suasana tempat makan ini terjaga dengan rapi dan terasa nyaman untuk makan di tempat. Ruangannya cukup luas dengan tempat parkir yang memadai untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Aroma kuah yang tercium dari luar menjadi tanda khas yang membuat pengunjung semakin yakin untuk masuk dan memesan.

Kebersihan tempat ini juga menjadi perhatian pengelola sehingga terasa nyaman bagi siapa saja yang datang. Menu yang dijual berfokus pada dua pilihan utama, yaitu mie ayam dan bakso dengan cita rasa khas Wonogiri yang dikenal dengan kuah sederhana namun berasa dan bakso dengan tekstur kenyal. Harga mulai dari Rp9.000 per porsi menjadikan tempat ini sangat terjangkau untuk berbagai kalangan. Mie Ayam Bakso SUPER 82 buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 WIB. 4.

Bakso Anda Cabang UMY Berlokasi di Jalan Bibis Raya Nomor 55, Jetis, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, tempat ini menyiratkan kedekatannya dengan kawasan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memang tidak jauh dari lokasi ini. Sebagai salah satu rekomendasi bakso enak di Kasihan Bantul, tempat ini memiliki jumlah ulasan yang tergolong banyak dengan rating yang konsisten. Warung ini menjadi pilihan rutin bagi mahasiswa, dosen, dan warga sekitar yang mencari makan siang atau makan malam dengan harga yang tidak memberatkan. 5.

Bakso Lainnya Di Kasihan Bantul, masih banyak warung bakso lain yang menawarkan cita rasa dan harga yang beragam. Untuk menemukan tempat makan bakso yang sesuai dengan selera, Anda bisa mencari informasi di Google Maps atau aplikasi lainnya.





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bakso Kasihan Bantul Yogyakarta Rekomendasi Kuliner Tempat Makan Warung Bakso Mie Ayam Bakso Malang Bakso Jumbo Bakso Halus Bakso Goreng Tahu Bakso Siomay Goreng Siomay Rebus Ketupat Kuah Bening Kuah Gurih Harga Terjangkau Tempat Makan Nyaman Tempat Parkir Memadai Tempat Makan Ramai Tempat Makan Murah Meriah Tempat Makan Dekat Kampus Tempat Makan Dekat Perumahan Tempat Makan Dekat Kantor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

14 Kuliner Bakso Paling Enak di Surabaya dengan Pentol Lembut, Banyak Varian dan Kuah GurihDilansir dari laman Traveloka dan Bobobox pada Kamis (21/5), berikut 14 rekomendasi kuliner bakso paling enak di Surabaya.

Read more »

11 Bakso Malang Paling Recomended di Jakarta, Punya Cita Rasa Khas Jawa Timur yang Bikin Candu!Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas rekomendasi bakso malang di Jakarta dengan cita rasa khas Jawa Timur yang wajib dicoba.

Read more »

7 Kedai Bakso Malang di Solo dengan Perpaduan Pangsit, Tahu, dan Gorengan yang Memanjakan Lidah, Mengenyangkan Perut!Dilansir dari Google Maps, inilah tujuh rekomendasi bakso malang di Solo yang wajib dicoba.

Read more »

8 Kedai Bakso Malang Paling Enak di Semarang: Kuah Gurih, Isian Lengkap, dan Porsi MengenyangkanDilansir dari Google Maps, inilah delapan kedai bakso malang paling enak dan paling ramai di Semarang yang wajib dicoba.

Read more »