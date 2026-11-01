7 Kebiasaan Menjaga Kesehatan Otak Hingga Usia 70 Tahun Agar Tetap Tajam

Lansir dari Geediting, tujuh kebiasaan ini berdasarkan penelitian dapat membantu mempertahankan kemampuan otak agar tetap aktif dan tajam hingga usia 70 tahun ke atas.

Tambahan usia merupakan bagian alami dari kehidupan yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun. Seiring berjalannya waktu, kemampuan tubuh mengalami perubahan signifikan, termasuk fungsi otak yang berperan penting dalam mengingat, memahami informasi, dan mengambil keputusan. Meski demikian, memasuki usia lanjut bukan berarti seseorang harus kehilangan ketajaman berpikirnya secara mutlak. Dengan kebiasaan hidup yang tepat, kesehatan otak dapat tetap dipelihara sehingga seseorang mampu menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih optimal.

Pentingnya Neuroplastisitas Otak

Dalam dunia neurosains dikenal istilah neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk membentuk dan menyesuaikan koneksi antarsel saraf sepanjang kehidupan. Kemampuan tersebut memungkinkan otak tetap belajar dan beradaptasi meskipun seseorang sudah memasuki masa tua. Oleh karena itu, menjaga kesehatan otak sebaiknya tidak baru dilakukan ketika memasuki usia lanjut. Kebiasaan positif yang diterapkan sejak sekarang dapat menjadi investasi penting bagi kesehatan kognitif di masa mendatang. Dilansir dari laman Geediting, terdapat tujuh kebiasaan yang berdasarkan berbagai penelitian dapat membantu mempertahankan kemampuan otak agar tetap aktif dan tajam hingga usia 70 tahun ke atas.

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Memberikan Tantangan Baru Pada Otak

Salah satu cara menjaga kemampuan berpikir adalah terus memberikan tantangan baru kepada otak. Belajar tidak harus selalu berkaitan dengan pendidikan formal saja. Ada banyak aktivitas sederhana yang bisa dilakukan, seperti mempelajari bahasa asing, mencoba memainkan alat musik, mengikuti kelas memasak, hingga menekuni fotografi. Kegiatan tersebut membuat otak terbiasa menerima informasi baru, mengingat sesuatu, serta memecahkan persoalan dengan lebih efektif.

Bukti Penelitian di University of Texas

Sebuah penelitian yang dilakukan di University of Texas pada 2021 menemukan bahwa lansia yang mengikuti aktivitas menantang, seperti fotografi digital dan desain, menunjukkan peningkatan kemampuan memori setelah menjalani kegiatan tersebut selama beberapa bulan. Temuan ini membuktikan bahwa stimulasi kognitif melalui kegiatan kreatif dapat memberikan dampak positif yang nyata pada fungsi otak. Hal ini menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk terus mengembangkan kemampuan kognitif jika ada kemauan dan strategi yang tepat.

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Penting untuk dipahami bahwa menjaga kesehatan otak adalah proses jangka panjang. Investasi pada kebiasaan sehat di usia muda atau pertengahan akan memberikan hasil yang signifikan di masa tua. Dengan memahami konsep neuroplastisitas, kita dapat lebih termotivasi untuk terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal ini akan membantu mencegah penurunan kognitif yang sering dikaitkan dengan penuaan alami.

Kesimpulannya, tidak ada kata terlambat untuk mulai menerapkan kebiasaan baik bagi kesehatan otak. Mulai dari hal kecil seperti belajar hobi baru hingga menjaga pola hidup sehat, semuanya berkontribusi pada ketajaman pikiran. Dengan demikian, usia lanjut dapat dijalani dengan kualitas hidup yang baik dan kemampuan kognitif yang tetap prima.