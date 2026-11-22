Kenali penyebab utama air hujan merembes dari bawah pintu rumah saat hujan deras. Panduan lengkap dari karet penyapu hingga kemiringan teras untuk mencegah kerusakan interior.

Rembesan air hujan dari celah bawah pintu rumah saat hujan deras sering kali mengindikasikan adanya cacat fisik pada komponen penutup pintu maupun masalah tata kelola air di area eksterior. Fenomena ini bukan sekadar ketidaknyamanan minor, melainkan sinyal awal bahwa sistem penahan air rumah sedang gagal berfungsi secara optimal, yang berpotensi merusak lantai, kusen, hingga struktur interior jika dibiarkan berlanjut. Artikel ini menguraikan enam penyebab teknis utama kebocoran tersebut berdasarkan analisis dari Your Better View dan Home Secure pada Minggu (22/11/2026).

Karet Penyapu Pintu yang Sudah Aus dan Rusak

Karet penyapu atau door sweep yang aus merupakan penyebab paling umum air hujan merembes dari bawah pintu rumah saat hujan deras. Komponen fleksibel ini terpasang di bagian paling bawah daun pintu dengan fungsi krusial untuk menghalangi masuknya air, debu, angin kencang, dan serangga ke dalam ruangan.

Also read Prakiraan Cuaca BMKG Besok 21 November 2026: 5 Kota Berpotensi Hujan Petir

Paparan sinar matahari terus-menerus, fluktuasi suhu ekstrem, serta gesekan mekanis sehari-hari dapat menyebabkan karet mengalami degradasi material. Proses penuaan ini membuat karet mengeras, retak, menipis, atau kehilangan elastisitasnya secara signifikan. Akibatnya, terbentuk celah fisik yang tidak tertutup rapat antara permukaan bawah daun pintu dan lantai, menciptakan jalur langsung bagi air hujan untuk memasuki interior rumah.

Kondisi ini menjadi semakin kritis ketika hujan disertai dengan angin kencang yang mendorong air dengan tekanan tinggi ke arah pintu. Karet penyapu yang seharusnya berfungsi sebagai barrier elastis gagal memberikan segel yang khidmat, memungkinkan air untuk menyusup masuk melalui celah-celah mikro yang terbentuk akibat keausan material.

Kondisi Ambang Pintu dan Saluran Drainase yang Tersumbat

Ambang pintu atau threshold berfungsi sebagai penghubung struktural antara lantai dalam dan luar, sekaligus komponen penting dalam sistem penahan air. Banyak jenis ambang pintu, khususnya yang berbahan uPVC atau komposit modern, dirancang dengan lubang drainase kecil di bagian dalamnya.

Advertisement

Lubang drainase ini dirancang untuk mengalirkan air yang terperangkap di balik ambang kembali ke luar rumah, mencegah akumulasi air yang dapat menyebabkan pembusukan atau rembesan. Namun, fungsi vital ini sering kali terhalang oleh akumulasi kotoran seperti daun kering, pasir halus, debu, dan sisa organik lainnya yang menyumbat lubang-lubang tersebut.

Ketika saluran drainase tersumbat, air hujan yang masuk ke area ambang tidak memiliki jalan keluar dan akan tertahan di dalam struktur. Ketika volume air melebihi kapasitas tampung, air tersebut akan meluap ke bagian dalam rumah, terutama pada saat intensitas hujan tertinggi yang membanjiri area teras secara tiba-tiba.

Keselarasan Engsel yang Kendor dan Perubahan Posisi Pintu

Beban berat daun pintu itu sendiri serta penggunaan rutin jangka panjang dapat menyebabkan engsel menjadi kendur. Degradasi pada baut engsel atau lubang pasangnya membuat posisi daun pintu perlahan berubah dari garis lurus yang idealnya sejajar dengan kusen.

Ketika engsel kendur, daun pintu tidak lagi duduk rata pada bingkainya, yang mengakibatkan munculnya celah tidak beraturan di bagian-bagian tertentu, termasuk pada sudut bawah dekat lantai. Celah yang terbentuk secara tidak wajar ini menciptakan titik lemah dalam sistem perlindungan rumah terhadap cuaca ekstrim.

Selain rembesan air, kerusakan pada engsel biasanya didiagnosa melalui tanda-tanda lain seperti pintu yang bergesekan dengan kusen saat dibuka atau ditutup, mekanisme kunci yang menjadi sulit atau macet, serta ketidakmampuan pintu untuk menutup dengan sempurna dan rapat. Gelembung udara dan suara desisan angin kencang juga bisa menjadi indikator awal adanya miskonfigurasi posisi pintu ini.

Kerusakan Sealant pada Sambungan Kusen dengan Dinding

Peresapan air tidak selalu berasal dari celah bawah daun pintu itu sendiri. Air dapat masuk melalui retakan pada sambungan antara kusen pintu dengan dinding sekelilingnya, kemudian mengalir secara gravitasi ke area interior di bawah pintu.

Material sealant atau perekat karet yang digunakan untuk menutup celah kusen dan dinding rentan terhadap kerusakan akibat paparan cuaca ekstrem, kelembapan tinggi, dan perubahan suhu yang berulang-ulang. Seiring waktu, sealant ini dapat retak, mengering, mengelupas, atau kehilangan daya rekatnya secara total.

Advertisement

Celah yang terbuka akibat degradasi sealant ini berfungsi sebagai jalur masuk air yang efektif ketika hujan deras membanjiri area eksterior. Air yang masuk melalui titik ini mungkin tidak terlihat langsung dari bawah pintu, namun akumulasinya akan tetap membasahi lantai dan struktur dinding di sekitarnya, menyebabkan kerusakan yang lebih luas dan sulit dideteksi di tahap awal.

Kemiringan Lahan Teras dan Sistem Pembuangan yang Tidak Efektif

Kondisi topografi di sekitar pintu masuk rumah memainkan peran vital dalam manajemen air hujan. Secara ideal, permukaan teras, jalan setapak, dan tanah di sekitar pintu harus memiliki kemiringan atau gradien yang mengarahkan air menjauhi fondasi bangunan.

Jika kemiringan tanah atau lantai teras tidak tepat, air hujan akan mengalir menuju pintu alih-alih menjauhinya. Hal ini menyebabkan genangan air menumpuk tepat di depan ambang pintu, menciptakan tekanan hidrostatik yang mendorong air melewati celah-celah terkecil sekalipun.

Kondisi ini dapat diperparah jika saluran pembuangan air di sekitar teras tersumbat atau memiliki kapasitas yang tidak memadai untuk menampung aliran air volume besar dari hujan deras. Genangan yang persisten akan terus mencari celah masuk, dan celah bawah pintu sering menjadi titik terlemah yang dikalahkan oleh tekanan air yang berkelanjutan.

Langkah Pencegahan dan Perawatan Jangka Panjang

Untuk mengatasi masalah rembesan air secara permanen, pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh komponen pintu dan area sekitarnya sangat diperlukan. Fokuskan perhatian pada kondisi karet penyapu, ambang pintu, engsel, dan sealant kusen untuk mengidentifikasi titik-titik kegagalan struktural.

Penting juga untuk memperhatikan bagian mana dari lantai atau dinding yang pertama kali basah saat hujan turun, karena hal ini akan membantu melacak jalur masuk air yang sebenarnya. Pembersihan rutin terhadap saluran drainase ambang pintu dan pengecekan kemiringan teras secara berkala dapat mencegah akumulasi masalah yang lebih serius di masa depan.

Karet penyapu yang terpasang dengan baik dan dalam kondisi elastis merupakan pertahanan pertama yang efektif, namun kegunaannya bergantung pada keselarasan pintu dan sistem pembuangan air eksterior yang berfungsi optimal. Kombinasi perawatan komponen mekanis pintu dengan manajemen tata air lingkungan rumah adalah kunci untuk menjaga kering dan nyaman di dalam hunian saat musim hujan.