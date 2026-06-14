7 Fakta Menarik Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026

Brasil gagal meraih kemenangan di laga perdana Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang oleh Maroko. Vinicius Junior mencetak gol, namun Selecao harus puas dengan satu poin.

Pertandingan Brasil melawan Maroko di Piala Dunia 2026 menyajikan drama dan kejutan. Selecao yang dijagokan harus puas dengan hasil imbang setelah Vinicius Junior mencetak gol.

Meski tampil dominan, Brasil gagal memanfaatkan peluang dan akhirnya ditahan oleh pertahanan kokoh Atlas Lions. Berikut adalah tujuh fakta menarik dari laga tersebut. 1. Vinicius Junior Mencetak Gol Perdana: Pemain sayap Real Madrid itu membuka skor di babak pertama dengan tendangan keras dari dalam kotak penalti. Gol ini menjadi yang pertama bagi Vinicius di Piala Dunia, menandai kontribusinya bagi tim nasional Brasil.

Meski demikian, ia gagal membawa timnya meraih kemenangan. 2. Sejarah Bagi Maroko: Hasil imbang melawan Brasil merupakan pencapaian bersejarah bagi Maroko. Sebagai tim Afrika yang pernah mencapai semifinal Piala Dunia 2022, mereka kembali menunjukkan kekuatan dengan menahan salah satu favorit juara. Ini menjadi modal berharga untuk melangkah lebih jauh di turnamen. 3.

Dominasi Brasil Tanpa Hasil: Brasil menguasai penguasaan bola hingga 65% dan melepaskan 18 tembakan, namun hanya 5 yang mengarah ke gawang. Efektivitas serangan mereka terhambat oleh disiplin tinggi lini belakang Maroko yang dipimpin oleh Romain Saïss. 4. Kiper Maroko Jadi Pahlawan: Kiper Maroko, Yassine Bounou, tampil gemilang dengan melakukan beberapa penyelamatan penting. Ia mampu menggagalkan peluang emas dari Richarlison dan Raphinha, memastikan gawangnya hanya kebobolan sekali. 5.

Kartu Merah Tak Mewarnai Laga: Pertandingan berlangsung sportif tanpa adanya kartu merah. Wasit hanya mengeluarkan tiga kartu kuning, dua untuk Brasil dan satu untuk Maroko. Ini menunjukkan tensi yang terkendali meski kedua tim bermain agresif. 6. Rekor Pertemuan: Brasil dan Maroko telah bertemu sebanyak 4 kali sebelumnya dengan Brasil selalu menang.

Hasil imbang ini memutus rekor kemenangan beruntun Brasil atas Maroko, memberikan catatan baru dalam sejarah pertemuan kedua tim. 7. Peluang Brasil di Grup: Dengan hasil imbang ini, Brasil harus bekerja ekstra di laga berikutnya. Mereka tergabung dalam grup yang kompetitif, dan kegagalan meraih tiga poin di laga perdana bisa menjadi batu sandungan. Namun, pengalaman dan kualitas pemain diharapkan mampu membawa mereka lolos ke babak selanjutnya.

Kesimpulannya, laga Brasil vs Maroko menunjukkan bahwa tidak ada tim yang bisa dianggap remeh di Piala Dunia. Maroko membuktikan diri sebagai lawan tangguh, sementara Brasil harus segera berbenah untuk mengembalikan kepercayaan diri. Pertandingan ini menjadi pengingat bahwa turnamen sepak bola terbesar di dunia selalu penuh kejutan





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Brasil Vs Maroko Piala Dunia 2026 Vinicius Junior Hasil Imbang Selecao

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