62 Persen Jamaah Haji Indonesia Sudah Kembali, Kemenhaj Tingkatkan Kewaspadaan

Kemenhaj mengumumkan 62 persen jamaah haji Indonesia telah kembali per 20 Juni, menekankan pentingnya menjaga nilai kemabruran, kepatuhan, dan keselamatan selama perjalanan pulang. Data perinci kloter dari Jeddah dan Madinah disampaikan,alongside apresiasi kepada jamaah dan petugas, serta harapan agar semangat haji dihidupkan di Indonesia.

Kementerian Haji dan Umrah ( Kemenhaj ) mengumumkan bahwa mayoritas jamaah haji Indonesia, tepatnya 62 persen, telah berhasil kembali ke Tanah Air per Sabtu, 20 Juni. Proses kepulangan ini berjalan lancar dan sesuaiJadwal.

Kemenhaj mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan pengalaman spiritual di Makkah dan Madinah sebagai titik awal pengabdian yang lebih luas. Nilai-nilai luhur haji diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekembalinya ke Indonesia. Nilai kemabruran harus tercermin dalam sikap, kepedulian, serta kontribusi nyata kepada keluarga dan masyarakat. Ini merupakan pesan penting bagi para jamaah yang telah menyelesaikan rukun Islam kelima mereka.

Maria Assegaff, perwakilan Kemenhaj, menekankan pentingnya kepatuhan serta kedisiplinan jamaah haji selama proses pemulangan karena sangat menentukan kelancaran pelayanan. Kementerian Haji dan Umrah memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh jamaah yang telah mematuhi ketentuan penerbangan, khususnya regarding pembawaan barang dalam koper bagasi maupun tas kabin. Kepatuhan ini tidak hanya memudahkan pemeriksaan, tetapi juga menjaga keamanan serta keselamatan penerbangan bagi semua pihak. Imbauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses kepulangan berjalan tertib dan sesuai standar keamanan internasional.

Keselamatan jamaah menjadi prioritas utama selama perjalanan pulang ke Tanah Air. Maria Assegaff juga mengingatkan jamaah untuk selalu menjaga dokumen penting selama perjalanan pulang. Dokumen seperti paspor, kartu identitas haji, dan lainnya harus tetap berada dalam penjagaan pribadi. Jamaah diminta untuk tidak menitipkan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Segera melapor kepada petugas apabila mengalami kehilangan atau kendala adalah langkah bijak yang harus dilakukan. Selain dokumen, pemeriksaan kembali barang bawaan sebelum meninggalkan hotel, bus, atau area bandara juga sangat krusial. Memastikan koper dan tas kabin dilengkapi identitas jelas akan memudahkan identifikasi saat tiba di Indonesia. Kemenhaj menekankan agar rasa gembira menjelang kepulangan tidak membuat jamaah lengah.

Kewaspadaan tetap diperlukan hingga seluruh jamaah tiba dengan selamat di daerah masing-masing. Data per 20 Juni menunjukkan bahwa total 267 kelompok terbang (kloter) telah diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Jumlah ini mencakup 103.687 haji dan 1.066 petugas, dengan total 104.753 orang. Sementara itu, dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, telah diberangkatkan 70 kloter yang membawa 26.898 haji dan 281 petugas, sehingga total yang dipulangkan melalui Madinah mencapai 27.179 orang.

Secara kumulatif, sebanyak 329 kloter telah tiba di Indonesia, terdiri atas 127.709 haji dan 1.316 petugas. Dengan demikian, total jamaah dan petugas yang telah kembali ke Tanah Air mencapai 129.025 orang. Pergerakan jamaah dari Makkah menuju Madinah juga terus berlangsung, dengan 226 kloter (86.592 haji dan 904 petugas) telah diberangkatkan. Adapun jamaah haji khusus yang kembali ke Indonesia berjumlah 15.802 orang.

Maria Assegaff menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jamaah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), petugas kloter, tenaga kesehatan, serta semua unsur pendukung. Kerja keras mereka memastikan proses pemulangan berjalan aman, tertib, dan lancar. Penghargaan juga diberikan kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan seluruh otoritas terkait atas dukungan serta kerja sama selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Kolaborasi ini sangat vital untuk kesuksesan seluruh rangkaian haji.

Kementerian Haji dan Umrah berharap kepulangan ini menjadi awal bagi para jamaah untuk menebarkan kebaikan dan membangun peradaban yang lebih baik. Semangat kemabruran yang dibawa dari Tanah Suci diharapkan menginspirasi perubahan positif. Maria menutup dengan pesan bahwa jamaah tidak hanya membawa pulang kerinduan kepada keluarga, tetapi juga semangat kemabruran. Ini adalah bekal berharga untuk kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Konten tambahan yang tidak relevan seperti "Antusiasme Tinggi, Festival Kuliner Pecinan Glodok Diserbu Ribuan Warga Jakarta Barat" dan "Bantuan Listrik Blora Diupayakan untuk 25 Keluarga di Desa Buluroto: Akses Energi untuk Warga PrasejahteraKemarau" diabaikan karena tidak bagian dari berita utama. Demikian juga, bagian "Kemenhaj Sumut Ajak Jamaah Haji Teladan, Jaga Kemabruran di Tengah Masyarakat" meski terkait, tidak termasuk dalam narasi berita yang membahas proses pulang jamaah nasional, sehingga di luar fokus.

Informasi yang dianggap berhubungan dengan topik utama telah diintegrasikan penuh dalam paragraf-paragraf di atas





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haji Kembali Kemibruran Kemenhaj Keselamatan Dokumen Kloter Pulang Riwayat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kemenhaj Salurkan Bantuan UEA untuk 17 Jemaah Haji JombangProses pemulangan jemaah haji Indonesia ke daerah asal terus dipantau ketat oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Dalam acara penyambutan yang

Read more »

Prioritaskan Jemaah Haji Lansia, Kemenhaj Ungkap Evaluasi Layanan KepulanganKemenhaj meminta penambahan golf car dan petugas khusus lansia di Bandara Madinah agar proses pemulangan jemaah haji ke Tanah Air berjalan lebih nyaman.

Read more »

Kemenhaj Ajak Jemaah Rawat Kemabruran, Kepulangan dari Tanah Suci Jadi Awal Pengabdian BaruKementerian Haji dan Umrah mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai yang diperoleh selama menjalankan ibadah haji setelah

Read more »

Lebih dari Separuh Jemaah Haji Telah Tiba di Indonesia, Kemenhaj Puji Kedisiplinan JemaahSecara kumulatif, sebanyak 329 kloter telah tiba di Indonesia, terdiri atas 127.709 jemaah dan 1.316 petugas

Read more »