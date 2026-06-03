Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh melaporkan peningkatan jumlah jamaah haji asal Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi menjadi tujuh orang. Korban terbaru, Mahdi Muhammad Sufi (60) dari Kabupaten Aceh Besar, meninggal karena penyakit ginjal di RS King Abdul Aziz. Sejumlah jenazah telah dikebumikan di pemakaman Syariah dan Saraya Suhada Al Haram, sementara satu korban belum dilaporkan lokasinya. Ketua PPIH Embarkasi Aceh Arijal mengirimkan belasungkawa dan doa agar almarhum mendapat surga serta haji mabrur.

Jamaah haji asal Provinsi Aceh yang beribadah di Tanah Suci Makkah , Arab Saudi , mengalami beberapa kejadian duka. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji ( PPIH ) Embarkasi Aceh melaporkan jumlah jamaah haji Aceh yang meninggal karena masalah kesehatan mencapai tujuh orang.

Korban terbaru adalah Mahdi Muhammad Sufi, usia 60 tahun, dari kloter 2 asal Kabupaten Aceh Besar, yang wafat di RS King Abdul Aziz. Almarhum didiagnosis menderita penyakit ginjal. Sebelumnya, enam jamaah lainnya telah meninggal dunia pada berbagai tanggal antara 26 Mei hingga 31 Mei 2025.

Mereka masing-masing adalah: Ibrahim Bin Abdul Kadir Nuh (74) dari Pidie di King Abdul Aziz Hospital (31/5), Sulasry Abdul Gani (74) dari Bireuen di hotel Burj Al Wahda Almutamayiz (31/5), Aminah Ahmad (76) dari Pidie Jaya di Sheefa Hospital (30/5), Siti Salmijah (83) dari Pidie Jaya di RS Mina Al Wadi (28/5), Maimunah Yusuf Ali (72) dari Aceh Tamiang (26/5), serta Nurwaida Muhammad Yusuf (76) dari Bireuen (26/5). Mayoritas korban dirawat di rumah sakit hingga akhirnya mangkat.

Jenazah-jenazah tersebut telah dimakamkan di dua lokasi pemakaman berbeda di sekitar Masjidil Haram, yaitu di kawasan Syariah dan Saraya Suhada Al Haram. Tiga di antaranya dikebumikan di Syariah: Aminah Ahmad, Siti Salmijah, dan Maimunah. Dua lain dikebumikan di Saraya Suhada Al Haram: Nurwaida Muhammad Yusuf dan Sulasry Abdul Gani. Sementara Ibrahim Bin Abdul Kadir Nuh belum dilaporkan lokasi pemakamannya.

Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Arijal, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan memohon agar jenazah mendapat keampunan serta placed di surga Allah SWT. Ia juga sangu bahwa haji yang dilakukan bisa mabrur. Berita ini dikutip dari ANTARA, dengan jelas perintah bahwa dilarang keras mengambil konten untuk crawl atau indeksasi otomatis untuk AI tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji Aceh Meninggal Arab Saudi Makkah PPIH Pemakaman RS King Abdul Aziz Kran Syariah Saraya Suhada Al Haram

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timwas Haji DPR usulkan pembentukan lembaga resmi badal hajiTim Pengawas Haji DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga resmi di bawah Direktorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah untuk menangani pelaksanaan badal haji. Langkah ini bertujuan menekan praktik badal haji ilegal yang increasingly marak. Ketua Timwas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan perlunya sistem yang jelas dan terkontrol mengingat kemungkinan peningkatan jumlah jamaah yang tidak bisa menunaikan haji langsung akibat kebijakan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat.

Read more »

PPIH: 378 jamaah haji kloter pertama tiba di SurabayaKetua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam menyatakan sebanyak 378 jamaah haji kloter pertama tiba di ...

Read more »

Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi Makassar Tiba, PPIH Catat 15 Orang Meninggal DuniaAda pun satu jemaah kloter 1 yang belum dipulangkan atas nama Beddu Habe (83).

Read more »

Momen Lepas Kepulangan Jemaah Haji Indonesia Hingga Jemaah Haji Haji Kloter 2 Makassar Tiba di TanahMenhaj sempat menyapa jemaah haji yang hendak pulang ke Tanah Air, Minggu malam waktu Arab Saudi.

Read more »