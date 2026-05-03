6 Orang Tersangka Kerusuhan May Day di Bandung, Mayoritas Pelajar dan Positif Tramadol

Dedi Mulyadi, Kepala Daerah Sumedang, menyatakan bahwa para pelaku kerusuhan May Day di Bandung akan diarahkan untuk mengikuti program pendidikan barak militer. Keenam tersangka mayoritas berstatus pelajar dan telah ditetapkan setelah pemeriksaan intensif. Polisi juga menyita barang bukti berbahaya, termasuk bom molotov dan atribut kelompok tertentu. Kasus ini melibatkan kerusakan fasilitas publik di kawasan Tamansari. Selain itu, kasus pencabulan santriwati di pondok pesantren Pati dan aksi begal terhadap kurir JNE juga menjadi sorotan. Anggota DPR, Hillary Brigitta Lasut, mengkritik pernyataan Amien Rais mengenai Teddy Indra Wijaya. Rencana pengembangan kawasan wisata di Pantai Sanglen dan pembangunan Sekolah Rakyat juga dibahas. Presiden AS, Donald Trump, mendapat kritik luas setelah video dirinya meniru aksi atlet angkat besi transgender. Polda Riau mencokok empat pelaku pembunuhan sadis, sementara Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan kerja pemerintah. Festival Budaya dan Kuliner Pasar Giri Biyen dan Gateball Championship di Kota Batu juga menjadi berita. Komdigi menegakkan PP Tunas, dan TikTok memblokir 1,7 juta akun anak untuk keamanan digital.

Dedi Mulyadi, Kepala Daerah Sumedang, menyatakan bahwa para pelaku kerusuhan May Day di Bandung akan diarahkan untuk mengikuti program pendidikan barak militer . Hal ini bertujuan agar mereka memahami arah bangsa dan tanggung jawabnya.

Menurut Dedi, penanganan kasus ini harus dilihat dari aspek hukum, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya untuk anak di bawah umur. Selain proses hukum, pemerintah juga menawarkan opsi pembinaan melalui program pendidikan karakter berbasis kedisiplinan, termasuk pendidikan ala barak militer. Dedi menyebutkan bahwa pada bulan Juni 2026, sekitar 250 orang, termasuk para ketua OSIS, akan mengikuti program pembinaan tersebut.

Ia menambahkan bahwa para tersangka yang mayoritas berstatus pelajar, yakni MRN (21), MRA (17), RS (19), MFNA (19), FAP (21), dan HIS (20), telah ditetapkan setelah pemeriksaan intensif. Polisi juga menyita barang bukti berbahaya, seperti dua bom molotov, bahan bakar bensin, serta atribut kelompok tertentu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan, mengungkapkan bahwa aksi tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas publik di kawasan Tamansari, termasuk videotron, pos polisi, dan lampu lalu lintas.

Sementara itu, kasus pencabulan santriwati di pondok pesantren Pati memicu amarah warga. Tersangka telah ditetapkan tetapi belum ditahan, sehingga menimbulkan demonstrasi. Di sisi lain, aksi begal menimpa seorang kurir JNE di Kota Bandung saat tengah berteduh dari hujan. Korban ditodong senjata tajam oleh empat pelaku.

Anggota DPR, Hillary Brigitta Lasut, mengkritik pernyataan Amien Rais mengenai Teddy Indra Wijaya. Ia menilai tudingan tanpa bukti bukan kritik demokrasi, melainkan fitnah publik. Rencana pengembangan kawasan wisata di Pantai Sanglen memasuki babak baru dengan penegasan bahwa seluruh proses dilakukan dengan menghormati hukum dan lingkungan. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menekankan bahwa proses pengadaan pembangunan Sekolah Rakyat harus bebas dari korupsi dan manipulasi.

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menegaskan pentingnya soliditas kader dalam menyambut agenda politik ke depan, khususnya jelang tahapan verifikasi peserta Pemilu tahun 2027. Presiden AS, Donald Trump, mendapat kritik luas dari masyarakat setelah video dirinya meniru aksi atlet angkat besi transgender saat pidato di komunitas pensiunan di Florida. Seorang pengemudi Mitsubishi Pajero menabrak pedagang buah gerobak di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, dan langsung kabur.

Polda Riau mencokok empat orang pelaku pembunuhan sadis disertai perampokan seorang wanita lanjut usia bernama Dumaris Isni Sitio (60). Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pemerintah tetap bekerja meski jarang terekspos, seperti dalam Musrenbang 30 April 2026 di Samarinda, dan membahas proyek Mahakam Ulu. Untuk liburan musim panas, AI dapat membantu mengatur jadwal fitness, daftar bacaan, hingga musik otomatis. Festival Budaya dan Kuliner Pasar Giri Biyen mendapatkan perhatian warga karena tidak hanya menghadirkan nostalgia tetapi juga meningkatkan ekonomi lokal.

Gateball Championship di Kota Batu bertujuan mencetak atlet muda di Jawa Timur dengan melibatkan atlet tingkat SMA/SMK. Komdigi menegakkan PP Tunas, sementara TikTok memblokir 1,7 juta akun anak dan Roblox memperketat fitur komunikasi demi keamanan digital





