Kenali 6 alasan psikologis di balik math anxiety pada anak, dari ketakutan salah hingga tekanan lingkungan, serta dampaknya terhadap kepercayaan diri belajar.

Kecemasan matematika atau yang dikenal secara ilmiah sebagai math anxiety merupakan fenomena psikologis yang melanda banyak anak saat menghadapi tugas berhitung. Kondisi ini bukan sekadar ketidaksukaan biasa, melainkan perasaan tegang dan takut yang muncul bahkan sebelum soal dikerjakan. Artikel ini mengulas enam faktor utama penyebab kecemasan tersebut berdasarkan perspektif psikologi yang dilansir dari Psychology Today pada Rabu (18/11).

1. Takut Melakukan Kesalahan dan Merendahkan Diri

Alasan pertama yang paling umum adalah ketakutan mendalam anak terhadap kemungkinan melakukan kesalahan dalam menjawab soal. Dalam proses pembelajaran, kesempatan untuk gagal dan memperbaiki pemahaman adalah hal yang normal, namun tidak semua anak melihatnya demikian.

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Ketika seorang anak gagal menjawab pertanyaan di depan kelas, ia sering kali menyimpulkan bahwa teman-temannya lebih cerdas daripada dirinya. Pengalaman berulang seperti ini membentuk keyakinan negatif mengenai kemampuan akademis mereka sendiri. Istilah psikologi untuk keyakinan terhadap kemampuan menyelesaikan tugas disebut self-efficacy.

Anak dengan self-efficacy rendah cenderung memvisualisasikan kegagalan bahkan sebelum mencoba menyelesaikan masalah. Frasa internal seperti "Aku pasti salah lagi" akan menghancurkan keberanian mereka untuk berusaha. Akibatnya, anak lebih memilih menghindari matematika daripada mengambil risiko salah.

2. Kesalahan Bukan Tanda Kebodohan

Penting bagi orang tua dan guru untuk memahami bahwa kemampuan matematika bukanlah bakat tetap yang tidak bisa diubah. Keterampilan berhitung dan pemecahan masalah dapat dikembangkan melalui latihan konsisten dan metode pengajaran yang tepat.

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Menghakimi anak secara instan ketika memberikan jawaban yang salah justru memperparah rasa cemas. Sebaiknya, berikan apresiasi terhadap usaha, strategi berpikir, dan kemajuan kecil yang dicapai siswa.

Pendekatan ini membantu anak memahami bahwa kesalahan bukanlah indikator kebodohan, melainkan bagian alami dari proses belajar. Dukungan positif memungkinkan anak merasa aman untuk bertanya dan bereksperimen tanpa rasa takut dihakimi.

3. Tekanan Lingkungan dan Konsekuensi Sosial

Lingkungan sekitar memiliki pengaruh sangat besar terhadap cara anak memandang pelajaran matematika. Banyak anak tidak takut pada angka atau rumus, tetapi takut pada konsekuensi sosial ketika tidak bisa menjawab dengan benar.

Tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi agar orang tua bangga atau ketakutan untuk dimarahi guru menciptakan suasana belajar yang penuh stres. Komentar negatif dari dewasa seperti "Masa soal semudah ini tidak bisa?" sering dianggap sebagai motivasi, namun bagi anak yang kesulitan, hal itu menimbulkan rasa malu.

Setiap kali melihat buku matematika, ingatan akan kemungkinan dimarahi atau dibandingkan dengan teman lain akan muncul. Ini mengubah motivasi belajar dari keinginan memahami menjadi ketakutan mengecewakan orang lain.

4. Dampak pada Konsentrasi dan Daya Ingat

Kecemasan matematika bukan hanya masalah perasaan, tetapi juga mengganggu fungsi kognitif seperti konsentrasi dan daya ingat. Ketika cemas, otak anak fokus pada ancaman emosional alih-alih materi soal.

Kondisi ini membuat anak yang sebenarnya cerdas dan memiliki rasa ingin tahu tinggi tiba-tiba merasa tidak percaya diri hanya saat berhadapan dengan angka. Mereka mungkin lancar dalam pelajaran lain, namun mengalami blokade mental saat matematika.

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Keyakinan diri terhadap kemampuan sendiri menjadi berkurang drastis, yang akhirnya menurunkan motivasi belajar secara keseluruhan. Anak mulai merasa bahwa matematika adalah bidang yang tidak ramah bagi mereka.

5. Peran Orang Tua dalam Membangun Kepercayaan Diri

Dukungan orang tua harus berfokus pada proses belajar, bukan hanya pada hasil nilai akhir. Ketika anak merasa dihargai meskipun belum memahami materi, mereka lebih berani mengeksplorasi masalah yang sulit.

Orang tua perlu menciptakan lingkungan di mana kesalahan diterima sebagai bagian dari pertumbuhan. Hal ini membantu anak membangun resilience atau ketahanan terhadap tantangan akademik di masa depan.

Penghargaan terhadap usaha lebih efektif daripada pujian atas kecerdasan bawaan. Anak perlu tahu bahwa nilai mereka tidak ditentukan semata-mata oleh skor matematika yang mereka capai.

6. Strategi Mengatasi Math Anxiety Secara Jangka Panjang

Membangun hubungan positif dengan matematika membutuhkan waktu dan konsistensi dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan anak. Guru dan orang tua harus bekerja sama untuk mengurangi tekanan akademis yang tidak perlu.

Dengan menghilangkan rasa takut akan hukuman atau penilaian negatif, anak dapat kembali melihat matematika sebagai bidang yang menarik dan menantang secara intelektual. Proses ini memerlukan kesabaran dan pendekatan empatik.

Penghapusan stigma tentang kesalahan akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam. Anak akan belajar bahwa matematika adalah tentang logika dan proses, bukan tentang kecepatan atau ketidakmungkinan.