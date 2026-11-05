7 Pelajaran Psikologi Saat Upaya Kontrol Gagal Menurut Psychology Today

Menurut Psychology Today, kegagalan mengendalikan situasi mengajarkan fleksibilitas psikologis, pembedaan tanggung jawab, dan pengurangan stres emosional yang signifikan.

Pengalaman kehilangan kendali atas berbagai aspek kehidupan sering memicu tekanan emosional yang mendalam bagi individu. Psikologi menjelaskan bahwa kegagalan dalam upaya mengontrol situasi bukanlah tanda kegagalan pribadi, melainkan sinyal penting untuk mengembangkan fleksibilitas mental dan kesehatan psikologis yang lebih baik.

Memahami Konsep Locus of Control Internal

Psychology Today menerbitkan artikel pada Kamis tanggal 5 November 2026 mengenai tujuh pelajaran psikologis krusial yang dapat dipetik ketika usaha seseorang untuk mengendalikan sesuatu mengalami kegagalan total.

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Salah satu sumber stres terbesar dalam kehidupan manusia adalah menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar jangkauan kemampuan pribadi. Manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa bahwa dirinya mampu memengaruhi lingkungan dan kehidupannya demi membangun rasa aman.

Konsep locus of control menjadi kunci dalam memahami hal ini. Locus of control merujuk pada cara seseorang memandang sumber kendali atas berbagai peristiwa dalam kehidupannya. Seseorang dengan kecenderungan internal locus of control biasanya percaya bahwa tindakan dan keputusan pribadinya memiliki pengaruh langsung terhadap hasil yang diperoleh.

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Sebaliknya, seseorang dengan kecenderungan external locus of control lebih banyak melihat hasil kehidupan sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut termasuk keberuntungan, keadaan, atau keputusan orang lain di sekitar mereka. Keduanya bukan sesuatu yang harus dipandang secara hitam-putih tanpa nuansa.

Membedakan Tanggung Jawab dari Kendali

Penting untuk belajar membedakan antara tanggung jawab dan kendali dalam setiap interaksi sosial. Bertanggung jawab berarti melakukan bagian yang memang menjadi kewajibanmu. Sementara itu, mengendalikan berarti berharap bahwa hasil akhir harus selalu mengikuti keinginanmu secara mutlak.

Misalnya, ketika kamu sedang menghadapi konflik dengan seseorang, kamu bertanggung jawab untuk menyampaikan pendapat secara jujur, mendengarkan, dan berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Namun, kamu tidak bertanggung jawab atas seluruh respons emosional orang tersebut terhadap tindakanmu.

Ketika kamu sudah melakukan bagianmu dengan baik, terkadang langkah terbaik adalah memberikan ruang bagi hal-hal yang memang tidak bisa kamu tentukan. Pelajaran yang bisa diambil dari situasi ini adalah jangan menghabiskan seluruh energi untuk mengendalikan sesuatu yang bukan menjadi wilayah kendalimu.

Menerima Ketidakpastian Tanpa Kecemasan

Banyak orang merasa bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berjalan sesuai rencana tanpa celah sedikitpun. Mereka ingin segala sesuatu tersusun dengan rapi, tidak melakukan kesalahan, tidak mengalami penolakan, dan selalu memiliki jawaban untuk setiap masalah yang muncul.

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Ketika seseorang percaya bahwa segala sesuatu harus berjalan sempurna, ketidakpastian dapat terasa seperti ancaman serius. Kesalahan kecil bisa menimbulkan kecemasan besar yang mengganggu fungsi mental. Perubahan rencana dapat membuat suasana hati berantakan secara tiba-tiba.

Bahkan, keputusan sederhana terkadang menjadi sangat melelahkan karena seseorang terus memikirkan kemungkinan buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa kekakuan dalam berpikir justru meningkatkan beban psikologis.

Dampak Nyata Terhadap Kesehatan Mental

Pengalaman semacam ini sering kali membuat seseorang merasa kehilangan arah. Bukan hanya karena sesuatu yang diinginkan tidak berhasil didapatkan, melainkan juga karena muncul perasaan bahwa usaha yang selama ini dilakukan ternyata tidak cukup untuk mengubah keadaan.

Kegagalan mengendalikan sesuatu bukan selalu pertanda bahwa kita kurang berusaha, kurang pintar, atau tidak cukup kuat. Terkadang, hal tersebut justru menjadi kesempatan untuk memahami batas kemampuan diri. Ini adalah momen berharga untuk mengembangkan fleksibilitas psikologis dan belajar menjalani kehidupan dengan cara yang lebih sehat.