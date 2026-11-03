7 Alasan Psikologis Kesulitan Mempercayai Orang Lain Saat Ingin Dekat

Kenali faktor psikologis yang menghambat kepercayaan seperti trauma masa lalu, attachment style, dan mekanisme pertahanan diri dalam membangun koneksi.

Banyak individu mengalami dilema batin yang mendalam ketika berusaha membangun hubungan baru. Mereka benar-benar menginginkan kedekatan emosional, namun secara simultan merasa ketakutan dan curiga terhadap orang lain. Perasaan ini sering kali muncul tanpa alasan yang jelas, membuat proses pembentukan ikatan menjadi terhambat oleh mekanisme pertahanan diri yang kaku.

Pengaruh Trauma Masa Lalu Terhadap Kepercayaan

Pengalaman negatif di masa lalu merupakan pendorong utama kesulitan mempercayai orang lain saat ini. Ketika seseorang pernah dikhianati oleh individu yang dianggap aman, otak membentuk ekspektasi bahwa kedekatan emosional selalu伴随着 risiko tinggi. Mekanisme pembelajaran ini membuat pikiran secara otomatis mencari tanda-tanda bahaya, bahkan pada orang baru yang belum berbuat salah.

Also read Komnas HAM Minta Pemulihan Psikologis Santriwati, Ustazah, hingga Balita Pesantren Sukoharjo

Otak manusia cenderung mengingat pengalaman menyakitkan sebagai bentuk pertahanan diri untuk menghindari cedera serupa di masa depan. Sayangnya, proses ini sering kali tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan individu yang sebenarnya bermaksud baik. Akibatnya, kehati-hatian yang berlebihan terhadap orang yang pernah menyakiti menjadi standar umum bagi semua interaksi sosial baru.

Dinamika Attachment Style Dalam Hubungan

Teori keterikatan atau attachment theory yang dikembangkan oleh John Bowlby dan diperluas oleh Mary Ainsworth menjelaskan bagaimana hubungan awal mempengaruhi kedewasaan. Orang dengan gaya keterikatan tertentu merasa tidak nyaman ketika harus bergantung pada orang lain atau ketika orang lain bergantung pada mereka secara emosional.

Advertisement

Keterikatan yang aman seharusnya memungkinkan seseorang untuk menerima kasih sayang tanpa merasa terancam. Namun, bagi mereka yang memiliki pola keterikatan yang cemas atau menghindar, kedekatan sering kali dirasakan sebagai penghalang bagi kemandirian emosional. Perasaan tertekan mungkin muncul ketika pasangan mencoba深入了解 perasaan atau membahas masa depan bersama, memicu keinginan untuk menarik diri.

Mekanisme Pertahanan Diri yang Kaku

Meskipun tidak semua orang yang sulit percaya memiliki trauma klinis, sikap berhati-hati sering kali adalah hasil adaptasi terhadap lingkungan sosial. Mekanisme pertahanan diri ini terbentuk untuk melindungi ego dari potensi penolakan atau kekecewaan di masa depan. Individu mungkin secara tidak sadar memilih untuk menjaga jarak sebagai strategi untuk menjaga stabilitas emosional mereka sendiri.

Perasaan takut kehilangan kebebasan atau takut terlalu bergantung pada orang lain dapat memicu respons stres yang kuat. Pikiran seperti bagaimana jika aku kehilangan kontrol atas situasiku menjadi dominan, sehingga menghalangi kesempatan untuk vulnerability atau kerentanan yang diperlukan dalam hubungan sehat. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana keinginan untuk dekat bertentangan dengan kebutuhan akan keamanan pribadi.

Dampak Nyata Terhadap Kehidupan Sosial

Kesulitan mempercayai orang lain berdampak signifikan pada kualitas hubungan interpersonal jangka panjang. Individu mungkin tetap berada dalam fase perkenalan yang dangkal dan tidak pernah mampu menembus lapisan intimasi emosional. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesepian yang mendalam, meskipun mereka dikelilingi oleh banyak orang dan memiliki keinginan kuat untuk terhubung.

Advertisement

Dalam konteks psikologis, penting untuk memahami bahwa ketidakmampuan ini bukan merupakan cacat karakter, melainkan respons adaptif yang perlu ditangani. Dengan mengenali akar masalah, baik dari trauma masa lalu maupun pola keterikatan, seseorang dapat belajar untuk membedakan antara peringatan yang valid dan ketakutan yang tidak berdasar.

Langkah Menuju Pemulihan Kepercayaan

Proses membangun kembali kepercayaan membutuhkan kesabaran dan konsistensi dari kedua belah pihak. Langkah pertama adalah memberikan kesempatan kepada orang baru berdasarkan perilaku dan konsistensi mereka saat ini, bukan semata-mata berdasarkan kesalahan orang lain di masa lalu. Mengembangkan kesadaran diri tentang pola pikir negatif memungkinkan individu untuk menantang asumsi negatif secara rasional.

Penting juga untuk memahami bahwa memberikan kepercayaan bukan berarti mengabaikan potensi risiko, tetapi berani mengambil langkah kecil secara bertahap. Dengan waktu, pengalaman positif yang berulang dapat membantu merestrukturisasi ekspektasi otak dan mengurangi respons kehati-hatian yang berlebihan. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk membuka diri tanpa mengorbankan keamanan emosional mereka sepenuhnya.