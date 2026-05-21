7 Ciri Kepribadian Kuat Orang yang Tidak Terlalu Banyak Berbagi di Media Sosial

Orang yang tidak terlalu banyak berbagi informasi di media sosial seringkali memiliki 7 ciri kepribadian yang kuat ini menurut psikologi. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Banyak orang membagikan hampir setiap momen hidup mereka secara online—mulai dari makanan yang mereka santap, tempat yang mereka kunjungi, hingga perasaan terdalam yang mereka alami. Namun, di tengah budaya berbagi yang begitu masif, ada juga kelompok orang yang memilih untuk lebih tertutup dan selektif. Mereka jarang mengunggah kehidupan pribadi, tidak terlalu aktif memperbarui status, dan lebih memilih menjaga privasi daripada mencari perhatian di dunia maya.

Menariknya, menurut berbagai kajian psikologi, sikap ini bukan selalu tanda bahwa seseorang antisosial atau tidak percaya diri. Justru, dalam banyak kasus, orang yang tidak terlalu banyak berbagi di media sosial memiliki karakteristik mental dan emosional yang kuat. Mereka cenderung memiliki kontrol diri yang baik, tingkat kesadaran emosional yang tinggi, serta pemahaman yang lebih matang tentang hubungan sosial dan identitas diri.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (19/5), terdapat tujuh ciri kepribadian kuat yang sering dimiliki oleh orang-orang yang tidak terlalu banyak membagikan kehidupannya di media sosial. Salah satu alasan utama mengapa seseorang sering membagikan kehidupan pribadinya di media sosial adalah kebutuhan akan validasi. Likes, komentar, dan jumlah penonton dapat memberikan dorongan dopamin yang membuat seseorang merasa dihargai atau diperhatikan. Namun, orang yang jarang berbagi biasanya tidak terlalu bergantung pada pengakuan publik untuk merasa bernilai.

Mereka mampu merasa cukup tanpa harus mendapat persetujuan dari banyak orang. Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan self-worth internal atau rasa berharga yang berasal dari dalam diri sendiri. Mereka tidak membutuhkan pembuktian terus-menerus kepada orang lain tentang pencapaian, hubungan, atau gaya hidup mereka. Mereka memahami bahwa kehidupan nyata lebih penting daripada citra digital.

Tidak semua orang mampu menahan dorongan untuk membagikan sesuatu secara instan. Ketika mengalami momen bahagia, marah, sedih, atau kecewa, banyak orang langsung menuangkannya ke media sosial. Sebaliknya, orang yang lebih tertutup cenderung memiliki kemampuan self-regulation atau pengendalian diri yang baik. Mereka berpikir sebelum bertindak dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari apa yang mereka unggah.

Dalam psikologi, kemampuan mengendalikan impuls merupakan tanda kedewasaan emosional. Orang yang mampu menahan diri untuk tidak bereaksi secara impulsif biasanya juga lebih tenang dalam menghadapi konflik di dunia nyata. Banyak orang menganggap privasi sebagai sesuatu yang mulai hilang di era digital. Namun bagi sebagian individu, menjaga kehidupan pribadi tetap menjadi prioritas utama.

Orang yang jarang membagikan informasi di media sosial biasanya memiliki batasan personal yang sehat. Mereka memahami bahwa tidak semua orang harus mengetahui detail kehidupan mereka. Mereka tidak anti sosial. Mereka hanya memahami bahwa kedekatan emosional tidak harus dipublikasikan.

Ada orang yang pergi berlibur untuk menikmati pengalaman. Ada juga yang lebih sibuk mengambil foto demi unggahan media sosial. Orang yang tidak terlalu aktif membagikan kehidupannya biasanya lebih menikmati momen secara langsung. Mereka lebih hadir dalam kehidupan nyata dibanding sibuk membangun citra digital.

Karena fokus mereka bukan pada bagaimana terlihat di mata orang lain, mereka sering kali menjalani hidup dengan lebih tenang dan autentik. Media sosial sering menjadi tempat lahirnya perbandingan sosial. Orang melihat pencapaian, tubuh ideal, gaya hidup mewah, atau hubungan romantis orang lain, lalu mulai merasa hidupnya kurang. Orang yang lebih jarang menggunakan atau membagikan kehidupan di media sosial biasanya lebih terlindungi dari tekanan ini.

Mereka tidak terlalu sibuk memantau kehidupan orang lain dan tidak merasa harus selalu tampil sempurna. Orang yang tidak banyak berbagi di media sosial sering kali lebih nyaman memproses emosi secara pribadi. Mereka tidak selalu mencari tempat publik untuk meluapkan perasaan. Dalam psikologi, orang seperti ini sering memiliki emotional intelligence yang baik, terutama dalam aspek self-awareness.

Banyak orang tanpa sadar membentuk identitas berdasarkan respons media sosial. Ketika unggahan mendapat banyak perhatian, mereka merasa percaya diri. Ketika sepi respons, mereka merasa tidak dihargai. Namun, orang yang tidak terlalu aktif berbagi biasanya memiliki identitas diri yang lebih stabil.

Mereka tahu siapa diri mereka tanpa perlu terus-menerus menunjukkannya kepada dunia. Tidak Aktif di Media Sosial Bukan Berarti Tidak Bahagia Di masyarakat modern, sering muncul anggapan bahwa orang yang jarang mengunggah kehidupan pribadi berarti tertutup, kurang pergaulan, atau tidak bahagia. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu





