6 Cara Mencegah Air Hujan Masuk Celah Pintu Tanpa Renovasi Besar

Cara mencegah air hujan masuk celah bawah pintu secara praktis. Solusi efektif pasang weatherstripping, door sweep, dan atur kemiringan teras untuk rumah kering.

Air hujan yang masuk melalui celah bawah pintu dapat menyebabkan lantai basah, keset sulit kering, dan risiko kelembapan tinggi di area sekitar pintu. Kondisi ini menjadi masalah serius jika terjadi secara berulang karena dapat merusak material lantai dan perabot di sekitarnya. Untungnya, ada beberapa cara mencegah air hujan masuk dari celah bawah pintu yang bisa diterapkan tanpa harus melakukan renovasi menyeluruh pada struktur bangunan.

Solusi Praktis Pencegahan Rembesan

Langkah-langkah pencegahan ini berfokus pada penutupan celah dan perbaikan komponen pelindung yang rusak. Masalah sering terjadi ketika pintu memiliki jarak terlalu lebar dengan lantai atau komponen pelindungnya sudah aus akibat usia dan cuaca. Saat hujan deras yang disertai angin, air pun bisa terdorong masuk melalui celah-celah tersebut dengan mudah. Berikut adalah enam langkah penting yang dirangkum oleh Merdeka.com dari berbagai sumber pada Kamis (12/11/2026).

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Pemasangan Door Sweep Efektif

Pasang Door Sweep di bagian bawah daun pintu baik di sisi dalam maupun luar, tergantung pada arah bukaan pintu. Cara mencegah air hujan masuk dari celah bawah pintu ini sangat cepat dan efektif bagi banyak pemilik rumah. Saat memasang, ukur lebar pintu dengan tepat, potong sweep sesuai ukuran, lalu tempelkan hingga menyentuh ambang. Kencangkan komponen tersebut dengan sekrup tanpa mengganggu gerak pintu saat dibuka dan ditutup.

Pilihlah material yang senada dengan daun pintu agar terlihat rapi dan estetis. Pastikan Anda mencari door sweep yang memiliki karet lentur untuk menjaga keramik lantai tidak mudah tergores saat pintu digerakkan. Bagi banyak pemilik rumah, langkah sederhana ini menjadi solusi yang paling cepat dan efektif untuk menutup celah sempit di bawah pintu yang biasanya menjadi jalur utama masuknya air.

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Peran Ambang Pintu dan Weather Bar

Ambang pintu berfungsi seperti tanggul mini yang terpasang di lantai tepat di bawah daun pintu. Komponen ini menahan aliran air dari teras sebelum menyusup ke dalam ruangan dan biasanya lebih efektif dibandingkan strip datar yang rendah. Air dipaksa "mendaki" tonjolan kecil sebelum bisa masuk ke dalam rumah, sehingga kebocoran dapat diminimalisir secara signifikan.

Tambahkan Weather Bar dan Kanopi di Atas Pintu untuk perlindungan tambahan. Saat hujan deras atau disertai angin, air mengalir turun di muka pintu dan langsung masuk ke celah bagian bawah. Solusinya adalah memasang kanopi kecil di atas pintu yang akan memberikan perlindungan tambahan karena air hujan tidak langsung menghantam bidang pintu. Desain kanopi sekarang juga makin beragam, dari polikarbonat bening sampai rangka kayu bergaya tropis.

Perawatan Talang dan Drainase Kusen

Perawatan kecil pada drainase kusen sering terlupa padahal dampaknya cukup besar. Pada pintu uPVC, cek lubang drainase kecil di sisi luar ambang. Lubang ini membantu air yang masuk ke dalam rangka kusen mengalir kembali ke luar. Kalau tersumbat oleh daun atau pasir, bersihkan dengan kawat tipis lalu bilas dengan air untuk menjaga fungsi drainase tetap optimal.

Talang juga berperan besar untuk mencegah air masuk ke dalam rumah. Talang yang tersumbat atau ujung pipa yang mengarah ke teras bisa mengalirkan air langsung ke depan pintu. Aturlah kemiringan talang dan pastikan tidak ada hambatan agar air mengalir lancar ke saluran pembuangan utama. Hal ini mengurangi volume air yang menumpuk di area pintu saat hujan turun.

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Pengaturan Kemiringan Lantai Teras

Atur Kemiringan Teras dan Arah Aliran Talang untuk mencegah genangan di depan pintu. Jika lantai teras datar atau malah miring ke arah rumah, air akan menggenang tepat di depan ambang lalu pelan-pelan mencari jalan masuk. Karena itu, penting sekali mengatur kemiringan lantai teras supaya air mengalir ke saluran pembuangan. Ketentuan International Residential Code di Amerika Serikat mensyaratkan kemiringan minimal 2 persen menjauhi bangunan untuk permukaan keras.

Verifikasi Kedap Air dan Seal Rutin

Setelah menerapkan semua perbaikan, periksa kembali efektivitasnya dengan cara menggelapkan ruangan. Lihat apakah cahaya siang masih menyelinap dari bawah atau sekitar pintu. Selain melindungi pintu dari kebocoran, langkah ini juga membantu menahan debu dan serangga masuk ke rumah. Dengan begitu, rumah pun terasa lebih bersih dan nyaman untuk bersantai saat hujan.